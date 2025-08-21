Colombia

Robo en la Secretaría de Salud de Chigorodó, Antioquia: los ladrones se llevaron todo, menos los computadores

El hurto de equipos tecnológicos esenciales para la gestión pública encendió las alarmas en el municipio, mientras la administración solicita información que permita recuperar los bienes y esclarecer los hechos

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La Alcaldía de Chigorodó advierte
La Alcaldía de Chigorodó advierte sobre la compra ilegal de equipos tecnológicos robados tras el hurto en la Secretaría de Salud - crédito Gobernación de Antioquia

Un insólito hurto tecnológico en la sede de la Secretaría de Salud de Chigorodó dejó desconcertados a funcionarios y ciudadanos, luego de que delincuentes sustrajeran equipos como memorias USB y mouses, pero dejaran los computadores.

La madrugada del martes 19 de agosto, la Secretaría de Salud de Chigorodó, municipio ubicado en el Urabá antioqueño, fue escenario de un robo que generó inquietud tanto por la selección de los objetos sustraídos como por las posibles motivaciones de los autores.

El hecho fue confirmado por la administración local a través de un comunicado en el que se detalló que los responsables irrumpieron en las oficinas ubicadas a aproximadamente diez cuadras del Palacio Municipal y se llevaron decenas de dispositivos tecnológicos, entre los que figuraban memorias USB, mouses, cámaras fotográficas y equipos de conectividad, mientras que dejaron computadores y otros aparatos de mayor valor comercial.

Según relató la administración local en su informe oficial, el robo fue detectado alrededor de las 7:30 a. m., cuando funcionarios de la entidad llegaron a la sede y notaron que la puerta se encontraba entreabierta.

El inventario de equipos robados,
El inventario de equipos robados, reportado por la Alcaldía de Chigorodó, incluye video beam, cámaras, módems y memorias USB, pero no computadores - crédito Alcaldía de Chigorodó

Esta irregularidad puso en alerta al equipo de trabajo, que de inmediato constató la ausencia de diferentes implementos necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas, sociales y de salud pública en el municipio.

La situación llevó rápidamente a elevar denuncias formales ante las autoridades para el inicio de investigaciones.

