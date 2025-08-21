Presentadora en RTVC Noticias será la nueva embajadora de Colombia en Nicaragua: este es su perfil profesional

Vilma Jay, periodista oriunda de San Andrés con amplia experiencia en medios de comunicación, fue nombrada como embajadora de Colombia ante Nicaragua - crédito @vilmajayl/Instagram

Nacida en las islas de San Andrés, la periodista Vilma Jay suma un nuevo desafío profesional mientras espera la decisión de Managua para oficializar su llegada al cargo diplomático como embajadora de Colombia en Nicaragua, país centroamericano que recientemente concedió asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre ―que enfrenta escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd)―.

Jay, quien hasta ahora se desempeñaba como presentadora de la emisión central del informativo de RTVC Noticias y anteriormente fue corresponsal de Noticias Caracol, ha sido designada para representar a Colombia ante el gobierno nicaragüense. Sin embargo, la formalización de su cargo aún depende del beneplácito de las autoridades de Nicaragua, lo que mantiene en suspenso el inicio de sus funciones diplomáticas.

Vilma Jay presumió en redes sociales las felicitaciones de sus seguidores por su nuevo cargo en el Gobierno colombiano - crédito @vilmajayl/Instagram

La carrera profesional de Vilma Jay López se ha desarrollado en los principales medios informativos del país. Oriunda del archipiélago de San Andrés, Jay inició su trayectoria como corresponsal de Noticias Caracol, donde durante más de una década mantuvo informada a la audiencia sobre los acontecimientos de la isla.

Posteriormente, se trasladó a Bogotá para integrarse al equipo de RTVC Noticias, donde asumió la conducción de la emisión central por Señal Colombia desde 2023. Su formación académica incluye el título de Comunicación Social y Periodismo por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Cartagena, así como estudios en Producción de Radio y Televisión.

Este sería su primer cargo en el ámbito político, ya que, Vilma Jay no registra antecedentes en este tipo de cargos ni vínculo con el estado más allá de su aporte periodístico frente a las pantallas del noticiero del canal público RTVC. El hecho generó orgullo entre sus coterráneos que han celebrado la noticia en redes sociales.

Así reaccionó Vilma Jay a su nombramiento diplomático como nueva embajadora de Colombia en Nicaragua

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó la situación durante un nuevo Consejo de Ministros, al señalar que “la embajadora que pusimos, Jay, que trabaja en RTVC, o trabajaba, no sé, de San Andrés, no le han dado el beneplácito. Entonces, el embajador que teníamos trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. El 21 de enero. Hasta ahí tuvimos embajador en Nicaragua”. De este modo, la llegada de Jay a la embajada está supeditada a la respuesta del gobierno nicaragüense, que aún no ha emitido el visto bueno necesario para oficializar su nombramiento.

Por su parte, Vilma Jay expresó su agradecimiento al presidente por la confianza depositada en ella y destacó el significado de este paso para los habitantes de su región natal, ya que Nicaragua también ha reclamado en el pasado aguas del mar Caribe que pertenecen a San Andrés.

“Este es el momento en el que el presidente en Consejo de Ministros me ‘chivió’ anunciando mi nombramiento. Gracias Gustavo Petro por ese voto de confianza y por avivar la esperanza para nuestros pescadores. Ahora la decisión está del lado de Nicaragua con la entrega del beneplácito para que quede en firme el nombramiento y la entrada al vecino país”, manifestó la periodista la Vilma Jay, quien ahora aguarda la confirmación oficial para asumir su nuevo rol como diplomática.

En 2024, la Universidad Jorge Tadeo Lozano reconoció a Jay como egresada destacada. En ese contexto, la comunicadora resaltó la importancia de la pasión y la disciplina en el ejercicio profesional, así como la necesidad de mantener la determinación para alcanzar los sueños.

Mientras se define la respuesta del gobierno nicaragüense, Jay ha manifestado que asume este nuevo desafío con apertura y confianza, consciente de que el desenlace de su nombramiento dependerá de factores que exceden su control.