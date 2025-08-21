Colombia

Ministro de Defensa lanzó fuerte advertencia tras atentado en Amalfi: “El Clan del Golfo será enfrentado con toda la contundencia del Estado”

Un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía fue destruido por explosivos lanzados desde un dron, hecho que fue calificado por Pedro Sánchez como un acto de terror

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

El ministro de Defensa condenó
El ministro de Defensa condenó el atentado y prometió respuesta contundente contra grupos armados - crédito Ministerio de Defensa

La situación de seguridad en Antioquia enfrenta una reciente escalada, ilustrada por el uso avanzado de tecnología armada en ataques dirigidos contra la fuerza pública. Ocho policías murieron y siete resultaron heridos en el más reciente atentado perpetrado con un dron contra un helicóptero Black Hawk UH60 de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional,

Los hechos se registraron en la vereda Los Toros, zona rural entre Amalfi y Anorí, lo que provocó el despliegue urgente de Fuerzas Militares y unidades de la Policía en el área. La aeronave participaba en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos cuando fue derribada por un dron con explosivos el jueves 21 de agosto.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque a través de su cuenta de X: “Durante un operativo contra el narcotráfico nuestra Policía Nacional fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías”.

El ministro Sánchez aseguró ofensiva
El ministro Sánchez aseguró ofensiva contra el Clan del Golfo tras atentado a la Policía en Antioquia - crédito @PedroSanchezCol / X

Sánchez aseguró que en referencia a este ataque, todas las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables. “Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país”, precisó.

El jefe de la cartera de Defensa aseveró que “el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado. No nos van a doblegar ante el terror”.

La información preliminar reportada por las autoridades destaca que la reacción de grupos ilegales coincidió con la incautación reciente de tonelada y media de cocaína en Urabá.

El presidente Gustavo Petro subrayó la gravedad del hecho: “Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del Clan del Golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto. La reacción de la FAC ha sido inmediata”.

Pronunciamiento de Petro tras ataque
Pronunciamiento de Petro tras ataque a la Policía - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la tragedia: “Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policia Nacional que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca”.

En su publicación, Rendón aseguró que “los policías fueron atacados por drones. Es incierto aún el número de víctimas. Hemos activado la red hospitalaria y estamos atentos a esta noticia tan dolorosa para la democracia y triste para nuestras Fuerzas. En esa zona delinquen disidencias Farc y el Clan del Golfo”.

Ataque con dron derriba helicóptero
Ataque con dron derriba helicóptero de la Policía en Antioquia y deja seis muertos - crédito X

El ataque, de acuerdo con informes de inteligencia, se produjo en dos fases: primero, integrantes de disidencias llegaron disparando con armas de fabricación artesanal contra el personal que erradicaba cultivos ilícitos; después, durante la operación de evacuación solicitada, un dron impactó el rotor de la cola del helicóptero, ocasionando su caída.

También se sospecha que el ataque habría sido ejecutado por el frente 36 de las disidencias de las Farc, presuntamente liderado por alias Manuelito o Guaracho, con apoyo de alias Guillermino y alias Dávinson o Barbado. Es de mencionar que, el máximo cabecilla de este frente, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, actualmente participa en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

No obstante, y con base en las declaraciones del ministro Sánchez, las autoridades no descartan al Clan del Golfo, ni al ELN, como presuntos perpetradores del reciente ataque a la fuerza pública.

