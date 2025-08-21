En video: así fue el atentado contra la base militar Marco Fidel Suárez Cali que dejó varias víctimas mortales

El estallido ocurrió cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, generando pánico en la zona - crédito redes sociales

El pánico que generó la explosión ocurrida el jueves 21 de agosto en Cali quedó registrado en múltiples videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. La detonación se produjo en la carrera 8 con calle 52, a pocos metros de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y dejó hasta ahora un saldo confirmado de cinco personas muertas y 14 heridas, según informó el presidente Gustavo Petro.

En las grabaciones compartidas por ciudadanos se observa la magnitud del estallido, columnas de humo negro elevándose sobre la zona, vehículos calcinados, ventanas de viviendas destruidas y personas corriendo en medio del caos para ponerse a salvo. En algunos de los clips también se escuchan gritos de desesperación mientras llegan las primeras ambulancias y organismos de socorro.

Videos ciudadanos muestran el caos, humo y destrucción tras la explosión en el oriente de Cali - crédito redes sociales

El ataque, que las autoridades calificaron como un acto terrorista, obligó a desplegar de inmediato a la Policía, el grupo antiexplosivos y personal militar de la base aérea. El área fue acordonada mientras se realizaban labores de verificación y rescate de los heridos.

De manera paralela, la Alcaldía de Cali activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en coordinación con la Escuela Militar de Aviación para coordinar la respuesta a la emergencia y dirigir las investigaciones que buscan establecer a los responsables.

El grupo antiexplosivos y personal militar participaron en las labores de rescate y verificación - crédito redes sociales

Los videos que circulan en redes sociales permiten dimensionar la magnitud del atentado, al mostrar de primera mano el impacto de la onda explosiva sobre la población civil y las afectaciones materiales en esta zona del oriente de la ciudad.

