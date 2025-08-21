David González confirmó su salida de Millonarios tras derrota contra Unión Magdalena: “la situación es insostenible”

David González afirmó que deja la dirección técnica de Millonarios porque la situación deportiva es insostenible y el club le comunicó que no continúa. Reconoció que los resultados no respondieron a las expectativas y comprendió la decisión de la directiva.

El entrenador antioqueño David González anunció en rueda de prensa su salida de la dirección técnica de Millonarios después de la derrota 1-2 frente a Unión Magdalena en el estadio El Campín, en partido correspondiente a la Liga BetPlay 2025-II.

La caída ante el conjunto samario, último en la tabla del descenso, agudizó la crisis deportiva de la institución y precipitó la decisión del técnico, quien aseguró: “La situación es insostenible”.

González compareció ante los medios con un tono serio y reconoció la dimensión del colapso deportivo: “Hola, buenas noches, es una situación demasiado compleja y lo que se vivió hoy en el estadio es difícil. Definitivamente no es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Y después del partido, no... a ver, decisiones en caliente me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas. Pero de todas maneras he sido comunicado por parte del club que no continúo. La situación es insostenible y es entendible, es entendible el punto de vista de nuestros directivos. Van a haber cambios y seguramente cosas distintas”.

David González ha sido fuertemente criticado por los hinchas y la prensa - crédito Colprensa

Millonarios, que solo ha sumado un punto de dieciocho posibles en seis fechas, atraviesa una de sus peores rachas en los últimos torneos cortos. El equipo acumuló cinco derrotas y no logró consolidar el proyecto deportivo iniciado por González al comienzo de la temporada. El ambiente en el estadio fue de tensión, con reiteradas protestas de la afición y la presencia de incidentes en la grada que obligaron a interrumpir el partido temporalmente.

La dirección de Millonarios Fútbol Club apostó por González como parte de una renovación técnica, sabiendo que el paisaje tras la caída en torneos internacionales era complejo. El proceso no logró despertar resultados favorables ni el respaldo de la hinchada, que en la última fecha expresó su descontento con insultos y el lanzamiento de zapatos hacia la cancha. El club queda a la espera de un reemplazo para revertir la crisis institucional y deportiva de las próximas jornadas.

Durante la rueda de prensa, González recalcó la responsabilidad que asume con la decisión y respaldó el malestar expresado por los directivos y aficionados. El estratega agregó: “Decisiones en caliente me enseñaron desde niño a no tomarlas, pero he sido comunicado que no sigo”, aceptando el quiebre de su vínculo con la institución.

David González, técnico de Millonarios, ha tenido un mal inicio de la Liga BetPlay 2025-II por las derrotas ante La Equidad y Llaneros - crédito Colprensa

Al lado de González, el defensor central Jorge Arias ofreció un testimonio contundente sobre el estado del plantel: “Es difícil hablar en estos momentos, siento mucha vergüenza por lo que pasó hoy, por lo que viene ocurriendo desde hace tiempo... Así como se tiene que ir el profe lastimosamente hoy lo digo públicamente: nos tenemos que ir todos. El grupo está de acuerdo, pero el fútbol es así: es más fácil que se vaya uno que que se vayan todos”.

Arias amplió su argumento acerca del cuerpo técnico: “Te digo, es difícil hablar hoy y todo va a sonar a excusa. Se va el profe y la verdad —en lo personal y en lo grupal— nos duele mucho porque es un cuerpo técnico que enseña muchísimo. Hablar aquí es decir frases al aire. El respaldo lo teníamos que dar en la cancha y no fuimos capaces de hacerlo. Nada, desearle lo mejor para él y para el grupo técnico, que fue extraordinario y que quizás no supimos aprovechar”.

Jorge Arias no se guardó nada y lamento la salida del técnico en rueda de prensa. - crédito captura de video

El resultado ante Unión Magdalena, colista del descenso, agravó el ánimo ya golpeado de los asistentes, quienes vieron frustrado el anhelo de una recuperación en la tabla. El revés se sumó a una cadena de tropiezos que incluyó una eliminación temprana en torneos internacionales y una campaña local alejada de las expectativas.

La junta directiva de Millonarios aún no ha oficializado quién será el encargado interino que tomará la conducción del plantel profesional, aunque se prevé un anuncio en breve. El panorama competitivo no concede margen, ya que el club deberá competir en la Liga BetPlay y en la Copa BetPlay durante las próximas semanas, procesos en los que la presión de los resultados sigue alta.

La salida de González marca el fin de un ciclo breve y turbulento, y representa un nuevo punto de inflexión en la historia reciente del club.

“Cuando te tratan bien y no eres capaz de aprovechar eso, siempre en el fútbol he tenido diferentes cuerpos técnicos y este es uno de los mejores. No tengo ninguna vergüenza de decirlo, vergüenza de no haberlos ayudado a que se quedaran aquí, pero esto sigue lastimosamente”, concluyó Arias en uno de los pasajes más autocríticos recogidos durante la rueda de prensa.

El futuro inmediato de Millonarios dependerá de las decisiones que adopte la directiva para recomponer el ánimo del plantel y encaminar de nuevo el proyecto deportivo, en un contexto donde la presión de la tribuna y la urgencia de triunfos no da tregua.