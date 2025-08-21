Belosmaki acusó a Mateo Carvajal de darle THC sin consentimiento en un concierto: “Nunca le reciban nada”

Colombia

El creador de contenido Belosmaki generó polémica en redes sociales tras una conversación con su colega Erick Pabón, en la que relató un incómodo episodio vivido junto al ex participante de Desafío súper humanos y también influencer Mateo Carvajal.

Según su testimonio, Carvajal habría sido el responsable de que lo sacaran cargado de un concierto de Arcángel luego de haberle ofrecido un vapeador con THC sin advertirle.

“Cuándo fue la última borrachera del Be”, le preguntó Erick Pabón al deportista, a lo que él contestó que “Eso fue hace como dos, tres semanas, en el concierto de Arcángel”, mientras recordaba la situación que ocurrió detrás de la incómoda eventualidad en la que se vio envuelto.

Me sacaron así (cargado), no, eso no fue por el alcohol, sino que Mateo me pasó... Nunca le reciban nada a Mateo, nunca”, comenzó relatando Belosmaki entre risas y reclamos.

El creador explicó que en un principio se negó varias veces a probar el dispositivo que le ofrecía Carvajal, pero finalmente cedió, sin saber qué sustancia contenía en su interior el artefacto electrónico, ni imaginarse cómo iba a terminar la noche.

Yo estaba bien en mi zona, relajado, tranquilo. Él estaba joda y joda con un vapo (vapeador): ‘Be, que hacele’. Le dije: ‘No, no quiero’. Hasta que llegó el punto en que: ‘Dale, pues’. Hice así (fumó) y me dijo: ‘Chai’. Y resulta que era un vapo de los de THC”, reveló el creador de contenido.

Los efectos no tardaron en aparecer y, de acuerdo con su versión, fueron bastante fuertes al punto que empezó a perder el control de varios aspectos en su cuerpo y terminó pidiendo ayuda de las personas que lo estaban acompañando.

“Cuando en diez minutos empiezo yo así a sentir que todo se me movía. Y yo: ‘¡Ay, marica!’, y empiezo yo a sudar. Yo: ‘¡Ay, jueputa!’. Estoy así y yo: ‘No, sáquenme. Lléveme, lléveme, antes de que haga el ridículo aquí. Chao. Y me sacaron haciendo el ridículo así torcido, pero por lo menos no caí a la lona ahí delante de todo el mundo”, recordó entre carcajadas, aunque sin dejar de reprochar la acción de su amigo.

Razón por la cual Belosmaki insistió en su advertencia: “Pero malparido Mateo, nunca le reciba nada”.

El relato también abrió espacio para hablar de la particular relación que ambos mantienen, marcada por la camaradería, pero también por constantes enfrentamientos, pues cada vez son más los rumores de un posible distanciamiento o problema, especialmente porque en una transmisión en vivo Be se refirió de manera negativa sobre Carvajal.

““Sobre Mateo Carvajal, Mateo es un mal amigo. O sea, yo considero que de los peores amigos que yo puedo tener es Mateo. Mateo me cae superbién, él es parcero, pero ese marica es muy mal amigo. Es muy ingrato. El día que usted lo necesite, él no va a estar. O sea, él no va a estar. Usted lo necesita urgente y usted no puede contar con él”, expresó Be con firmeza recientemente respecto al influenciador fitness y deportista antioqueño.

Fue así como Pabón le preguntó si eran amigos o enemigos y Belosmaki respondió: “Somos amigos y enemigos a la vez. Somos mejores amigos cuando nos vemos. Cuando no nos estamos viendo, somos enemigos”.

Las declaraciones han provocado comentarios divididos en redes sociales, donde algunos seguidores reprocharon la actitud de Mateo Carvajal por, supuestamente, no advertir sobre el contenido del vapeador, mientras otros lo tomaron con humor, destacando la forma en la que Belosmaki narró lo ocurrido.

Hasta el momento, Carvajal no se ha pronunciado sobre estas acusaciones, aunque su nombre volvió a ser tendencia en las plataformas digitales, reavivando la curiosidad sobre su amistad de altibajos con Belosmaki.

