Así luce la guarnición militar en la que Epa Colombia cumplirá su sentencia

Así es el recinto militar en el que Epa Colombia cumplirá su sentencia - crédito Policía Nacional de Colombia - captura de pantalla Noticias Caracol

El 20 de agosto de 2025, las autoridades confirmaron que la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, dejó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para continuar cumpliendo su condena en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, una decisión adoptada por motivos de seguridad tras una solicitud formal de su defensa.

Esta escuela, ubicada en la capital colombiana, es reconocida como la principal institución de formación de oficiales de la Policía Nacional. Aunque su función principal es académica, el complejo cuenta con estrictas medidas de seguridad y una infraestructura que la asemeja a una guarnición militar.

El recinto se divide en varias áreas: la zona académica, con edificios de aulas, auditorios, laboratorios y una biblioteca central; el espacio de entrenamiento físico y táctico, que incluye polígono de tiro, campos de práctica, pistas de obstáculos y gimnasios; la parte residencial y de bienestar, compuesta por dormitorios, comedores, áreas de recreación y una enfermería; y el área institucional y ceremonial, donde se encuentran el patio de armas, la capilla y los edificios administrativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel