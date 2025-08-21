Colombia

Así luce la guarnición militar en la que Epa Colombia cumplirá su sentencia

La empresaria Daneidy Barrera Rojas fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá, tras una solicitud de su defensa y por razones de seguridad

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Así es el recinto militar
Así es el recinto militar en el que Epa Colombia cumplirá su sentencia - crédito Policía Nacional de Colombia - captura de pantalla Noticias Caracol

El 20 de agosto de 2025, las autoridades confirmaron que la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, dejó la cárcel El Buen Pastor de Bogotá para continuar cumpliendo su condena en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, una decisión adoptada por motivos de seguridad tras una solicitud formal de su defensa.

Esta escuela, ubicada en la capital colombiana, es reconocida como la principal institución de formación de oficiales de la Policía Nacional. Aunque su función principal es académica, el complejo cuenta con estrictas medidas de seguridad y una infraestructura que la asemeja a una guarnición militar.

El recinto se divide en varias áreas: la zona académica, con edificios de aulas, auditorios, laboratorios y una biblioteca central; el espacio de entrenamiento físico y táctico, que incluye polígono de tiro, campos de práctica, pistas de obstáculos y gimnasios; la parte residencial y de bienestar, compuesta por dormitorios, comedores, áreas de recreación y una enfermería; y el área institucional y ceremonial, donde se encuentran el patio de armas, la capilla y los edificios administrativos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Temas Relacionados

Daneidy Barrera RojasEpa ColombiaEscuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula SantanderCárcel El Buen PastorGuarnición militar donde esta Epa ColombiaQué es guarnición militarColombia-Noticias

Más Noticias

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

En presentadora de ‘Lo sé todo’ aprovechó el espacio en el pódcast de Tatiana Franko para responderle a la periodista por sus comentarios despectivos

Alejandra Serje le respondió a

Gobierno destinará $260.000 millones para ejecutar sanciones restaurativas de la JEP en casos de falsos positivos y secuestros

Estas medidas incluyen trabajos, obras y actividades reparadoras en zonas rurales y urbanas, y buscan garantizar la reparación efectiva de las comunidades afectadas por el conflicto armado

Gobierno destinará $260.000 millones para

Abogado de Keralty responsabiliza al Gobierno de Petro por crisis en salud: “El sistema como tal se ha deteriorado” y advierte sobre retrasos en la atención

La prolongada disputa jurídica y política expone tensiones estructurales y pone en entredicho la protección de derechos fundamentales

Abogado de Keralty responsabiliza al

Magnicidio Miguel Uribe: este sería el disidente de las Farc con el que Katerine Martínez se reuniría en Caquetá

Después de cometer el crimen en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá, alias Andrea huyó a Florencia, donde fue capturada por las autoridades

Magnicidio Miguel Uribe: este sería

Detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay estaría la Segunda Marquetalia: el ministro de Justicia habló de esta “hipótesis principal”

Así lo confirmó Eduardo Montealegre, que maneja una hipótesis sobre la extensión que tendría el grupo armado en diferentes zonas del país

Detrás del magnicidio de Miguel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Helicóptero de la Policía Nacional

Helicóptero de la Policía Nacional fue atacado con un dron en zona rural de Amalfi, Antioquia: habría un oficial muerto

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

Comandos de Frontera podrían ayudar a resolver la guerra por la cocaína en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador: esto dice el Time de Nueva York

Abogado del Clan del Golfo desmintió a Petro sobre presencia del grupo armado en la Junta del Narcotráfico: “Son casi imposibles”

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Serje le respondió a

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “Yo estudié y me preparé, no conoces mi historia”

Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé

Ornella Sierra habló entre lágrimas sobre su polémica relación con Farid Pineda: confesó que no conocía su estado civil

Karina García y Andrés Altafulla reaparecieron juntos dando fin a los rumores de ruptura: lanzarán canción en pareja

Silvestre Dangond inaugura la casa-museo gratuita ‘Las Locuras de Silvestre’ en Barranquilla

Deportes

Dumek Turbay aseguró que Hernán

Dumek Turbay aseguró que Hernán Torres rechazó la oferta de Real Cartagena y le dijo que “sí” a Millonarios

Este es el lujoso hotel donde se hospeda Luis Díaz como jugador del Bayern Múnich

Este es el ambicioso objetivo de Egan Bernal en la Vuelta a España 2025: “lo siguiente sería un top 5″

Este fue el insólito motivo por el cual se retrasó el partido del Inter de Porto Alegre, de Rafael Santos Borré, ante Flamengo por Copa Libertadores

Estas son las cuentas que necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay