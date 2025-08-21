Aida Victoria Merlano hizo curiosa consulta en internet sobre su la maternidad y las noches con su bebé

Aida Victoria Merlano compartió lo que serían sus nuevas jornadas nocturnas tras el nacimiento de su hijo Emi - crédito @aidavictoriam/IG

“Me quedan cuatro meses de piyamadas”, aseguró Aida Victoria Merlano a través de su cuenta de Instagram, resumiendo las noches de desvelo que le esperan en su proceso de maternidad.

Todo comenzó porque la creadora de contenido compartió un video en el que dejó ver que estuvo buscando en internet la respuesta sobre hasta cuando duermen los bebés de manera intermitente en las noches, ya que, al parecer, ella estaría teniendo menos de las ocho horas de sueño normales.

“¿A qué edad empiezan los bebés a dormir ocho horas seguidas?“, fue la consulta que hizo Aida Victoria Merlano, según dejó ver en sus historias.

Seguido a esto, mostró la respuesta que le arrojó la inteligencia artificial y comentó lo que le esperaría a ella en los siguientes meses para el cuidado de su bebé, ya que contabilizó los días de vida que tiene su hijo, lo que ha pasado en ese proceso y lo que le esperaría por atravesar en el tiempo próximo.

Aida Victoria Merlano relató a sus seguidores en Instagram lo exigente que resulta el sueño fragmentado tras el nacimiento de su hijo Emi - crédito @aidavictoriam/IG

“La mayoría de bebés empiezan a dormir ocho horas o más entre los cuatro y seis meses de edad. Sin embargo, algunos bebés logran conseguirlo antes, mientras que otros tardan más. Es importante recordar que cada bebé es diferente y los patrones de sueño pueden variar”, indicó el buscador que publicó Aida.

Es por esto que Merlano aseguró en un mensaje con el que acompañó la publicación que, teniendo en cuenta su situación actual, le faltarían varias noches sin poder dormir plenamente.

“Me quedan cuatro meses de piyamadas (risas)”, expresó la influencer, refiriéndose a las jornadas nocturnas que vive con su pequeño desde que nació, pues así menciona el hecho de que se levantan y pasa varias horas en vela.

Unos días atrás, con la naturalidad que la caracteriza, Aida Victoria Merlano había compartido otro íntimo video en el que aparecía recostada junto a su hijo en la cama, donde simuló una conversación entre ambos para relatar lo vivido la noche anterior.

Aida Victoria Merlano consultó cuánto tiempo le faltaría para poder dormir más horas seguidas, a partir de los días de nacido que tiene su hijo - crédito @aidavictoriam/IG

“Primero que nada, buenos días, porque ya es de día”, saludó la influencer, antes de representar la voz infantil de su hijo: “Mami, pero es que yo pasé tan delicioso en esa pijamada de anoche que claro que ya no me despierto”.

De esta manera, la influencer empezó a contar que sus últimas semanas han estado marcadas jornadas de lactancia cada dos horas y que esto le ha impedido dormir más de tres horas continuas.

“Reina, he estado 100% dedicada a ser mamá, trasnochando y lactando cada dos horas. Mami, no sé lo que es dormir más de 3 horas seguidas, pero ahí vamos”, contó en su habitual tono cercano con los internautas.

Desde que anunció que estaba esperando un hijo, Merlano ha documentado con detalle su experiencia de maternidad en redes sociales, transmitiendo desde los momentos felices hasta los desafíos físicos y emocionales derivados del embarazo.

La joven ha relatado cómo los vómitos persistentes y los cambios hormonales supusieron un desafío para su bienestar, alejándola de su zona de confort, pero también ha difundido los métodos que ha seguido para la recuperación física, ya que tras el nacimiento de Emi el 29 de julio, publicó imágenes que generaron impacto entre sus seguidores por la velocidad con la que su abdomen retomó la apariencia previa al embarazo.

Aida Victoria Merlano compartió cómo van los días en su vida como madre primeriza - crédito @aidavictoriam/IG

Ante las especulaciones sobre una intervención estética, Merlano fue enfática en su negativa y aclaró que se trata de una combinación de hábitos saludables, explicando que “todo se debe a ejercicios hipopresivos, uso de fajas posparto, alimentación balanceada durante el embarazo, dejar de consumir azúcar y la eliminación de lácteos en el posparto debido a problemas de inflamación”.