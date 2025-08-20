Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade y ya le puso remplazo provisional: así se confirmó la decisión

Gobierno aceptó renuncia de Alfredo Saade en la Casa de Nariño - crédito @ALFREDOSAADEV/X

El Gobierno nacional oficializó el 20 de agosto de 2025 la salida de Alfredo Saade del cargo de jefe de Despacho Presidencial. La decisión quedó consignada en el Decreto 0922 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

De acuerdo con el documento, Saade presentó su carta de renuncia el 19 de agosto de 2025. En el decreto se estableció que el Ejecutivo resolvió “aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por el señor”, de igual manera, se determinó la designación provisional para la vacante.

El texto señala que se encargó del cargo a José Raúl Moreno, funcionario del Dapre, que hasta ahora se desempeñaba como asesor. Esto implica que el servidor público asumirá de manera temporal las responsabilidades de la jefatura del gabinete mientras se define una designación definitiva.

Decreto de la salida de Alfredo Saade como jefe de gabinete de Gustavo Petro - crédito redes sociales

Noticia en desarrollo...