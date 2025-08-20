La pirámide natural más alta del mundo en Antioquia: está a dos horas de Medellín

El Cerro Tusa, ubicado en el municipio de Venecia y con una altura de 1.950 metros sobre el nivel del mar, es en realidad un antiguo volcán inactivo que adoptó la forma piramidal que hoy lo hace famoso - crédito Wikipedia

En el suroeste antioqueño se encuentra uno de los destinos más singulares de Colombia: el cerro Tusa, considerado la pirámide natural más alta del planeta.

Su forma perfecta y su historia ancestral lo convierten en un atractivo tanto para quienes buscan aventura como para los interesados en la cultura indígena y el turismo arqueológico.

Un volcán apagado lleno de misterio

El cerro Tusa, ubicado en el municipio de Venecia y con una altura de 1.950 metros sobre el nivel del mar, es en realidad un antiguo volcán inactivo que adoptó la forma piramidal que hoy lo hace famoso.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Antioquia, el lugar está rodeado de leyendas.

Una de las más conocidas es la de la Diosa del Espejo, una roca gigantesca con rostro de mujer situada en uno de sus costados.

Según la tradición, los pueblos zenufanáes la adoraban y, al atardecer, los rayos del sol reflejados en la piedra producen destellos similares a los de un espejo.

Además de los relatos mitológicos, la zona conserva un valor histórico fundamental, pues allí se han encontrado vestigios arqueológicos de la comunidad zenufaná y de su cacique, testimonios que refuerzan la importancia cultural de esta montaña, también llamada la “Montaña Sagrada”.

Subir al Cerro: aventura para expertos

El ascenso a la cima es posible, pero está catalogado como de alta dificultad. La ruta es exigente y requiere acompañamiento de un guía autorizado para garantizar la seguridad de los visitantes.

Las autoridades locales han establecido un límite de carga de 90 turistas por día, con el fin de proteger el ecosistema y evitar el deterioro del lugar. Los viajeros deben llevar recipientes para sus desechos y comprometerse con el cuidado ambiental durante el recorrido.

Quienes logran llegar a la cima son recompensados con vistas panorámicas de los valles y montañas del suroeste antioqueño, una experiencia que combina esfuerzo físico y conexión espiritual.

Cómo llegar

El Cerro Tusa está en el municipio de Venecia, a menos de tres horas de Medellín. En vehículo particular, la ruta recomendada parte desde la capital antioqueña hacia Itagüí, continúa por Caldas y Amagá, y sigue por la carretera Fredonia – Camilo C hasta llegar al casco urbano de Venecia.

Otra opción es tomar buses intermunicipales desde Medellín, o contratar un tour con agencias que incluyen transporte, guías y recorridos adicionales por la zona.

Más allá de la montaña: Museo Zenufaná

Para quienes prefieren actividades más tranquilas o no se animan a realizar la caminata, Venecia ofrece una alternativa cultural: el Museo Zenufaná. Allí se exhiben piezas arqueológicas que muestran cómo era la vida de esta tribu ancestral, a través de utensilios, cerámicas y elementos rituales.

De esta manera, el municipio no solo invita a la aventura en el Cerro Tusa, sino también a un viaje en el tiempo para comprender el legado de las comunidades indígenas que habitaron estas tierras.