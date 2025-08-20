Daniel Quintero lanzó propuesta a sus seguidores: “¿Quieren que me inscriba como candidato presidencial por el Pacto Histórico?”

Daniel Quintero hizo un llamado a todos sus seguidores - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El precandidato presidencial Daniel Quintero generó debate en las redes sociales tras un video publicado en su cuenta en X, donde realizó tentadora pregunta a sus seguidores.

En el clip, el exalcalde de Medellín dijo que esta semana será muy importante para su futura campaña, preguntando a la gente sus opiniones si lo quieren ver como el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

“¿Quieren que me inscriba como candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico?”, afirmó Quintero, desatando una lluvia de comentarios.

Según el precandidato presidencial esta semana será la más importante para su futuro en la política, enumerando a los ciudadanos cada una de las causas que ha apoyado.

“Esta semana vamos a tomar la decisión más importante de la campaña. Durante años he acompañado al presidente Petro en las causas sociales. En 2017 defendí el plebiscito por las paz, en el 2018 me sumé a la campaña de Petro cuando muchos daban la espalda”, puntualizó.

Daniel Quintero le preguntó a sus seguidores si quieren que él sea el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico - crédito @QuinteroCalle

Quintero afirmó que aunque perdieron en 2028 las elecciones contra Iván Duque, nunca se han rendido, y a pesar de que lo han querido sacar de la vida política no han podido.

“Fuimos derrotados entonces, pero nunca nos rendimos. Me lancé como independiente en el 2019 a la Alcaldía de Medellín y vencimos al uribismo contra todos los pronósticos. Por enfrentar la corrupción y por poner la demanda de Hidruituango, quisieron sacarme del camino de la presidencia. Ya entienden por qué no me quieren la Andi, ni los banqueros”, señaló.

El exalcalde de Medellín resaltó la importancia que tiene para él la perspectiva de las personas, por eso les pregunto si querían que el fuera el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico.

“Durante estos años he defendido las reformas sociales, he denunciado la corrupción y los intentos de golpe de estado. las encuestas dicen que seguimos creciendo, crecemos porque hemos sido coherentes pero en especial porque a pesar de la persecución , ustedes han estado conmigo en todo el proceso. Por eso quiero tomar esta decisión con ustedes: ¿Quieren que me inscriba como candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico? Partido político del presidente Gustavo Petro”, finalizó.

Pronunciamiento de Daniel Quintero sobre su futuro en la política - crédito @QuinteroCalle

Daniel Quintero se pronunció sobre la empresaria que había tomado su celular en la Andi

Daniel Quintero, precandidato presidencial y exalcalde de Medellín, enfrentó un incidente durante el Congreso Empresarial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) en Cartagena, tras afirmar que una empresaria tomó su celular durante su ingreso al evento.

El hecho que ocurrió entre el 13 y 15 de agosto de 2025, se produjo en un ambiente de alta tensión política marcado por protestas y señalamientos sobre censura y exclusión.

El episodio estuvo ligado a la irrupción de Quintero en el evento con una bandera de Palestina, lo que generó abucheos y protestas por parte del público, y derivó en la pérdida de su teléfono móvil.

En declaraciones a La Kalle, el exalcalde detalló: “Afortunadamente, una de las cámaras de mi equipo de los voluntarios que me estaban filmando con sus celulares dejó ver quién y qué señora, qué empresaria había cogido el celular”.

El registro audiovisual permitió identificar a la persona señalada, quien en una primera instancia negó participación, pero luego devolvió el dispositivo al ser confrontada con las imágenes.

Daniel Quintero irrumpió en el Congreso Empresarial de la Andi en Cartagena, desplegando una bandera de Palestina y denunciando un veto en su contra - crédito @QuinteroCalle/X

La jornada se caracterizó por la controversia que suscitó la presencia de Quintero, que no había sido invitado oficialmente y a quien la organización vetó por sus diferencias con la Andi.

El líder político consideró el hecho como un ejemplo de exclusión política, y planteó una denuncia pública sobre la relación comercial entre el carbón colombiano y el ejército de Israel, que, a su juicio, motivó reacciones adversas del empresariado.

Durante la protesta, mientras transcurría la intervención de Mauricio Cárdenas, Quintero accedió a la tarima con la bandera y recibió gritos de “fuera” y “ladrón”.

Poco después se percató de que su celular había desaparecido y, con ayuda de su equipo de campaña, localizó a la empresaria implicada mediante las imágenes captadas por voluntarios.

Cuando se le preguntó si haría público el nombre de la persona, Quintero respondió que lo reservaría por el momento, aunque anunció: “vamos a publicar el video”.