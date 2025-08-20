Alfredo Saade reaccionó a la suspensión ordenada por la Procuraduría: “A quién tan poderoso le quite el negocio”

Testimonios vinculan a Alfredo Saade con órdenes para reducir la emisión diaria de pasaportes, según la Procuraduría. Él culpó a Sarabia y Benedetti por la suspensión que le impuso la Procuraduría - crédito Colprensa

Alfredo Saade, el exjefe de despacho y reciente designado embajador en Brasil, reaccionó a la suspensión de tres meses ordenada por la Procuraduría General de la Nación.

En su cuenta de X, Saade cuestionó la motivación detrás de la medida y sugirió posibles intereses de figuras cercanas al poder.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia que trabaja en Procuraduría intervino? El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces?”, escribió en la red social.

El exfuncionario expresó su inconformidad con la decisión e insistió en que su equipo jurídico llevará el caso “hasta las últimas instancias”. Además, refirió de un supuesto incumplimiento de garantías procesales al afirmar que su “debido proceso fue violado”.

Reacción de Alfredo Saade a su suspensión, en redes sociales - crédito @pastorsaade/X

En sus comentarios públicos, también dejó en el aire la posible responsabilidad de Armando Benedetti y Laura Sarabia en la medida adoptada por el Ministerio Público.

Ante estos señalamientos, Armando Benedetti, ministro del Interior, respondió por la misma red social: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

La suspensión de Saade fue tomada por la Procuraduría por “presuntas conductas indebidas” vinculadas a la firma de un convenio para expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y Portugal.

El órgano de control ya había abierto una investigación el 9 de agosto por, supuestamente, extralimitar sus funciones y ejercer presiones para la firma del contrato, así como por demoras en la asignación de citas para el trámite de pasaportes.

La respuesta de Armando Benedetti a la acusación de Alfredo Saade - crédito @AABenedetti/X

Por su parte, no se han conocido mensajes de Laura Sarabia al respecto.

La nueva réplica de Saade: confirmó una candidatura presidencial

A las palabras de Benedetti, Saade escribió a primera hora del miércoles 20 de agosto de 2025 un contundente texto en el que reafirmó su hipótesis de una presunta intervención de Sarabia y Benedetti.

Incluso, denunció visitas del procurador Gregorio Eljach a la Casa de Nariño, así como afirmó que la salida de Saade fue “cocinada” por el mismo ministro del Interior en sus presuntos encuentros con la cabeza del ente de control.

Adicionalmente aseguró que su presencia no fue del agrado ni de Sarabia, ni de Benedetti y que ellos dos tendrían “secuestrado” al jefe de Estado, pero que él lo “liberaría” con una campaña presidencial.

“Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura para ti, para los que tienen secuestrado al presidente @petrogustavo y para los que les quite el negocio de los pasaportes”, escribió.

Agregó a su mensaje que había sido advertido de que, a juzgar por sus palabras, tanto Sarabia y Benedetti eran “perversos”.

Un nuevo mensaje de Saade en contra de Armando Benedetti y Laura Sarabia - crédito @pastorsaade/X

“MUCHA GENTE ME INFORMABA DE LO PERVERSOS QUE SON, NO LES CREÍ, Y POR ESO ACEPTÉ EL LLAMADO DEL PRESIDENTE PERO ESTOS ATAQUES ME FORTALECEN TU ME CONOCES BIEN. Dios conmigo y seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de Gobierno para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos (sic)”, escribió.

Y concluyó: “CON PETRO HASTA EL FINAL PERO HAY QUE LIBERARLO DEL SECUESTRO PROFUNDO EN QUE LO TIENEN.#petrolibreya (sic)”.

“Mi estilo incomodó”: Alfredo Saade

Poco antes de que se conociera la decisión de la Procuraduría, el mismo Saade dio a conocer que le presidente lo había ubicado como embajador de Brasil, apenas a dos meses de su llegada al despacho de Presidencia.

En entrevista con Blu Radio, aclaró que no fue un “blindaje” en su favor por parte del presidente.

“Yo cumplí dos meses en el cargo y los cargos son así, con tareas específicas. Yo llegué con tareas, y entre esas, fue recatarle los datos al país, y avanzar con el tema de los pasaportes y lo logré. Usted no puede anclarse a los cargos”, dijo.

Pero agregó en el diálogo que “a mí me saca del cargo más un tema político y espero que no sea de corrupción y es una sanción que es más política que lo que usted quiera. Es un hecho político. Desde que yo entré al Gobierno se incomodaron muchos sectores tanto internos como externos, porque mi estilo es totalmente diferente”.

“Yo soy gerente, a mí me gusta que las cosas funcionen, que las órdenes se cumplan, y eso es lo que a muchos incomodó. Y pisé muchos callos con el tema de los pasaportes”, dijo en la entrevista. Así mismo afirmó que su gestión con los pasaportes fue “correcta”.

Procuraduría y Alfredo Saade - crédito Colprensa/Presidencia

La Procuraduría General de la Nación hizo oficia el anuncio de la suspensión al jefe de despacho de la Presidencia, el martes 19 de agosto de 2025, sanción que será provisional por tres meses, dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades cometidas en el conocido escándalo de los pasaportes.

Según se confirmó, la decisión busca determinar si Saade se extralimitó al dar instrucciones a funcionarios de la Cancillería sobre la gestión de la expedición de estos documentos, en momentos en que el Gobierno intentaba asignar parte del proceso a la Imprenta Nacional, desplazando a la firma Thomas Greg & Sons.