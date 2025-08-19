Colombia

Dólar a la baja: TRM se ubica en $4,019.25 hoy, según Banco de la República

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Armando Montes

Conozca por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El precio del dólar en Colombia retrocedió frente al peso tras la apertura de mercados de este martes 19 de agosto ante el debilitamiento de la divisa estadounidense en los mercados globales después de los avances en las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

El dólar estadounidense se cotiza al inicio a 4.014,42 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,76% comparado con la cotización de la jornada anterior de 4.045,16 pesos.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra una disminución 0,18%, de modo que desde hace un año todavía mantiene una bajada del 3,58%.

Si confrontamos la cifra con jornadas anteriores, cambia el sentido del dato anterior, donde se saldó con un ascenso del 0,04%, mostrando en las últimas fechas una ausencia de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de las últimas jornadas, es de 9,97%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (14,28%), por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

La cotización del TRM para este martes 19 de agosto se mantuvo en 4,019.25 pesos colombianos lo que significa una disminución del 0.06% en referencia al día anterior.

Desafíos clave en economía para Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

