Supersalud designó nuevos interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS para fortalecer procesos de intervención tras ocho meses de gestión

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este 19 de agosto de 2025 la designación de nuevos agentes interventores en las EPS Nueva EPS, Coosalud y Servicio Occidental de Salud (SOS), como parte de las medidas de intervención que mantiene sobre estas entidades.

El superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, formalizó los cambios tras más de ocho meses de gestión de Bernardo Camacho al frente de Nueva EPS.

Durante su periodo, Camacho lideró la transformación de la entidad hacia una estructura mayoritariamente pública, implementó un sistema de auditorías médicas y dejó en marcha el inicio de una auditoría forense internacional.

A partir de ahora, la intervención de Nueva EPS estará a cargo de Gloria Libia Polanía Aguillón, quien hasta la fecha se desempeñaba como interventora de Coosalud. Polanía Aguillón cuenta con 33 años de experiencia en el sector público de salud.

En Coosalud, el nuevo interventor será Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien previamente ocupaba el mismo cargo en SOS. Por su parte, la intervención de SOS quedará en manos de Sergio Andrés Gil Celis, quien, según la Superintendencia, cumple con los requisitos establecidos en la reglamentación vigente para este tipo de medidas.

La Supersalud indicó que estos relevos buscan fortalecer el avance de los planes de intervención en las tres EPS.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran la gestión de auditorías médicas, la estabilización de las redes de prestadores en todos los niveles de atención, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos.

La entidad reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud ofrecidos a los usuarios de las EPS intervenidas.

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Salud implementó una serie de acciones preventivas sobre la Nueva EPS que incluyen la suspensión temporal del giro directo de los recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esta decisión busca proteger tanto a los pacientes como el adecuado uso de los fondos públicos. La resolución establece una intervención administrativa que contará con acompañamiento técnico constante y presencial en la sede principal de la EPS. Un grupo especializado supervisará las operaciones, enfocándose en los procedimientos para el pago a proveedores y prestadores de servicios médicos.

El superintendente Giovanny Rubiano García señaló que la medida pretende resguardar los derechos de los usuarios de la Nueva EPS, permitiendo la continuidad de los pagos dentro de la red y promoviendo el saneamiento de las carteras pendientes.

Según la Superintendencia, la suspensión del giro directo no modifica el flujo de los pagos ni interrumpe la prestación de los servicios a los usuarios.

Los desembolsos programados hacia hospitales y clínicas en agosto mantendrán su curso. Durante este periodo, se efectuarán revisiones adicionales sobre los procesos de pago sin impactar la ejecución de las transacciones programadas.

La entidad reguladora incrementará la vigilancia sobre la situación financiera de la EPS para evitar retrasos o afectaciones en el servicio asistencial, priorizando la atención continua en todos los niveles, incluyendo los casos de mayor complejidad.

También instruyó a la directiva de la Nueva EPS para poner en marcha correctivos que permitan resolver las inconsistencias técnicas, financieras y jurídicas identificadas.

Otro objetivo de este ajuste es garantizar que los afiliados accedan oportunamente a los servicios requeridos, evitando congestión en urgencias por trámites que puedan resolverse en otros niveles de atención.

El superintendente Rubiano subrayó la importancia de usar la red prestadora para garantizar una atención eficiente, evitando que los pacientes busquen soluciones en urgencias por necesidades de baja o mediana complejidad.

Se priorizará el direccionamiento de recursos hacia la red hospitalaria pública y complementaria, en articulación con las autoridades locales, para mejorar el rendimiento financiero de las instituciones y fortalecer su operación.

Con la suspensión del giro directo, la Nueva EPS retomará la gestión de pagos bajo estricta supervisión, garantizándose el seguimiento regular de los procesos y el saneamiento de las cuentas más sensibles.

Estas acciones refuerzan la vigilancia permanente que ejerce la Superintendencia sobre las entidades del sistema, aunque en este caso se profundiza el control debido al elevado número de afiliados que gestiona la Nueva EPS y el impacto potencial que podría tener cualquier inconveniente en su funcionamiento.

La autoridad sanitaria recalcó que estas medidas buscan asegurar la sostenibilidad de los servicios y la protección de los derechos en salud de los afiliados, con presencia activa de los equipos de supervisión y activación de alertas tempranas si se detectan nuevos riesgos. La entidad continuará evaluando la situación para decidir si mantiene o levanta la suspensión del giro directo en el futuro cercano.