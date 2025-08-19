Colombia

Expresidente Álvaro Uribe reclamó más soluciones concretas para Colombia: “El discurso político no le llega al ciudadano”

El expresidente Uribe cuestionó la efectividad de los habituales debates y entrevistas políticas

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Para el expresidente colombiano, Miguel
Para el expresidente colombiano, Miguel Uribe Turbay era el candidato más idóneo para disputar las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, publicó un mensaje en la red social X en el que llamó a la clase política a dejar de centrarse en el discurso tradicional para enfocarse en resolver los problemas que enfrenta el país.

Según lo difundido por el propio exmandatario, “hay que hablar de solución a los grandes problemas del país. La política ahí se va resolviendo. Lo que más integra al dirigente político con la ciudadanía es el compromiso del dirigente político con las soluciones”, escribió.

De acuerdo con la publicación, Uribe cuestionó la efectividad de los habituales debates y entrevistas políticas, señalando que estos generan entusiasmo entre periodistas y políticos pero no logran impacto entre los ciudadanos.

“Simplemente el discurso político, la entrevista política, a toda hora fatiga, produce mucho entusiasmo en el periodista que pregunta y en el dirigente que contesta, pero no le llega al ciudadano”, aseguró el exmandatario.

La comunicación difundida por Uribe concluyó con un llamado a quienes ejercen cargos públicos.

Según lo difundido por el
Según lo difundido por el propio exmandatario, “hay que hablar de solución a los grandes problemas del país. La política ahí se va resolviendo - crédito X

“Aprovechemos, hablemos de soluciones a la tragedia nacional”, manifestó en la plataforma X, donde reiteró su crítica a la política basada únicamente en declaraciones mediáticas.

La declaración de Uribe se da en un contexto de debate público sobre la eficacia de la gestión política frente a los desafíos sociales y económicos de Colombia.

En el conversatorio virtual en homenaje a Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió al Centro Democrático antes de septiembre.

Yo rogaría que el Centro Democrático tenga candidato antes de que termine el mes de septiembre”, indicó Uribe Vélez.

En su intervención, el exmandatario colombiano (2002-2010) no descartó que ingrese un quinto precandidato a la colectividad, pero precisó que los cuatro aspirantes (María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra) deberán reunirse con Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, para definir las decisiones que se tomarán.

En su intervención, el exmandatario
En su intervención, el exmandatario colombiano (2002-2010) no descartó que ingrese un quinto precandidato a la colectividad - crédito Luisa González/REUTERS

El líder del Centro Democrático afirmó que el candidato a la Presidencia de Colombia debe ser miembro del partido.

“Si el número de cuatro precandidatos que tenemos se va a aumentar, de acuerdo con lo que se hable con el doctor Miguel Uribe Londoño, debe ser en cabeza de un militante del partido”, afirmó Uribe Vélez.

El expresidente Uribe explicó cómo será el proceso de escogencia del candidato del Centro Democrático.

Además, aseguró que no descarta que el aspirante a la Presidencia de la colectividad se sume a una coalición con otros candidatos.

“La primera etapa es la escogencia del candidato del partido y la segunda etapa es la coalición. A cualquier candidato con quien decidamos coaligarnos debemos tenerle confianza, tener un compromiso programático muy serio”, expresó Uribe Vélez.

En cuanto a la reunión que sostuvo con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el expresidente Uribe insistió que el candidato del Centro Democrático debe ser militante del partido.

“Ha venido el doctor Juan Carlos Pinzón y yo le dije ‘usted no ha sido militante del partido’. Yo particularmente veo en usted, porque lo conozco, elementos muy positivos como los veo en el doctor Abelardo de la Espriella”, indicó Uribe Vélez.

Recalcó que el candidato que se escoja, todos los integrantes de la colectividad deberán mostrarse unidos, razón por la cual insistió en que no se descarta realizar coaliciones con sectores afines.

“Buscar una coalición que la ha venido reclamando un sector muy importante de la opinión pública”, expresó Uribe Vélez.

En su intervención, el expresidente Álvaro Uribe Vélez indicó que la campaña del Centro Democrático está siendo difícil por las amenazas a la seguridad de los precandidatos.

Sin embargo, el expresidente le pidió a todos los aspirantes de la colectividad “conectar” con los colombianos.

“Esta campaña resulta difícil. Nuestros compañeros precandidatos enfrentan una fuerte limitación debido a las amenazas a la seguridad. Hay muchos amenazados y, además, mis condiciones personales implican esta privación de la libertad. Todos conocen mi situación. Por eso, debemos realizar un esfuerzo importante a través de estas redes para conectar con más colombianos”, aseveró Uribe Vélez.

El expresidente Uribe aprovechó sus
El expresidente Uribe aprovechó sus declaraciones para recordar el legado de Miguel Uribe Turbay - crédito @MiguelUribeT/X

Y agregó: “Al partido le corresponderá realizar un gran esfuerzo de comunicación, no solo de manera unidireccional, sino integrando a miles de ciudadanos en este intercambio“.

El expresidente Uribe aprovechó sus declaraciones para recordar el legado de Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025, luego de estar internado dos meses y cuatros días por un atentado con arma de fuego.

