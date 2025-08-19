Colombia

Cuándo cae la semana de receso en Colombia y por qué este 2025 tendrá más días de descanso

El descanso de octubre para colegios de calendario A incluirá un día adicional, permitiendo a las familias planear viajes y actividades recreativas durante un periodo más extenso de lo habitual

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Semana de receso escolar en
Semana de receso escolar en Colombia será más larga en 2025 - Infobae Perú

La llamada semana de receso escolar, uno de los periodos más esperados por los estudiantes y sus familias en el segundo semestre del año, ya tiene fecha confirmada en Colombia para 2025.

De acuerdo con el calendario académico oficial de los colegios distritales de calendario A, el descanso se llevará a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, este año la pausa será más extensa de lo habitual porque el regreso a clases no será el lunes siguiente, sino el martes 14 de octubre, debido a que el lunes 13 es festivo nacional por la conmemoración del Día de la Raza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta coincidencia convierte el receso en un verdadero puente festivo, ideal para quienes buscan organizar viajes familiares, actividades recreativas o simplemente aprovechar unos días adicionales de descanso en casa.

Calendario escolar 2025, receso de
Calendario escolar 2025, receso de octubre se convierte en puente festivo - crédito stock.adobe.com

Una tradición que cumple casi dos décadas

La semana de receso fue instituida en Colombia a través de la Resolución 16432 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de ofrecer un respiro a los estudiantes durante el segundo semestre del año y, al mismo tiempo, permitir que los docentes utilicen este periodo en actividades de planeación, actualización profesional y revisión pedagógica.

Con el paso de los años, este receso se ha convertido en una tradición académica y familiar. Muchas agencias de turismo, parques temáticos y destinos vacacionales aprovechan estas fechas para lanzar promociones y actividades especiales dirigidas a quienes viajan con niños y adolescentes.

Calendario escolar 2025: lo que queda del año

De acuerdo con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, el calendario académico de 2025 para los colegios de calendario A contempla los siguientes hitos:

  • Semana de receso: del 6 al 10 de octubre de 2025.
  • Regreso a clases: martes 14 de octubre, tras el festivo del Día de la Raza.
  • Último día de clases del año: viernes 5 de diciembre de 2025.
  • Vacaciones de fin de año: a partir del 6 de diciembre, extendiéndose hasta finales de enero de 2026.
Colegios públicos y privados ajustan
Colegios públicos y privados ajustan fechas de receso en Colombia - crédito AFP

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que el año escolar debe constar de 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones, distribuidas de manera estratégica para garantizar tanto el cumplimiento académico como los periodos de descanso necesarios.

Cuáles son las diferencias en los recesos de los Públicos y privados

Los colegios públicos, que actualmente se encuentran cursando el segundo semestre del año escolar, el cual comenzó el 14 de julio y va hasta el 5 de diciembre, están obligados a seguir el calendario definido por el Ministerio de Educación, lo que asegura uniformidad en las fechas de receso y vacaciones a nivel nacional, las cuales se dividen de la siguiente manera:

  • Primer semestre: del 27 de enero al 20 de junio de 2025
  • Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio de 2025
  • Segundo semestre: del 14 de julio al 5 de diciembre de 2025

Por su parte, las instituciones privadas cuentan con mayor flexibilidad. Muchos planteles, especialmente los bilingües o internacionales, adoptan el calendario B, que inicia en agosto/septiembre y finaliza en junio/julio, por lo que las fechas de vacaciones pueden variar respecto a las oficiales.

Aun así, algunos colegios privados sí se acogen al cronograma de los públicos, incluyendo la semana de receso en octubre.

Calendario escolar 2025, fechas clave
Calendario escolar 2025, fechas clave y novedades en la semana de receso - crédito Infobae Perú

Con este ajuste que extiende el descanso hasta el martes 14 de octubre, el receso de 2025 promete convertirse en uno de los más disfrutados de los últimos años. La combinación de tiempo libre para los estudiantes, oportunidades de organización para los docentes y un puente festivo para las familias hace que esta pausa se proyecte como un respiro perfecto en la recta final del calendario académico.

Temas Relacionados

Semana de recesoSemana de receso ColombiaSemana de receso colombia 2025Colombia-Noticias

Más Noticias

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

En una feria, en Norte de Santander reemplazó la presencia de animales vivos por figuras inflables y fue aplaudido por su enfoque en la protección animal

Cabalgata con caballos inflables: la

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

Asesinato en un billar el

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El atleta y modelo que se radicó en Medellín reapareció para esclarecer las verdaderas razones por las decidió alejarse de la modelo webcam con la que le fue infiel a la madre de su hijo dentro del reality de Caracol Televisión: “Hay cosas que no se pueden dejar pasar”

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

José Félix Lafaurie respaldó a su esposa María Fernanda Cabal sobre el cierre de inscripciones de precandidatos del Centro Democrático: “Las reglas del juego son claras”

El presidente de Fedegán insiste en que el partido debe limitar la competencia interna a los candidatos ya inscritos y respetar los acuerdos de Llanogrande

José Félix Lafaurie respaldó a

Récord de colombianos que pidieron asilo en el exterior en el 2024: cientos de miles salieron del país afirmando que eran perseguidos, según Naciones Unidas

El fenómeno ha crecido de manera constante durante el gobierno de Gustavo Petro

Récord de colombianos que pidieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’: “No fue fácil”

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Yina Calderón se refirió a la millonaria deuda que tendría en finca que compró: “Nadie que deba mil y pico de millones tiene escrituras”

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

Deportes

Hinchas de São Paulo amenazaron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana