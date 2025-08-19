Cuándo cae la semana de receso en Colombia y por qué este 2025 tendrá más días de descanso

Semana de receso escolar en Colombia será más larga en 2025 - Infobae Perú

La llamada semana de receso escolar, uno de los periodos más esperados por los estudiantes y sus familias en el segundo semestre del año, ya tiene fecha confirmada en Colombia para 2025.

De acuerdo con el calendario académico oficial de los colegios distritales de calendario A, el descanso se llevará a cabo entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre de 2025.

Sin embargo, este año la pausa será más extensa de lo habitual porque el regreso a clases no será el lunes siguiente, sino el martes 14 de octubre, debido a que el lunes 13 es festivo nacional por la conmemoración del Día de la Raza.

Esta coincidencia convierte el receso en un verdadero puente festivo, ideal para quienes buscan organizar viajes familiares, actividades recreativas o simplemente aprovechar unos días adicionales de descanso en casa.

Una tradición que cumple casi dos décadas

La semana de receso fue instituida en Colombia a través de la Resolución 16432 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de ofrecer un respiro a los estudiantes durante el segundo semestre del año y, al mismo tiempo, permitir que los docentes utilicen este periodo en actividades de planeación, actualización profesional y revisión pedagógica.

Con el paso de los años, este receso se ha convertido en una tradición académica y familiar. Muchas agencias de turismo, parques temáticos y destinos vacacionales aprovechan estas fechas para lanzar promociones y actividades especiales dirigidas a quienes viajan con niños y adolescentes.

Calendario escolar 2025: lo que queda del año

De acuerdo con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación Nacional, el calendario académico de 2025 para los colegios de calendario A contempla los siguientes hitos:

Semana de receso : del 6 al 10 de octubre de 2025.

Regreso a clases : martes 14 de octubre, tras el festivo del Día de la Raza.

Último día de clases del año : viernes 5 de diciembre de 2025.

Vacaciones de fin de año: a partir del 6 de diciembre, extendiéndose hasta finales de enero de 2026.

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) establece que el año escolar debe constar de 40 semanas lectivas y 12 semanas de vacaciones, distribuidas de manera estratégica para garantizar tanto el cumplimiento académico como los periodos de descanso necesarios.

Cuáles son las diferencias en los recesos de los Públicos y privados

Los colegios públicos, que actualmente se encuentran cursando el segundo semestre del año escolar, el cual comenzó el 14 de julio y va hasta el 5 de diciembre, están obligados a seguir el calendario definido por el Ministerio de Educación, lo que asegura uniformidad en las fechas de receso y vacaciones a nivel nacional, las cuales se dividen de la siguiente manera:

Primer semestre: del 27 de enero al 20 de junio de 2025

Vacaciones de mitad de año: del 23 de junio al 11 de julio de 2025

Segundo semestre: del 14 de julio al 5 de diciembre de 2025

Por su parte, las instituciones privadas cuentan con mayor flexibilidad. Muchos planteles, especialmente los bilingües o internacionales, adoptan el calendario B, que inicia en agosto/septiembre y finaliza en junio/julio, por lo que las fechas de vacaciones pueden variar respecto a las oficiales.

Aun así, algunos colegios privados sí se acogen al cronograma de los públicos, incluyendo la semana de receso en octubre.

Con este ajuste que extiende el descanso hasta el martes 14 de octubre, el receso de 2025 promete convertirse en uno de los más disfrutados de los últimos años. La combinación de tiempo libre para los estudiantes, oportunidades de organización para los docentes y un puente festivo para las familias hace que esta pausa se proyecte como un respiro perfecto en la recta final del calendario académico.