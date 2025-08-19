Confirman las fechas para la preventa del Festival Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic 2026 regresa al formato de tres días para celebrar su aniversario número 15 en Bogotá - crédito @festereopicnic/Instagram

“Por los Creyentes de que el ahora es para siempre”, con esta frase, la organización del Festival Estéreo Picnic quiso destacar el espíritu de fidelidad y anticipación que caracteriza a quienes apuestan por el evento sin conocer aún el cartel de artistas.

La edición de 2026 no solo marca el regreso a un formato de tres días, sino que también celebra el aniversario número 15 de un festival que se ha consolidado como el referente musical más relevante de Colombia.

La organización confirmó que la próxima edición se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, retomando la estructura tradicional tras varias ediciones de cuatro días.

La preventa exclusiva para 'creyentes' del Estéreo Picnic 2026 inicia el 21 de agosto de 2025 para clientes de Bancos Aval - crédito cortesía

El anuncio de las fechas de la preventa para “creyentes” —aquellos que adquieren sus entradas antes de conocer la programación— ha generado una ola de expectativa entre los seguidores.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, Villas y la billetera digital dale!) comenzará el 21 de agosto de 2025 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 23 de agosto a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias. Posteriormente, la venta general, abierta a todos los medios de pago, iniciará el 23 de agosto a las 10:00 a. m. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial Ticketmaster.com y en la taquilla física de Páramo Presenta en el Centro Comercial Gran Estación.

El regreso al formato de tres días responde a una demanda reiterada de los asistentes. Quienes participaron en las ediciones anteriores manifestaron su preferencia por una experiencia más concentrada, ya que los cuatro días de conciertos suponían un desgaste físico considerable y una exposición prolongada a las condiciones climáticas, lo que en ocasiones afectaba la salud de los asistentes. La organización recogió estas inquietudes y, en un gesto de adaptación, decidió volver a la estructura original, que históricamente ha sido mejor recibida por el público.

El FEP anunció las fechas de su edición 2026 - crédito @Festereopicnic_/x

El Festival Estéreo Picnic ha experimentado una evolución significativa desde su traslado al interior de la ciudad en 2024, un cambio que consolidó su posición como uno de los eventos culturales más influyentes de la capital. La edición de 2026, al coincidir con el aniversario número 15, adquiere un valor simbólico adicional y refuerza su papel como plataforma para artistas nacionales e internacionales. Aunque el cartel de artistas aún no se ha revelado, la expectativa es máxima entre los seguidores, que esperan la presencia de figuras destacadas de la música global.

La preventa para “creyentes” se ha convertido en una tradición que distingue al festival y premia la confianza de quienes apuestan por la experiencia más allá de los nombres del cartel. Esta etapa, que permite asegurar la entrada antes de cualquier anuncio oficial sobre los artistas, suele agotar rápidamente las localidades disponibles. La organización ha reiterado que los precios de las entradas aún no se han definido, pero ha garantizado que toda la información relevante se publicará en los canales oficiales y en la plataforma de venta.

El anuncio de la preventa para “creyentes” generó cientos de mensajes en las redes sociales: “Pero ni dejaron respirar”; “Dios mío pero bájenle a esa velocidad, aun esta lejos el fin de mes”; “Pregunta sería, nos van a dar un plus beneficio a los que vamos a comprar boletas creyentes? 🥺 Al menos una cajita bonita"; “Por que en el mes que tenemos que declarar renta y pagar eso?”; “Boletas por días cuándo 😍😍😍 please“.

Estéreo Picnic 2026 anunció preventa - crédito IDT

El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de la música en marzo de 2026, con miles de asistentes listos para vivir tres jornadas intensas de conciertos y actividades. La decisión de ajustar la duración del festival y la anticipación generada por la preventa exclusiva reflejan la capacidad de adaptación y la sintonía de la organización con su público, consolidando al Festival Estéreo Picnic como el evento musical más esperado del calendario colombiano.