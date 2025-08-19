Colombia

Confirman las fechas para la preventa del Festival Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic celebrará su aniversario número 15 del 20 al 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, regresando a tres jornadas tras varias ediciones de cuatro días

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
El Festival Estéreo Picnic 2026
El Festival Estéreo Picnic 2026 regresa al formato de tres días para celebrar su aniversario número 15 en Bogotá - crédito @festereopicnic/Instagram

“Por los Creyentes de que el ahora es para siempre”, con esta frase, la organización del Festival Estéreo Picnic quiso destacar el espíritu de fidelidad y anticipación que caracteriza a quienes apuestan por el evento sin conocer aún el cartel de artistas.

La edición de 2026 no solo marca el regreso a un formato de tres días, sino que también celebra el aniversario número 15 de un festival que se ha consolidado como el referente musical más relevante de Colombia.

La organización confirmó que la próxima edición se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, retomando la estructura tradicional tras varias ediciones de cuatro días.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preventa exclusiva para 'creyentes'
La preventa exclusiva para 'creyentes' del Estéreo Picnic 2026 inicia el 21 de agosto de 2025 para clientes de Bancos Aval - crédito cortesía

El anuncio de las fechas de la preventa para “creyentes” —aquellos que adquieren sus entradas antes de conocer la programación— ha generado una ola de expectativa entre los seguidores.

La preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, Villas y la billetera digital dale!) comenzará el 21 de agosto de 2025 a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el 23 de agosto a las 9:59 a. m., o hasta agotar existencias. Posteriormente, la venta general, abierta a todos los medios de pago, iniciará el 23 de agosto a las 10:00 a. m. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial Ticketmaster.com y en la taquilla física de Páramo Presenta en el Centro Comercial Gran Estación.

El regreso al formato de tres días responde a una demanda reiterada de los asistentes. Quienes participaron en las ediciones anteriores manifestaron su preferencia por una experiencia más concentrada, ya que los cuatro días de conciertos suponían un desgaste físico considerable y una exposición prolongada a las condiciones climáticas, lo que en ocasiones afectaba la salud de los asistentes. La organización recogió estas inquietudes y, en un gesto de adaptación, decidió volver a la estructura original, que históricamente ha sido mejor recibida por el público.

El FEP anunció las fechas de su edición 2026 - crédito @Festereopicnic_/x

El Festival Estéreo Picnic ha experimentado una evolución significativa desde su traslado al interior de la ciudad en 2024, un cambio que consolidó su posición como uno de los eventos culturales más influyentes de la capital. La edición de 2026, al coincidir con el aniversario número 15, adquiere un valor simbólico adicional y refuerza su papel como plataforma para artistas nacionales e internacionales. Aunque el cartel de artistas aún no se ha revelado, la expectativa es máxima entre los seguidores, que esperan la presencia de figuras destacadas de la música global.

La preventa para “creyentes” se ha convertido en una tradición que distingue al festival y premia la confianza de quienes apuestan por la experiencia más allá de los nombres del cartel. Esta etapa, que permite asegurar la entrada antes de cualquier anuncio oficial sobre los artistas, suele agotar rápidamente las localidades disponibles. La organización ha reiterado que los precios de las entradas aún no se han definido, pero ha garantizado que toda la información relevante se publicará en los canales oficiales y en la plataforma de venta.

El anuncio de la preventa para “creyentes” generó cientos de mensajes en las redes sociales: “Pero ni dejaron respirar”; “Dios mío pero bájenle a esa velocidad, aun esta lejos el fin de mes”; “Pregunta sería, nos van a dar un plus beneficio a los que vamos a comprar boletas creyentes? 🥺 Al menos una cajita bonita"; “Por que en el mes que tenemos que declarar renta y pagar eso?”; “Boletas por días cuándo 😍😍😍 please“.

Estéreo Picnic 2026 anunció preventa
Estéreo Picnic 2026 anunció preventa - crédito IDT

El Parque Simón Bolívar volverá a ser el epicentro de la música en marzo de 2026, con miles de asistentes listos para vivir tres jornadas intensas de conciertos y actividades. La decisión de ajustar la duración del festival y la anticipación generada por la preventa exclusiva reflejan la capacidad de adaptación y la sintonía de la organización con su público, consolidando al Festival Estéreo Picnic como el evento musical más esperado del calendario colombiano.

Temas Relacionados

Festival Estéreo Picnic 2026Festival Estéreo PicnicPreventa del Festival Estéreo PicnicArtistas del Festival Estéreo PicnicColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

En una feria, en Norte de Santander reemplazó la presencia de animales vivos por figuras inflables y fue aplaudido por su enfoque en la protección animal

Cabalgata con caballos inflables: la

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

Asesinato en un billar el

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El atleta y modelo que se radicó en Medellín reapareció para esclarecer las verdaderas razones por las decidió alejarse de la modelo webcam con la que le fue infiel a la madre de su hijo dentro del reality de Caracol Televisión: “Hay cosas que no se pueden dejar pasar”

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

José Félix Lafaurie respaldó a su esposa María Fernanda Cabal sobre el cierre de inscripciones de precandidatos del Centro Democrático: “Las reglas del juego son claras”

El presidente de Fedegán insiste en que el partido debe limitar la competencia interna a los candidatos ya inscritos y respetar los acuerdos de Llanogrande

José Félix Lafaurie respaldó a

Récord de colombianos que pidieron asilo en el exterior en el 2024: cientos de miles salieron del país afirmando que eran perseguidos, según Naciones Unidas

El fenómeno ha crecido de manera constante durante el gobierno de Gustavo Petro

Récord de colombianos que pidieron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’: “No fue fácil”

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Yina Calderón se refirió a la millonaria deuda que tendría en finca que compró: “Nadie que deba mil y pico de millones tiene escrituras”

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

Deportes

Hinchas de São Paulo amenazaron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana