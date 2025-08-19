Colombia

Colombiano en Estados Unidos podría ser condenado tras confesar fraudes migratorios para manipular el sistema de asilo

El colombiano de 62 años permanece en libertad y en noviembre de 2025 será su audiencia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El colombiano tiene cuatro casos
El colombiano tiene cuatro casos según lo que reseñaron la autoridades norteamericanas - crédito Pexels

Un ciudadano de origen colombiano e identificado como Carlos Adolfo Haeckermann Cárdenas, asumió su responsabilidad ante un tribunal federal de San Francisco por haber dirigido un esquema dedicado a la presentación de solicitudes de asilo fraudulentas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

La investigación en la que participó de forma activa el Uscis determinó que Haeckermann, de 62 años y residente de Doral, estado de Florida, había sido acusado el 13 de noviembre de 2024 por un gran jurado.

Según la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Haeckermann se declaró culpable de cuatro cargos por ayudar e incitar a la presentación de declaraciones falsas en documentos migratorios, en violación de la normativa federal.

El acuerdo de culpabilidad revela que el acusado operó un negocio, primero en Colombia y posteriormente en Estados Unidos, asesorando a ciudadanos colombianos sobre cómo completar procesos de visa y asilo a cambio de honorarios.

Así operaba el colombiano que ayudaba a migrantes a obtener asilo y que fue detenido por agentes de ICE en EE. UU.

Durante el proceso judicial, Haeckermann admitió que capacitaba a sus clientes para que entregaran información falsa o exagerada tanto en sus solicitudes como en las entrevistas para obtener beneficios migratorios.

Entre las acciones descritas, instruía a los solicitantes de visa para que aumentaran detalles referentes a su vida profesional, vínculos comerciales y relaciones personales en Colombia, con el objetivo de convencer a los funcionarios estadounidenses de que regresarían a su país después del viaje autorizado.

En los casos de asilo, creaba o modificaba relatos sobre persecución en Colombia, incrementando con ello las probabilidades de aprobación.

Los cuatro cargos que asumió Haeckermann corresponden a solicitudes de asilo que gestionó para cuatro clientes entre noviembre de 2019 y mayo de 2020. En cada una, ideó una historia de persecución política que repetía para cada solicitante, ajustando solamente aspectos secundarios.

Además, reconoció haber estado involucrado en decenas de trámites fraudulentos similares.

El anuncio de la resolución fue dado a conocer por el fiscal federal Craig H. Missakian y Jeff Rusinek, quien lidera la División de Investigaciones de Fraude Criminal del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Hasta la fecha, Haeckermann permanece en libertad bajo fianza y su audiencia de sentencia fue fijada para el 5 de noviembre, ante el juez federal de distrito Vince Chhabria. Podría enfrentar hasta 10 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada cargo.

