Colombia

Armada Nacional podría asumir funciones de policía judicial: así lo plantea nuevo proyecto de ley del Gobierno

La iniciativa, radicada por los ministros de Justicia y Defensa, busca crear el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima, que permitiría realizar capturas, inspecciones y audiencias virtuales en alta mar

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La norma otorgaría funciones limitadas
La norma otorgaría funciones limitadas de policía judicial al Cuerpo de Guardacostas de la Armada - crédito Armada Nacional

Ante el Congreso de la República, los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y de Defensa, Pedro Sánchez, radicaron el proyecto de ley que crea el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar), una norma que busca dotar a la Armada Nacional de un marco legal innovador para combatir el crimen organizado en altamar y blindar jurídicamente las operaciones contra fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, la pesca ilegal, la piratería y el contrabando.

La iniciativa contempla la asignación de funciones de policía judicial especiales y restringidas al Cuerpo de Guardacostas, con el fin de que pueda realizar capturas, inspecciones, manejo de evidencia y audiencias virtuales desde las unidades navales, sin necesidad de suspender operaciones ni regresar de inmediato a puerto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el ministro de Justicia, “con este proyecto tenemos una innovación importante porque se le otorga facultades de policía judicial ordinaria a la Armada Nacional para evitar delitos de narcotráfico y hacer operativos en situaciones de flagrancia y cuasi flagrancia, o cuando exista alguna evidencia que le permita a la Armada inferir que se está cometiendo ese delito”.

De acuerdo con la cartera del Gobierno, Colombia cuenta con un extenso territorio marítimo: cerca del 40% del total nacional corresponde a sus mares, por donde transita el 98% del comercio exterior y el 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones hacen que el país esté expuesto a delitos de alcance transnacional que requieren respuestas inmediatas y coordinadas.

El proyecto busca blindar jurídicamente
El proyecto busca blindar jurídicamente las operaciones navales, fortalecer la soberanía y cumplir los compromisos internacionales en seguridad marítima - crédito Ministerio de Justicia

El Peimar, según el proyecto, se diseñó para responder a esta realidad, pues establece que las capturas realizadas a más de 24 millas náuticas deberán legalizarse en un máximo de 36 horas, y se garantizará el respeto de los derechos fundamentales mediante audiencias concentradas virtuales con jueces de control de garantías. De esta manera, se cumple con los estándares internacionales en derechos humanos y se evita interrumpir las misiones de patrullaje y control marítimo.

El texto legislativo establece además un esquema de tres fases: la señal de detener máquinas, la visita e inspección de la nave, y el sostenimiento de la operación naval cuando existan incautaciones o capturas. Con esto, la Armada podrá mantener su presencia en las áreas asignadas sin comprometer la seguridad nacional ni la cadena de custodia de las pruebas.

La propuesta también articula a la Armada con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de coordinar el manejo de evidencias y la certificación del personal de guardacostas en funciones de policía judicial. Así, se buscará evitar vacíos legales que en el pasado han debilitado procesos penales derivados de operaciones marítimas.

Contexto: de la jurisprudencia a la política antidrogas

Entre 2019 y 2024, la
Entre 2019 y 2024, la Armada incautó más de medio millón de kilos de cocaína y rescató a cientos de víctimas de migración irregular - crédito Armada Nacional

La iniciativa responde a vacíos normativos señalados por la Corte Constitucional en fallos como la sentencia C-239 de 2012, que definió los límites de la interdicción marítima y subrayó la necesidad de garantizar el habeas corpus y el respeto al debido proceso en capturas realizadas en altamar.

En ese sentido, el proyecto también se inscribe dentro de la Nueva Política Antidrogas 2023-2033, que prioriza la judicialización de los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. Según datos oficiales, cerca del 80% de la cocaína que sale de Suramérica lo hace por vía marítima, lo que convierte a este escenario en un frente estratégico.

La Corte Constitucional ya había
La Corte Constitucional ya había advertido sobre la necesidad de regular la interdicción marítima para respetar el habeas corpus y la libertad personal - crédito Armada Nacional

Entre 2019 y 2024, la Armada reportó la incautación de más de 572.000 kilogramos de cocaína, 99.000 kilogramos de marihuana y 636 armas de fuego. Además, rescató a 411 personas víctimas de trata o migración irregular y decomisó mercancía de contrabando por un valor superior a 68 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan la magnitud del reto y la urgencia de fortalecer jurídicamente las operaciones.

De ser acogido el proyecto en el Congreso; la Armada deberá incorporar las capacidades tecnológicas y entrenar a su personal para aplicar el Peimar con plenas garantías legales y respeto por los derechos humanos.

Temas Relacionados

Armada NacionalInterdicción MarítimaProyecto de leyPeimarPolicía judicialNarcotráficoTrata de personasCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Mascota de Valeria Afanador salió de un “cuadro de ansiedad” para unirse a la búsqueda de la niña en Cajicá, Cundinamarca

Organismos de socorro, miembros de la fuerza pública, vecinos y la familia de la menor permanecen unidos en los operativos de búsqueda e insisten en el llamado a quien tenga información de la ubicación de la niña

Mascota de Valeria Afanador salió

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera defienden una ventaja de 1-0 obtenida en Manizales, mientras que el Globo quiere respetar su condición de local

EN VIVO Huracán vs. Once

Bombas y dos candidatos presidenciales asesinados, la huella del mercenario Yair Klein en Colombia

Justicia y Paz expuso un fallo en el que confirmó la participación del israelí durante el auge del paramilitarismo en el país

Bombas y dos candidatos presidenciales

Bogotá anuncia nueva estación de bomberos tras 18 años sin ampliaciones: esta será la ubicación de la sede

La construcción de la estación en un sector estratégico de la ciudad, tendrá como fin la reducción de los tiempos de respuesta y mejorar la cobertura ante posibles emergencias

Bogotá anuncia nueva estación de

Paola Holguín se anticipó y dio la bienvenida a un quinto precandidato al Centro Democrático: “No es un momento de exclusiones”

La congresista se pronunció ante la posibilidad de que surja un nuevo aspirante que busque representar al partido de derecha en las elecciones presidenciales de 2026, y recalcó que lo fundamental debe ser la plataforma de ideas y no los nombres

Paola Holguín se anticipó y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan masacre en una finca

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: confirman tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

ENTRETENIMIENTO

Boda de Sara Corrales: estos

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Chiqui Martí, bailarina erótica que se negó a trabajar con Shakira contó la razón de su disgusto: “Primera y última”

Sara Uribe respondió a seguidor cómo superar una ruptura: en redes afirman que fue una indirecta para Fredy Guarín

Tarzán y Arandú, exparticipantes del ‘Desafío’ se fueron a los golpes para arreglar sus diferencias: así fue la pelea

Deportes

EN VIVO Huracán vs. Once

EN VIVO Huracán vs. Once Caldas, octavos de la Copa Sudamericana 2025: siga el minuto a minuto en Buenos Aires

Carlos Antonio Vélez entró en pelea con dueño del Junior por dinero de la televisión: “No le vendan más mentiras a la gente”

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas van por la heroica en la Copa Sudamericana

David González tendría las horas contadas en Millonarios: este es el polémico técnico que suena para los azules

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga busca los cuartos de final