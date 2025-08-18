La Segura enterneció las redes sociales al compartir el primer viaje de su hijo Lucca, que conoció a su tatarabuela

La emoción de la familia se transmitió a los seguidores - crédito La Segura / Instagram

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, emocionó a sus seguidores en la red social Instagram al compartir detalles del primer viaje de su bebé Lucca, que visitó por primera vez la ciudad natal de su madre: Cali (Valle del Cauca). El motivo del viaje con el pequeño era que conociera a su tatarabuela, un acontecimiento que la creadora de contenido digital no dudó en compartir con sus más de 10 millones de seguidores en la popular plataforma.

La publicación fue realizada el domingo 17 de agosto de 2025 y allí se recopilaron variedad de imágenes y videos que demuestran la experiencia de este viaje familiar a la ciudad que vio nacer a la joven, recordada por su participación en La casa de los famosos Colombia. En la primera fotografía, aparecen los tres miembros de la familia: La Segura, su prometido Ignacio Baladán y el pequeño Lucca.

El demás material que acompaña la secuencia audiovisual muestra escenas emotivas, como el primer vuelo del bebé, el momento en que es alimentado por su madre durante el trayecto y la primera interacción que Lucca tuvo con su tatarabuela, un encuentro que emocionó a sus seguidores.

Cabe mencionar que la creadora de contenido vive actualmente en Medellín por motivos laborales, así que al volver a su tierra siempre trata de compartir con sus familiares y allegados. Aunque en esta oportunidad, no solo se desplazó hasta Cali para tener una oportunidad de reencontrarse con su familia en su ciudad de origen, sino que era el primer viaje de su bebé.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar, pues muchos expresaron su emoción y ternura ante las imágenes, mientras que otros aprovecharon para comentar sobre las decisiones de crianza de la pareja, especialmente en relación con la vestimenta del bebé.

Ante esto, La Segura optó por anticiparse a las críticas y explicar el motivo detrás de la elección del outfit que eligió para su hijo, asegurando en la descripción que el bienestar de su hijo es la prioridad: “Recap del primer viaje de baby Lucca (El gordo sufre de calor amigas por eso nos tocó empelotarlo🤣 Pa’ que no empiecen a funarnos🥲)”.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Momentos que valen oro. Que rico que estén disfrutando de la alegría de estar juntos en familia ”, “Muero de amor que dicha, con su abuela, bisabuela y la tatarabuela” y “”. Otra de las personas en reaccionar fue Karen Sevillano, amiga personal de La Segura, que dijo con el humor que la caracteriza: “De acá saliendo diciendo ‘vos y mira ve’”.

Cabe mencionar que las palabras de La Segura en la descripción de su última publicación, anticipan las posibles críticas que podría sobre la crianza y la ropa de su hijo, puesto que decidió justificar la decisión de mostrarlo en pañal debido a las altas temperaturas, lo que demuestra que está acostumbrada a recibir malos comentarios al compartir algunos de los momentos más íntimos de su vida familiar en redes sociales.

Afortunadamente, la mayor cantidad de reacciones son positivas y prefieren centrarse en el reencuentro familiar: “Que privilegio para tu bisabuela poder conocer a su 4ta generación” y “El video donde conoce a la tatarabuela! Que Bendición!”, dijeron los internautas.

La creadora de contenido, reconocida por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, continúa manteniendo una relación cercana con su audiencia, así que comparte tanto aspectos de su vida profesional como personal y la publicación de este viaje familiar sigue incrementando las opiniones de millones de seguidores en redes sociales.