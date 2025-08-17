Colombia

Yeferson Cossio reaccionó a publicaciones que hizo Jenn Muriel tras su ruptura hace meses: “Prefiero vivir libre”

El creador de contenido aclaró que ninguna de sus parejas ha vivido bajo sus reglas y desmintió que la ruptura con Jenn Muriel tuviera que ver con motivos de control, tras el mensaje viral de la modelo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

El influenciador afirmó que el regalo de la casa no fue motivo para acusaciones de dependencia y que la separación se dio de manera natural, luego de una década de noviazgo - crédito @jennmuriel @yefersoncossio/ Instagram

La reciente polémica entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel ha generado revuelo en redes sociales después de que el creador de contenido revelara públicamente que, tras concluir su relación amorosa, le regaló una casa a Muriel, la cual ella rechazó.

El tema cobró notoriedad cuando Jenn Muriel compartió una serie de fotografías acompañadas de la frase: “volar libre… Que vivir encerrada en una jaula, aunque sea de oro”, mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la situación con Cossio.

La conversación se intensificó cuando Yina Calderón entrevistó a Yeferson Cossio y tocó el tema de la supuesta respuesta de Jenn. Calderón mencionó: “Como quien dice: usted la tenía viviendo ricachonamente, pero haciendo lo que usted dijera”.

Ante esto, Cossio fue directo: “Ella nunca ha hecho lo que yo decía, ¿cómo así? Ninguna novia que yo he tenido ha hecho lo que yo le diga. Y además no tiene nada de sentido, ¿cómo que alguien se va porque no hace lo que yo digo? Entonces ¿por qué duramos diez años? Simplemente, las cosas no se dieron”.

El creador de contenido negó que las declaraciones de Muriel en redes sociales sean ciertas - crédito @jm_jota.eme/ TikTok

Según relató el influenciador durante su charla con Yina Calderón, no fue cierto que Jenn Muriel se alejase por un deseo de independencia respecto a lo que él dictaba, sino que fue una decisión natural al final de una relación larga. “Que, porque yo creo que ella no puede sin mí, que la respete, que ella no es una inútil y se fue de la casa y me la dejó ahí”, añadió Cossio al explicar cómo Muriel interpretó el obsequio de la vivienda.

En sus propias palabras, Cossio recalcó que no prestó atención a la publicación de Jenn y que tanto él como su actual pareja, Carolina Gómez, se enteraron del revuelo por las redes y los comentarios de los seguidores. Así, despejó especulaciones, reiterando que nadie de sus exparejas ha sido controlada por él y negó que la ruptura tuviera otra causa que el desgaste propio de una relación de muchos años.

El influenciador explicó que su separación se debió al desgaste natural de la relación y no a diferencias por independencia o control - crédito @jennmuriel/Instagram

Cossio aclara su infidelidad a Jenn Muriel y desmiente que Carolina Gómez estuviera involucrada en su ruptura

Yeferson volvió a ser noticia tras aclarar en entrevista con Yina Calderón los rumores sobre su ruptura con Jenn Muriel y la supuesta infidelidad con su actual pareja, Carolina Gómez. La polémica surgió luego de que Cossio revelara públicamente que le regaló una casa a Jenn Muriel al terminar la relación, gesto que ella rechazó y que desató especulaciones en redes sobre los motivos reales de la separación.

Durante la conversación, Yina Calderón preguntó directamente a Yeferson por la supuesta infidelidad y si Carolina había sido la tercera en discordia. El creador de contenido respondió de manera contundente: “Sí hubo una infidelidad, fue en febrero, y yo a Carolina la conozco en mayo. Entonces, ¿cómo van a decir que ella es la culpable?”. Con estas palabras, Cossio desmintió que Carolina Gómez estuviese involucrada en el final de su relación con Muriel, y dejó en claro que comenzaron a salir meses después de la ruptura definitiva.

Yeferson Cossio desmintió que Carolina Gómez fuera la causa de su separación con Jenn Muriel y aclaró que la infidelidad ocurrió meses antes de conocerla - crédito @yefersoncossio y @jennmuriel/Instagram

Cossio también ofreció una explicación sobre el contexto de la infidelidad, afirmando que la relación con Jenn Muriel ya no funcionaba y que el amor se había extinguido. “¿Por qué la engañé? Porque me nació. La relación ya no se sentía como de pareja, sino como de hermanos. Por ejemplo, estábamos en la casa y no nos hablábamos por días; yo pasaba en mi oficina trabajando. No fue porque ella dejara de hacer lo que yo decía después de diez años y me enojé”, expresó abiertamente.

El influenciador insistió en que la falta de comunicación y el desgaste cotidiano fueron factores decisivos en la ruptura. Negó que hubiera imposiciones y descripciones de control en la historia con Muriel, tal como han interpretado algunos usuarios en redes y páginas de chismes. “No fue porque ella dejara de hacer lo que yo decía”, reiteró, desligando la causa de la infidelidad de cualquier narrativa sobre dominio o sumisión en la pareja.

Estas aclaraciones de Yeferson Cossio contrastan con las versiones especuladas en redes sociales y dan una nueva perspectiva sobre el final de una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento digital colombiano, mientras el creador de contenido mantiene una relación estable con Carolina Gómez.

Nuevos detalles de la confesión

En medio de búsqueda de

Petro acumula 21 alocuciones en

Resultados del último sorteo de

Gustavo Petro formalizó pedido de
Golpe a las disidencias en

Nuevos detalles de la confesión

Hora y dónde ver el

