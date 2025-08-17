Colombia

Karol G revivió como fueron sus inicios en la música: “Grababa videos sin saber inglés esperando que alguien me descubriera”

Un antiguo video llevó a Karol G a reflexionar sobre su trayectoria, desde grabaciones caseras en YouTube hasta su consolidación internacional

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La Bichota quería que alguien la descubriera para ser una cantante exitosa - crédito @karolg/IG

Karol G ha ganado reconocimiento internacional gracias al talento con el que cuenta para la interpretación de letras como Mañana será bonito, Papasito o Verano Rosa. Sin embargo, la paisa ha señalado en repetidas ocasiones que el camino no fue fácil, como lo mostró en su documental en Netflix.

El hallazgo de un antiguo video personal provocó una oleada de nostalgia en Karol G, que decidió compartir con sus seguidores un fragmento poco conocido de su camino en la música. La artista describió el momento como si hubieran transcurrido “como 7 vidas desde ese momento”, al referirse a aquellos años en los que intentaba abrirse paso grabando videos caseros para publicarlos en YouTube.

Karol G se dio a conocer en su país participando en el programa de televisión Factor X.

Esta reflexión le permitió reconectar con sus orígenes y la hizo valorar aún más el trayecto recorrido. El testimonio fue difundido a través de la cuenta oficial de Instagram de la propia “Tropicoqueta”, donde relató los desafíos que enfrentó al inicio de su carrera, especialmente la dificultad con el idioma inglés.

“Acabo de encontrar este video de cuando me grababa videos cantando y los subía a YouTube pensando que alguien podría verme e interesarse por mi”, comenzó la cantante en el mensaje que acompañaba la publicación. Recordó aquellos días en los que no sabía hablar inglés y que al cantar, interpretaba las letras “como sonaban” e incluso, según confiesa, inventaba algunas palabras.

Las grabaciones a las que hace referencia Karol G corresponden a los primeros pasos de una joven con sueños de internacionalización que, a pesar de no dominar el idioma, no se detuvo ante la barrera de la lengua. “Cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba”, reconoció en su mensaje.

Karol G revivió un recuerdo cuando se grababa cantando en inglés, sin saber el idioma con el sueño que alguien la descubriera - crédito @karolg/IG

En ese entonces, la ilusión de poder llamar la atención de un cazatalentos guiaba sus acciones. “Pensaba que alguien podría verme e interesarse por mí”, explicó al describir las expectativas que motivaban esas publicaciones. El paso del tiempo ha transformado la vida de la llamada “Bichota”, que hoy es considerada una de las exponentes más influyentes del género urbano a nivel internacional.

Sin embargo, al revisar ese video encontró una oportunidad para reflexionar sobre su evolución personal y profesional. “Veo este video y siento que han pasado como 7 vidas desde ese momento”, aseguró.

Para la artista, regresar al pasado a través de esos recuerdos audiovisuales le resultó especialmente emotivo: “Me da tanta nostalgia! … Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro … Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial”.

El fenómeno de artistas lanzando su trayectoria en plataformas digitales, mucho antes de obtener reconocimiento, resulta cada vez más común. “Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial”, reiteró en su reflexión, acompañada de emoticonos que enfatizan la importancia emocional del recuerdo.

A través del redescubrimiento de ese video antiguo, Karol G ofreció una ventana a sus inicios, marcada por la ilusión y el esfuerzo constante. Al mirar hacia atrás, la artista invitó tanto a sus seguidores como a futuros talentos a “recordar de dónde vienen” y valorar cada etapa del proceso formativo.

Karol G será la figura central del espectáculo de medio tiempo en la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube, desde el Corinthians Arena de São Paulo el 5 de septiembre de 2025 - crédito @nfl @karolg/ Instagram

El reconocimiento de esas primeras experiencias, lejos de ser un simple ejercicio melancólico, constituyó para la cantante un acto de reivindicación personal y profesional, reafirmando el papel fundamental de la perseverancia en la construcción de una carrera exitosa.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, por lo que rápidamente dejaron mensajes a la artista, entre los que destacan: “Definitivamente, el que persevera alcanza, ella lo soñó y lo logró”; “ahora es una de las artistas más queridas, con su propia casa disquera y cumpliendo sueños que tuvo de joven”, entre otros.

Temas Relacionados

Karol GInicios Karol GBichotaTropicoquetaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

