Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Las autoridades destacaron que este fue el tercer intento en que el grupo armado busca establecer sus operaciones en el departamento

Por Jhon Bernal

El operativo se llevó a
El operativo se llevó a cabo en la vereda Las Dantas, zona rural de Ibagué - crédito Policía Nacional

Tropas adscritas a la sexta brigada del Ejército Nacional de Colombia, en colaboración con la Policía del Tolima, anunciaron un fuerte golpe contra las disidencias de las Farc, grupo que lidera Alexander Díaz, conocido como alias Calarcá.

Según el reporte oficial, fue incautado material de guerra e intendencia que pertenece al frente Joaquín González de este grupo armado.

El material fue ubicado en una vivienda de la vereda Las Dantas, jurisdicción de Ibagué, lo que representó el tercer intento frustrado, en menos de dos años, que esta estructura criminal intenta llegar a mantener control territorial en esta región colombiana.

De acuerdo con el informe militar, en el depósito ilegal fueron hallados tres fusiles —dos M4 y un AK-47 de fabricación venezolana—, junto a proveedores de diferentes calibres y prendas con emblemas de las Farc.

Dentro del material incautado, se
Dentro del material incautado, se destacan tres fusiles, de ellos, dos de referencia M4 y un AK-47 de fabricación venezolana - crédito Policía Nacional

El arsenal incautado incluía uniformes tácticos, prendas de uso militar y distintivos alusivos al frente Joaquín González, elementos que, según las autoridades, estaban destinados a la conformación de una nueva estructura armada en la zona.

El comandante de la Sexta Brigada del Ejército, Diego Fernando Patiño Orozco, aseguró que esta incautación representa un fuerte impacto para el grupo ilegal.

Este material que se incauta, indudablemente, debilita las intenciones que tiene ‘Calarcá’ de seguir expandiendo su accionar delictivo en el departamento del Tolima. Teníamos información de que iba a haber un transporte de material y de personal. Se monta un puesto de control y en el intercambio de disparos muere la persona que llevaba este material de estupefacientes dentro del vehículo”, precisó.

Imagen de referencia - El
Imagen de referencia - El material incautado pertenece al frente Joaquín González de las disidencias - crédito AFP

El material decomisado fue entregado a la autoridad judicial competente, mientras avanzan las investigaciones para determinar tanto la procedencia de las armas como la identidad de los responsables de su almacenamiento.

Del mismo modo, el oficial informó que, durante el procedimiento, un soldado resultó herido y fue evacuado a Neiva (Huila) para recibir atención médica. El oficial también confirmó que no se produjeron capturas, aunque la tropa logró evitar la fuga de otros posibles implicados.

Estamos haciendo las verificaciones; ya se informó a todos los entes para que se inicie la investigación referente a la muerte de esta persona (...) No hubo capturas, en este momento ya estamos realizando esa parte judicial”, añadió.

Por su parte, el coronel Libardo Fabio Ojeda, comandante del Departamento de Policía Tolima recalcó que este grupo armado se dedicaba a los cobros extorsivos en los municipios de Roncesvalles, Rovira y zona rural de Ibagué.

“Esta operación se llevó a cabo en la vereda Las Dantas, jurisdicción de Ibagué, en el corregimiento de Coello Cocora, donde opera el frente Joaquín Gonzales, especialmente alias El Paisa, quien es encargado de las extorsiones”, indicó.

El ministro de Defensa reiteró
El ministro de Defensa reiteró el compromiso de la fuerza pública para ubicar a estos sujetos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Recompensas por cabecillas de las disidencias en Cauca y Huila

Además de la incautación del material de guerra en Tolima, las autoridades reiteraron la activación de un esquema de recompensas sin precedentes en los departamentos de Cauca y Huila.

Tras un consejo de seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias David o Mi Pez, líder de las disidencias en esta parte del territorio colombiano.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales, un narcotraficante nato, a quien se conoce como alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, este criminal es el que reemplazó a alias Libardo y Libardo es el que había sucedido a alias Cholinga, ambos neutralizados por nuestras Fuerzas Militares”, mencionó el ministro en una rueda de prensa.

MinDefensa anunció una recompensa de
MinDefensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc. - crédito X@PedroSanchezCol

Además, expuso la recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los responsables del atentado contra el representante Julio César Triana y su esquema de seguridad, ocurrido el 13 de agosto en la vía que conecta La Plata con Paicol, en el departamento de Huila.

Igualmente, ofreció esta misma cantidad monetaria para ubicar a alias El Viejo y alias Karla, cabecillas del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo de las disidencias de las Farc, responsables de extorsiones y amenazas a los habitantes de la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata en el occidente del Huila.

Declaraciones de Pedro Sánchez, ministro de Defensa Nacional de Colombia - crédito @mindefensa/X

