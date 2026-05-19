Colombia

“Sin petróleo y sin turismo”: Fernando Ruiz advierte caída del turismo y culpa a la inseguridad del país

El exministro de Salud del gobierno de Iván Duque aseguró que la estrategia del presidente Gustavo Petro para reemplazar los ingresos petroleros con turismo “está encaminada a convertirse en un gran fiasco”

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Fernando Ruiz y Gustavo Petro
Fernando Ruiz y Gustavo Petro - El exministro de Salud del gobierno de Iván Duque aseguró que la estrategia del presidente Gustavo Petro para reemplazar los ingresos petroleros con turismo “está encaminada a convertirse en un gran fiasco” | Fotos @infopresidencia/ Twitter

El exministro de Salud Fernando Ruiz lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que la apuesta de reemplazar los ingresos petroleros con turismo está fracasando por el deterioro de la seguridad en Colombia.

En una columna de opinión publicada en Revista Semana, Ruiz afirmó que mientras la producción de hidrocarburos cayó a niveles no vistos en décadas, el turismo tampoco logró consolidarse como motor económico del país, pese a la estrategia impulsada desde el inicio del actual gobierno.

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Según planteó Fernando Ruiz en su columna publicada en Revista Semana, la promesa de transformar a Colombia en “el país de la belleza” y en una potencia turística terminó golpeada por la percepción de inseguridad, el aumento de secuestros y las alertas internacionales emitidas por varios países.

Fernando Ruiz - La promesa de transformar a Colombia en “el país de la belleza” y en una potencia turística terminó golpeada por la percepción de inseguridad, el aumento de secuestros y las alertas internacionales emitidas por varios países | EFE/ Lenin Nolly
Fernando Ruiz - La promesa de transformar a Colombia en “el país de la belleza” y en una potencia turística terminó golpeada por la percepción de inseguridad, el aumento de secuestros y las alertas internacionales emitidas por varios países | EFE/ Lenin Nolly

Fernando Ruiz cuestionó estrategia económica del Gobierno Petro

En el texto titulado Sin petróleo y sin turismo, el exministro recordó que Gustavo Petro prometió al inicio de su mandato sustituir progresivamente los ingresos derivados del petróleo por los generados por la industria turística.

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Ruiz señaló que esa apuesta incluía dejar atrás los combustibles fósiles y fortalecer una economía basada en actividades sostenibles y servicios turísticos.

Sin embargo, aseguró que, después de más de tres años de gobierno, el país no solo perdió fortaleza en el sector petrolero, sino también la autosuficiencia en gas natural.

“El presidente Petro prometió, muy al inicio de su mandato, reemplazar progresivamente los ingresos petroleros por los derivados del turismo”, escribió el exfuncionario.

La ocupación hotelera cayó desde finales de 2025

Fernando Ruiz también citó cifras de Cotelco para advertir que el turismo empezó a desacelerarse desde mediados de 2025.

Según explicó, el año con mejores cifras recientes fue 2022, cuando la ocupación hotelera nacional alcanzó un promedio de 61,3 %, impulsada en parte por la reactivación posterior a la pandemia.

Foto de archivo. Fernando Ruiz - Fernando Ruiz también citó cifras de Cotelco para advertir que el turismo empezó a desacelerarse desde mediados de 2025 | REUTERS/Luis Jaime Acosta
Foto de archivo. Fernando Ruiz - Fernando Ruiz también citó cifras de Cotelco para advertir que el turismo empezó a desacelerarse desde mediados de 2025 | REUTERS/Luis Jaime Acosta

No obstante, sostuvo que en 2025 la ocupación cayó hasta el 50 %, sin señales de crecimiento durante 2026.

El exministro aseguró que ciudades como Medellín registraron una caída del 10 % en ocupación hotelera entre 2022 y 2025, mientras Bogotá tuvo un descenso cercano al 8 %.

Inseguridad y alertas internacionales afectarían el turismo

Uno de los principales puntos de la columna gira alrededor de la inseguridad en el país.

Fernando Ruiz afirmó que las advertencias emitidas por países como Estados Unidos y Reino Unido, relacionadas con secuestros, terrorismo y robos, terminaron afectando la llegada de turistas con mayor capacidad económica.

A juicio del exministro, esos viajeros son los que realmente dinamizan la economía del sector turístico colombiano.

Además, aseguró que empresarios e inversionistas han frenado proyectos relacionados con turismo debido al aumento en costos de seguridad privada y seguros.

“La paz total no llegó”, aseguró el exministro

En la parte final de su columna, Ruiz lanzó fuertes cuestionamientos contra la política de paz total impulsada por el Gobierno Petro.

El exfuncionario aseguró que la “laxitud” frente a grupos criminales terminó pasándole una factura al país tanto en seguridad como en turismo.

También mencionó hechos recientes como el regreso de secuestros terrestres en las entradas de Bogotá, situaciones que, según dijo, no se veían desde hacía décadas.

“La tozudez de este gobierno en mantener una laxitud frente a reconocidos delincuentes le está pasando una factura más a los colombianos”, escribió.

Finalmente, Fernando Ruiz sostuvo que el deterioro de la seguridad y el fracaso de la paz total se convertirán en temas centrales del debate político de cara a las elecciones presidenciales.

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