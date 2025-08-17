En video: grave accidente en Bogotá por vehículo de alta gama que impactó un poste y dejó tres heridos

La colisión de un vehículo de alta gama obligó al cierre parcial de la vía y movilizó equipos de emergencia en el sector de la Clínica Barraquer - crédito @BogotaTransito / X

Un grave accidente de tránsito se presentó la tarde del sábado 16 de agosto en el norte de Bogotá, cuando un BMW rojo de alta gama se estrelló violentamente contra un poste en la calle 100 con carrera 18A, a pocos metros de la Clínica Barraquer.

El siniestro dejó tres personas heridas y afectaciones en la infraestructura pública de la zona, según reportaron los testigos y las autoridades de tránsito.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos afirmaron que el vehículo apenas había recorrido unos metros cuando el conductor perdió el control y subió al andén, arrollando varios elementos de señalización.

Entre los afectados estuvo una joven de 20 años que esperaba el bus en un paradero del Sitp, que fue trasladada a la Clínica de Alcalá con heridas en la mano y otros golpes. Los dos ocupantes del automóvil recibieron atención en el sitio y posteriormente fueron llevados a un centro médico.

Imágenes registradas por cámaras de seguridad y difundidas en redes sociales muestran el momento en que el automóvil impacta de frente el poste de energía, cuya estructura cayó a causa del choque. En el lugar, dos personas se detuvieron en una camioneta blanca para auxiliar a los heridos, brindando primeros auxilios antes de la llegada de los organismos de emergencia.

Bomberos y Policía Metropolitana atendieron la emergencia y colaboraron en el rescate de los ocupantes del vehículo accidentado - crédito @ColombiaOscura_ / X

La emergencia movilizó rápidamente unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos, la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de salud, quienes efectuaron las maniobras de rescate y aseguraron el área. La movilidad en el sector estuvo restringida durante varios minutos, ya que la vía tuvo que cerrarse parcialmente mientras se avanzaba en las labores de retiro de los restos del vehículo y del poste afectado.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del conductor ni de la otra persona que iba a bordo del BMW, y tampoco han determinado las causas exactas del accidente. Se investiga si el choque se debió a una falla mecánica, exceso de velocidad o un descuido del conductor.

El incidente movilizó a bomberos, policía y personal médico, mientras la vía permaneció parcialmente cerrada por labores de rescate y retiro de escombros - crédito @ColombiaOscura_/ X

Accidente múltiple en la avenida Boyacá de Bogotá dejó 47 heridos y congestiona la movilidad

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana del viernes 15 de agosto en la intersección de la avenida Boyacá con Primero de Mayo, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá.

El choque involucró a dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), un taxi, un vehículo particular y una flota intermunicipal proveniente de Soacha, y dejó un saldo de 47 personas heridas, incluyendo a menores de edad, adultos mayores y una mujer en estado de gestación.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 8:15 a.m., cuando uno de los buses del Sitp chocó contra un separador vial y terminó impactando a otros vehículos que transitaban por la zona, generando una emergencia que colapsó la movilidad durante más de dos horas. El conductor de uno de los colectivos resultó gravemente herido y quedó atrapado en la cabina por varios minutos, hasta que fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Bogotá y trasladado a un hospital.

crédito comunidad motera | @BlackTThunder/X

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Versiones iniciales recogidas por la prensa, a partir de declaraciones de testigos y uno de los implicados, sugieren que la colisión pudo haberse originado por una posible discusión entre un conductor de bus y un motociclista que circulaba en paralelo, lo que habría provocado maniobras intempestivas y la pérdida de control del vehículo.

La general Susana Blanco, de la Policía de Tránsito, aseguró que no se descarta una hipótesis de intolerancia en la vía, aunque técnicos especializados continúan recopilando evidencias para esclarecer las circunstancias.

La Secretaría de Salud confirmó que dos personas permanecen en condición crítica tras el accidente. En total, 29 mujeres, 18 hombres, cuatro adultos mayores, un menor y una gestante recibieron atención médica como consecuencia del siniestro, que también generó daños considerables en la infraestructura vial del corredor.