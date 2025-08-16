Papá de Miguel Uribe Turbay dio sentido discurso sobre el magnicidio de su hijo: “Respondamos a este hecho cobarde con civismo y patriotismo”

Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook

“A pesar del horror para derrotar a la oscuridad”, la exhortación de Miguel Uribe Londoño resonó entre los asistentes al Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, Bolívar, donde el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay instó a la sociedad a mantener la unidad y el compromiso con la seguridad nacional.

En un mensaje transmitido de forma virtual, el homenajeado subrayó la necesidad de responder a la violencia con civismo y patriotismo, una postura que, según sus palabras, habría sido la voluntad de su hijo.

El evento, que precedió al debate de precandidatos presidenciales programado para el jueves 14 de agosto de 2025, sirvió como escenario para que el padre del también precandidato del Centro Democrático agradeciera al sector empresarial, al que describió como un entorno cercano a su hijo. En su intervención, destacó que Miguel Uribe Turbay reconocía la relevancia de los empresarios en el desarrollo del país y compartía con ellos la convicción de que la seguridad y el respeto a la ley son condiciones indispensables para el crecimiento económico y la prosperidad.

Durante su discurso, Uribe Londoño recordó la visión de su hijo sobre la seguridad como pilar fundamental para el futuro de Colombia. “Él estaba convencido de que si tenemos un país seguro, en el que reina el imperio de la ley y la seguridad jurídica, habrá más crecimiento y más prosperidad. Habrá más oportunidades para que cada colombiano pueda decidir su propio futuro y conquistar sus sueños”, afirmó ante los cientos de asistentes reunidos en el salón Getsemaní del Centro de Convenciones. El orador lamentó que la violencia, a la que su hijo había advertido en reiteradas ocasiones, regresó y afectó de manera directa a su familia, primero con la pérdida de su esposa y ahora con el asesinato de Miguel.

Miguel Uribe Londoño hizo un llamado a la acción dirigido a todos los colombianos, en el que reiteró la importancia de la seguridad como condición previa para la paz y el desarrollo nacional - crédito @migueluribet/Instagram

En su mensaje, el padre del senador asesinado insistió en que la respuesta a estos actos de horror debe ser colectiva y orientada a la defensa de la democracia. “Eso es lo que Miguel hubiese querido que hiciéremos, luchemos todos juntos por la seguridad nacional, los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro con absoluto civismo y profundo patriotismo para defender nuestra forma de vida: la democracia”, enfatizó, según recogió el evento.

Su intervención concluyó con un llamado a la acción dirigido a todos los colombianos, en el que reiteró la importancia de la seguridad como condición previa para la paz y el desarrollo nacional. “Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esta causa. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a todos los colombianos”, expresó, dejando claro que la lucha por la seguridad constituye, en su visión, el único camino para alcanzar la Colombia que su hijo soñaba.

La petición del papá de Miguel Uribe Turbay en las exequias del precandidato

En un discurso otorgado en la Catedral Primada de Bogotá, Miguel Uribe Londoño aseguró que la población tiene claro quiénes promueven y permiten la violencia en Colombia, pero no hizo señalamientos específicos - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

El 13 de agosto de 2025, en la Catedral Primada de Bogotá, Miguel Uribe Londoño habló sobre la pérdida de su hijo Miguel y su esposa Diana Turbay por culpa de la violencia en Colombia.

“La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió. Y tocó otra vez la puerta de mi familia, primero llevándose la vida de mi esposa, Diana, y ahora, la de mi hijo, Miguel”, detalló.

Durante el funeral de Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, recordó que en la misma Catedral Primada despidió a su esposa, Diana Turbay, hace más de tres décadas - crédito Carlos Ortega/EFE

En su discurso, aseguró que no es coincidencia que el atentado que fue perpetrado contra el legislador se haya presentado en medio de un ambiente electoral. Por eso, insistió en que el país requiere de medidas urgentes que disminuyan la inseguridad, para así alcanzar la paz.

Así las cosas, afirmó que la guerra y el asesinato de su hijo tiene “culpables y responsables”, indicando, además, que la opinión pública tiene claridad sobre quiénes están promoviendo la violencia y quiénes la permiten. Sin embargo, no hizo señalamientos específicos.