Colombia

Papá de Miguel Uribe Turbay dio sentido discurso sobre el magnicidio de su hijo: “Respondamos a este hecho cobarde con civismo y patriotismo”

Miguel Uribe Londoño hizo un llamado a la acción dirigido a todos los colombianos, en el que reiteró la importancia de la seguridad como condición previa para la paz y el desarrollo nacional

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Miguel Uribe Londoño, padre del
Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, pidió acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook

“A pesar del horror para derrotar a la oscuridad”, la exhortación de Miguel Uribe Londoño resonó entre los asistentes al Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, Bolívar, donde el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay instó a la sociedad a mantener la unidad y el compromiso con la seguridad nacional.

En un mensaje transmitido de forma virtual, el homenajeado subrayó la necesidad de responder a la violencia con civismo y patriotismo, una postura que, según sus palabras, habría sido la voluntad de su hijo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El evento, que precedió al debate de precandidatos presidenciales programado para el jueves 14 de agosto de 2025, sirvió como escenario para que el padre del también precandidato del Centro Democrático agradeciera al sector empresarial, al que describió como un entorno cercano a su hijo. En su intervención, destacó que Miguel Uribe Turbay reconocía la relevancia de los empresarios en el desarrollo del país y compartía con ellos la convicción de que la seguridad y el respeto a la ley son condiciones indispensables para el crecimiento económico y la prosperidad.

Durante su discurso, Uribe Londoño recordó la visión de su hijo sobre la seguridad como pilar fundamental para el futuro de Colombia. “Él estaba convencido de que si tenemos un país seguro, en el que reina el imperio de la ley y la seguridad jurídica, habrá más crecimiento y más prosperidad. Habrá más oportunidades para que cada colombiano pueda decidir su propio futuro y conquistar sus sueños”, afirmó ante los cientos de asistentes reunidos en el salón Getsemaní del Centro de Convenciones. El orador lamentó que la violencia, a la que su hijo había advertido en reiteradas ocasiones, regresó y afectó de manera directa a su familia, primero con la pérdida de su esposa y ahora con el asesinato de Miguel.

Miguel Uribe Londoño hizo un
Miguel Uribe Londoño hizo un llamado a la acción dirigido a todos los colombianos, en el que reiteró la importancia de la seguridad como condición previa para la paz y el desarrollo nacional - crédito @migueluribet/Instagram

En su mensaje, el padre del senador asesinado insistió en que la respuesta a estos actos de horror debe ser colectiva y orientada a la defensa de la democracia. “Eso es lo que Miguel hubiese querido que hiciéremos, luchemos todos juntos por la seguridad nacional, los convoco a que respondamos este hecho cobarde y siniestro con absoluto civismo y profundo patriotismo para defender nuestra forma de vida: la democracia”, enfatizó, según recogió el evento.

Su intervención concluyó con un llamado a la acción dirigido a todos los colombianos, en el que reiteró la importancia de la seguridad como condición previa para la paz y el desarrollo nacional. “Sin seguridad nunca habrá paz. Sin seguridad nunca habrá nada. Sin seguridad no habrá una Colombia posible. Colombianos, luchemos todos por esta causa. Dios bendiga a Colombia. Dios bendiga a todos los colombianos”, expresó, dejando claro que la lucha por la seguridad constituye, en su visión, el único camino para alcanzar la Colombia que su hijo soñaba.

La petición del papá de Miguel Uribe Turbay en las exequias del precandidato

En un discurso otorgado en
En un discurso otorgado en la Catedral Primada de Bogotá, Miguel Uribe Londoño aseguró que la población tiene claro quiénes promueven y permiten la violencia en Colombia, pero no hizo señalamientos específicos - crédito Miguel Uribe Turbay/Facebook

El 13 de agosto de 2025, en la Catedral Primada de Bogotá, Miguel Uribe Londoño habló sobre la pérdida de su hijo Miguel y su esposa Diana Turbay por culpa de la violencia en Colombia.

“La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió. Y tocó otra vez la puerta de mi familia, primero llevándose la vida de mi esposa, Diana, y ahora, la de mi hijo, Miguel”, detalló.

Durante el funeral de Miguel
Durante el funeral de Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, recordó que en la misma Catedral Primada despidió a su esposa, Diana Turbay, hace más de tres décadas - crédito Carlos Ortega/EFE

En su discurso, aseguró que no es coincidencia que el atentado que fue perpetrado contra el legislador se haya presentado en medio de un ambiente electoral. Por eso, insistió en que el país requiere de medidas urgentes que disminuyan la inseguridad, para así alcanzar la paz.

Así las cosas, afirmó que la guerra y el asesinato de su hijo tiene “culpables y responsables”, indicando, además, que la opinión pública tiene claridad sobre quiénes están promoviendo la violencia y quiénes la permiten. Sin embargo, no hizo señalamientos específicos.

Temas Relacionados

Miguel UribeMagnicidio Miguel UribeMuerte Miguel UribePapá de Miguel UribeMiguel Uribe LondoñoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tiene un exigente reto de salvación con “caja misteriosa” el 15 de agosto

Luego de una prueba por equipos en la que no faltaron los roces, nueve “delantales negros” se juegan su última oportunidad de mantenerse en competencia antes del reto de eliminación

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tiene

Colombia sorprende: supera a EE. UU. en crecimiento, pero la minería y la vivienda prenden las alarmas

La autoridad monetaria evalúa posibles recortes para estimular la actividad. El país navega entre oportunidades y riesgos, con la mirada puesta en la sostenibilidad del crecimiento

Colombia sorprende: supera a EE.

Petro defendió a León Fredy Muñoz por lío con la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: “Falsedad total”

El exembajador de Colombia en Nicaragua llevó a cabo gestiones diplomáticas para permitir el ingreso del exdirector del Dapre en el país centroamericano. González tiene una orden de captura en su contra

Petro defendió a León Fredy

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Karola, participante de “La casa de Alofoke”, reportó dolores en su cuerpo que obligaron al ingreso de los paramédicos para prestarle primeros auxilios

Reconocida influenciadora tuvo que recibir

Estos son los cortes de la luz del sábado 16 de agosto en Santander

ESSA dio a conocer los trabajos de mantenimiento que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tiene

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tiene un exigente reto de salvación con “caja misteriosa” el 15 de agosto

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

La película de esta actriz de origen colombiano conquista en Netflix el Top 10

El chavo del ocho y otras 9 series que no te puedes perder en Netflix el fin de semana

Deportes

Partido entre Once Caldas y

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”