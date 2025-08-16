Colombia

Analdex alerta por inspecciones y fallas en aduanas que frenan operaciones y elevan costos empresariales

El gremio advirtió que contingencias en las plataformas y aumento de controles físicos han retrasado procesos clave del comercio exterior

Por Mauricio Villamil

FOTO DE ARCHIVO. Una grúa
FOTO DE ARCHIVO. Una grúa carga un camión con un contenedor mientras trabajadores supervisan la operación en el Puerto de Cartagena | Rauters

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) emitió este viernes 15 de agosto una advertencia dirigida al Gobierno Nacional sobre las dificultades que atraviesan las operaciones de importación en el país.

En un comunicado oficial, el gremio manifestó que las interrupciones recientes han generado impactos significativos en la cadena logística, afectando la competitividad de empresas formales que dependen del flujo constante de mercancías.

“Desde el sector empresarial y gremial, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación actual que enfrentan las operaciones de importación en el país. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que, de manera consecutiva, han generado graves disrupciones en la cadena logística, afectando directamente la competitividad y la sostenibilidad de las empresas formales que contribuyen al desarrollo de Colombia”, señaló la asociación.

El pronunciamiento se produce tras el más reciente incidente reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que informó sobre un problema en sus plataformas tecnológicas, afectando la realización de trámites esenciales. Según la entidad, la falla se originó por causas externas y su equipo técnico trabaja en la solución.

Aunque el inconveniente también impactó algunos servicios tributarios, la Dian aclaró que la contingencia no afecta la presentación de la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2024, cuyo calendario de vencimientos aún no ha comenzado. La autoridad tributaria recomendó a los contribuyentes consultar únicamente sus canales oficiales para verificar la evolución de la situación.

FOTO DE ARCHIVO: Fachada de
FOTO DE ARCHIVO: Fachada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) en Bogotá Abril 10, 2019. REUTERS/Luisa González

Analdex explicó que estos inconvenientes se suman a un incremento notable en el número de inspecciones físicas a mercancías. Aunque reconoció que se trata de controles legítimos, señaló que el volumen actual “ha desbordado la capacidad operativa de la propia autoridad” en las direcciones seccionales.

El gremio advirtió que la acumulación de procesos ha provocado retrasos recurrentes en las diligencias, con reprogramaciones que pueden extenderse por más de cinco días, incluso abarcando fines de semana y festivos. Esto, indicó la asociación, incrementa los costos logísticos y puede generar pérdidas en compromisos comerciales, especialmente para productos con tiempos de entrega estrictos.

En el comunicado, la organización insistió en que su objetivo no es reducir los controles, sino optimizar la capacidad institucional. “Nuestro llamado no es a disminuir los controles, sino a fortalecer la capacidad institucional para que estos se realicen de manera eficiente, sin que el sistema colapse, ni se trasladen sobrecostos al empresariado. Recientemente, las operaciones se vieron impactadas por una contingencia en los servicios informáticos aduaneros, que obligó a recurrir a procedimientos manuales”, indicó.

Entre las consecuencias de estos atrasos, Analdex advirtió que, si no se resuelven los cuellos de botella, algunos bienes que normalmente se importan podrían tener que fabricarse localmente para suplir la demanda de la temporada navideña, lo que alteraría las proyecciones de ventas y abastecimiento.

La entidad también recordó que el comercio exterior es un componente esencial para la economía nacional y que cualquier obstáculo en su funcionamiento tiene repercusiones amplias. Según las proyecciones de Analdex, este año las exportaciones podrían cerrar en cerca de 50.000 millones de dólares, una cifra inferior a los 57.000 millones registrados en 2024.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

En su mensaje final, la asociación solicitó una respuesta inmediata de las autoridades competentes. “Hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, al Gobierno Nacional y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que se tomen medidas inmediatas y especiales“, concluyó el comunicado.

La propuesta de solución planteada por el gremio incluye la creación de un plan de contingencia que garantice la continuidad de los trámites, incluso en casos de fallas tecnológicas, y que permita focalizar las inspecciones en operaciones de mayor riesgo. De esta manera, señalan, se reducirían los atrasos y se mejoraría la eficiencia sin comprometer los estándares de control aduanero.

Durante el pasado fin de semana, la Dian implementó medidas para mantener la atención presencial de los trámites aduaneros, lo que permitió reactivar parte de las operaciones afectadas. Sin embargo, Analdex reiteró que estas acciones deben ir acompañadas de un fortalecimiento estructural de la capacidad técnica y operativa para evitar que contingencias similares vuelvan a generar afectaciones masivas.

El gremio enfatizó que el fortalecimiento institucional no solo depende de ampliar recursos humanos y técnicos, sino también de modernizar procesos, mejorar la interoperabilidad de sistemas y establecer protocolos claros para situaciones de emergencia.

