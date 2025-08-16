Colombia

Alemania lanzó convocatoria para mujeres docentes de educación infantil con salarios de hasta 15 millones de pesos

El país europeo busca profesionales latinoamericanos para trabajar en jardines y guarderías bajo contrato indefinido, con beneficios y apoyo para el proceso migratorio

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero


Las docentes deben contar con un nivel intermedio de inglés y seis meses de experiencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El gobierno alemán habilitó nuevas vacantes dirigidas a licenciadas en Educación Infantil y Preescolar ante la escasez de personal en ese sector, en el país europeo.

La convocatoria es respaldada por la empresa internacional TalentOrange S.A.S., y contempló contratación a término indefinido y jornadas laborales de 40 horas semanales en distintas ciudades, entre ellas Düsseldorf, Kiel, Lübeck, Fráncfort del Meno, Karlsruhe y Constanza.

El ofrecimiento laboral, además estaría siendo gestionado por la Agencia de Empleo de la EPS Compensar.

La información oficial indica que las seleccionadas recibirán un salario de 2.500 a 3.000 euros brutos al mes, cifra equivalente a unos 12 a 15 millones de pesos colombianos.

el contrato incluye prestaciones como salud, pensión, seguro de jubilación, seguro de riesgos profesionales y seguro de desempleo, de acuerdo con la legislación alemana.


Además de Alemania, hay oportunidades para colombianos en Irlanda - crédito Compensar

Solo pueden postularse profesionales con título en licenciatura en Educación Infantil o Preescolar y con experiencia laboral mínima de seis meses en el área. El empleo no contempla la posibilidad de teletrabajo y será necesario el traslado a Alemania para asumir las funciones docentes y de acompañamiento a niños en guarderías y jardines.

Como requisito adicional, las candidatas deberán realizar un curso de alemán desde el nivel A1 hasta el B2, durante un proceso de siete a ocho meses, periodo en el que recibirán una beca de 300 euros mensuales para su formación en el idioma.

El paquete de apoyo para las docentes seleccionadas además prevé el cubrimiento de trámites de visa, tiquetes aéreos, apertura de cuenta bancaria, búsqueda de vivienda y acompañamiento para su integración en el país.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de octubre de 2025. La interesadas pueden consultar toda la información en la página oficial de Compensar.

España, Alemania y Dubái ofrecen programas especiales de trabajo para colombianos

La migración laboral de profesionales colombianos continúa en aumento, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades y mayores ingresos en el exterior.

En este contexto, España, Alemania y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) habilitaron mecanismos especiales que permiten a los nacionales trabajar de forma legal bajo ciertas condiciones.

En España, la opción más destacada corresponde a la visa para trabajadores remotos, que autoriza a extranjeros residir y trabajar desde ese país hasta por un año.

Quienes deseen aplicar deben demostrar ingresos mínimos de 2.520 euros mensuales, poseer un seguro médico privado y evidenciar lazos contractuales con una empresa extranjera.


Dubái es una de las metrópolis que reciben más colombianos para trabajar - crédito Canva

Por su parte, Alemania implementó la visa llamada Freiberufler, dirigida a trabajadores independientes del sector creativo, tecnológico o de consultoría.

Este permiso inicial otorga la residencia por tres meses, aunque puede extenderse hasta tres años. Los solicitantes deben demostrar un vínculo laboral con empresas internacionales, ingresos superiores a 9.000 euros y contar con un seguro médico.

En Dubái, a través del Programa de Trabajo Virtual, los migrantes acceden a un permiso que permite vivir y prestar servicios profesionales para empresas extranjeras durante un año. Para recibir esta visa, es necesario contar con un ingreso mensual mínimo de 3.500 dólares, pasaporte válido y seguro de salud.

Estos programas reflejan el reconocimiento internacional a la calidad y adaptabilidad de la mano de obra colombiana, al tiempo que presentan alternativas claras y reguladas para quienes buscan desarrollarse profesionalmente fuera del país.

Consideraciones para viajar al exterior

El Ministerio de Trabajo recuerda a quienes buscan empleo internacional informarse sobre las condiciones sociales, servicios de salud, legislación laboral y requisitos migratorios del país de destino, y advirtió sobre los riesgos de migrar sin la debida autorización o con documentos falsificados.


Los interesados en viajar deben considerar todos los requisitos y documentos para viajar - crédito usembassy/Instagram

Para empleos a distancia, existen plataformas como Magneto, LinkedIn, Indeed, Remote OK, We Work Remotely y FlexJobs, que permiten acceder a ofertas pagadas en dólares o euros, especialmente en áreas tecnológicas, diseño, marketing o redacción.

Si el objetivo es un puesto en el extranjero de manera presencial, el interesado debe considerar temas migratorios, visados y en algunos casos, la homologación de títulos académicos.

