Shakira contó detalles de su nuevo atuendo diseñado por Versace: “Estoy obsesionada”

La cantante contó lo que hubo detrás del diseño de uno de los atuendos con los que renovó su guardarropa en el regreso de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - crédito @shakira/Instagram

La reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour por parte de Shakira trae no solo nuevas fechas y novedades en el repertorio de canciones, sino nuevos atuendos.

Desde sus presentaciones en Los Ángeles (realizadas para compensar los aplazamientos en mayo), la colombiana presentó un vestuario renovado, compuesto por seis atuendos diseñados por varias marcas de primer nivel, incluida Versace.

Fiel a la costumbre de la cantante (y en particular durante la presente gira), cada pieza fue concebida para reflejar un momento concreto en el espectáculo que viene presentando.

Es así que en su cuenta de Instagram, la barranquillera compartió un reel grabado mientras el equipo de maquillaje trabaja en su cabello, y contó lo que hubo detrás de su atuendo rosa, el segundo que utiliza en el orden de su espectáculo, y diseñado por Versace.

“Este es el segundo look del desfile. Tiene un degradado de cristales rosas. Estoy obsesionada con el rosa. Me encanta el rosa”, reconoció entre risas.

Shakira explicó que el diseño fue pensado especialmente para el inicio de la segunda parte del show, que arranca con la interpretación de Te Felicito, el primer sencillo de Las mujeres ya no lloran.

Shakira reveló que fue la propia Donatella Versace la que le ofreció vestirla para la gira con el nuevo atuendo - crédito @shakira/Instagram

“Durante Te Felicito, hay mucho rosa en el escenario y quería algo que combinara a la perfección con el fondo", afirmó, revelando que fue la propia Donatella Versace, empresaria encargada de la marca, le ofreció en persona vestirla para esta fase de la gira. “Y, obviamente, estaba muy emocionada de que Versace me vistiera”, añadió.

Sobre el diseño del atuendo, la cantante explicó que usaron un enterizo como referencia para elegir los accesorios acompañantes. “Primero, me puse una minifalda, luego lo que llamamos microfalda, me cambié las botas y me puse unas manoplas. Así que jugamos con un par de prendas diferentes durante mi actuación”, explicó.

Los seguidores de la cantante no dudaron en elogiar el atuendo, que se convertirá en un fijo para la tercera manga de la gira, que en este segundo semestre hace su regreso a Latinoamérica.

Así continuará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ por América Latina en el segundo semestre de 2025

Shakira extenderá su récord de más fechas en el estadio GNP Seguros de México, en una misma gira, con 12 - crédito cortesía Ocesa

La primera parada de la cantante será en México, entre agosto y septiembre, concretando uno de sus pasos más extensos por dicho país y el de más boletas vendidas en toda su historia, superando el millón de entradas.

El punto culminante de su regreso al país será la posibilidad de extender su récord de más fechas durante una misma gira en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Y es que, a las siete fechas anunciadas en el primer semestre, se suman otras cinco que se realizarán entre agosto y septiembre para establecer una marca de 12 conciertos.

Tras una fecha en República Dominicana, la colombiana volverá a su país natal para brindar tres presentaciones: dos en el estadio Pascual Guerrero de Cali los días 25 y 26 de octubre, y otra en el Vive Claro de Bogotá el 1 de noviembre.

Shakira volverá a Cali en 2025, ciudad que no visitaba desde el 'Tour Fijación Oral' en 2006 - crédito Colprensa

La visita de la barranquillera a Cali marcará el regreso de la barranquillera a la capital del Valle, 19 años después de su última visita, el 19 de noviembre de 2006, durante el Tour Fijación Oral.

En cuanto a la capital del país, Shakira tocará en el Vive Claro, convirtiéndose en la primera artista colombiana en presentarse en el recinto, sumándose a una programación que incluye a Green Day, Linkin Park, Imagine Dragons y Kendrick Lamar, entre otros.

Este es el itinerario de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, programado para el segundo semestre de 2025:

17 de agosto: Estadio UACH, Chihuahua (México)

23 de agosto: Parque Fundidora, Monterrey (México)

26 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro (México)

6 de septiembre: Estadio Akron, Guadalajara (México)

11 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla (México)

18 de septiembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

26 de septiembre: Estadio Olímpico, Santo Domingo (República Dominicana)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)