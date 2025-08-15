Colombia

Pánico en Medellín: avioneta cayó cerca de la estación Estadio en la capital de Antioquia

Vecinos y transeúntes relataron que el sonido del impacto generó alarma entre quienes se encontraban cerca de la zona

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El área se mantiene acordonada
El área se mantiene acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y permitir la llegada de unidades especializadas en manejo de emergencias aéreas - crédito redes sociales

Medellín vive momentos de incertidumbre tras conocerse el reporte de un accidente aéreo en las inmediaciones de la estación Estadio del Metro. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, una avioneta habría caído o realizado un aterrizaje forzoso en la zona, dejando como saldo inicial dos personas lesionadas.

La información oficial aún es escasa. Autoridades locales y organismos de socorro se encuentran en el lugar de los hechos, pero hasta el momento no han emitido un reporte detallado sobre las causas del incidente ni sobre la identidad de las personas afectadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Vecinos y transeúntes relataron que el sonido del impacto generó alarma entre quienes se encontraban cerca de la estación. Algunos aseguran que la avioneta se desplazaba a baja altura antes del accidente, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Por ahora, el área se mantiene acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y permitir la llegada de unidades especializadas en manejo de emergencias aéreas. Personal médico evalúa el estado de los lesionados.

El incidente causó retrasos en la movilidad de la zona, pues el acceso a algunas calles cercanas fue restringido mientras se adelantan las labores de atención. El Metro de Medellín no ha informado sobre afectaciones al servicio, aunque se espera un pronunciamiento en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Movilidad en MedellínAccidente en MedellínAvioneta MedellínAccidente aéreoColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Olmedo López denunció “justicia selectiva” por residencia otorgada a Carlos Ramón González en Nicaragua

El abogado del exdirector de la Ungrd cuestionó que el Gobierno supuestamente haya facilitado la residencia de González en Nicaragua, mientras a su defendido se le niegan beneficios judiciales

Defensa de Olmedo López denunció

Si tiene una pensión de $3.000.000 en Colombia, esto es lo que realmente recibe tras los descuentos

No todos los jubilados tributan igual. Solo quienes superan ciertos límites enfrentan cargas fiscales, mientras la mayoría disfruta de exenciones que alivian su situación financiera

Si tiene una pensión de

Fallo condenatorio contra Diego Cadena “ratifica” la condena contra Álvaro Uribe, aseguró Iván Cepeda: “Un aparato criminal”

El abogado fue hallado culpable del delito de soborno en actuación penal por haber hecho ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pero fue absuelto de dos delitos relacionados con Carlos Enrique Vélez

Fallo condenatorio contra Diego Cadena

Alfredo Saade deja la jefatura de despacho de la Casa de Nariño: su hoja de vida fue publicada para asumir la Embajada en Brasil

La hoja de vida del pastor fue publicada oficialmente en el portal de aspirantes de Presidencia de la República

Alfredo Saade deja la jefatura

Juicio a Diego Cadena: esta fue la condena que pidió la Fiscalía, la lectura de la sentencia ya tiene fecha y hora

La Fiscalia pidió hasta ocho años de prisión contra el abogado, absuelto por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal

Juicio a Diego Cadena: esta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

Carla Giraldo ya no esconde a su nueva pareja: estuvieron de viaje en Marruecos y dejaron llamativas postales

Así fue el concierto de Greeicy Rendón con la Fundación de Karol G en cárcel de Medellín

Yina Calderón lanzó teoría sobre por qué La Barbie Colombiana agredió físicamente a la influenciadora Mafe Vásquez: habría drogas involucradas

Christian Nodal ganó proceso judicial contra una empresa colombiana: le reclamaban más de dos millones de dólares por cancelar conciertos

Deportes

Estos son los cinco colombianos

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”