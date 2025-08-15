Pánico en Medellín: avioneta cayó cerca de la estación Estadio en la capital de Antioquia

El área se mantiene acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y permitir la llegada de unidades especializadas en manejo de emergencias aéreas - crédito redes sociales

Medellín vive momentos de incertidumbre tras conocerse el reporte de un accidente aéreo en las inmediaciones de la estación Estadio del Metro. De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, una avioneta habría caído o realizado un aterrizaje forzoso en la zona, dejando como saldo inicial dos personas lesionadas.

La información oficial aún es escasa. Autoridades locales y organismos de socorro se encuentran en el lugar de los hechos, pero hasta el momento no han emitido un reporte detallado sobre las causas del incidente ni sobre la identidad de las personas afectadas.

Vecinos y transeúntes relataron que el sonido del impacto generó alarma entre quienes se encontraban cerca de la estación. Algunos aseguran que la avioneta se desplazaba a baja altura antes del accidente, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Por ahora, el área se mantiene acordonada para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y permitir la llegada de unidades especializadas en manejo de emergencias aéreas. Personal médico evalúa el estado de los lesionados.

El incidente causó retrasos en la movilidad de la zona, pues el acceso a algunas calles cercanas fue restringido mientras se adelantan las labores de atención. El Metro de Medellín no ha informado sobre afectaciones al servicio, aunque se espera un pronunciamiento en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...