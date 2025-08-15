Colombia

Fito Páez ofrecerá concierto especial en el teatro Jorge Eliécer Gaitán antes del Festival Cordillera

El músico argentino ofrecerá un recital de piano el 12 de septiembre de 2025 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, como inauguración del Festival Cordillera

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El artista argentino será el
El artista argentino será el encargado de inaugurar el evento en Bogotá, presentándose en un formato íntimo y exclusivo, con boletos a la venta a partir del 19 de agosto en diferentes localidades del teatro - crédito Composición Jesús Avilés

La apertura del Festival Cordillera contará con una figura central de la música latinoamericana.

El 12 de septiembre de 2025, el reconocido artista Fito Páez actuará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, marcando el inicio de los festejos con un recital de piano solo en el concierto de inauguración.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El evento, anunciado por Paramo Presenta, busca conectar al público con “los himnos eternos que nos llegan al corazón”, describió la organización, enfatizando la emotividad y relevancia del repertorio que interpretará el músico argentino.

El espectáculo marcará el comienzo
El espectáculo marcará el comienzo del Festival Cordillera, prometiendo una experiencia única para los asistentes y acceso a entradas desde $149.000 a través de la plataforma oficial, según informó la organización - crédito Paramo Presenta

Las entradas para esta presentación estarán disponibles desde el 19 de agosto a las 10:00 a.m. a través del portal TuBoleta.com, y podrán adquirirse con todos los métodos de pago. La organización comunicó que los precios partirán desde $149.000, más el valor correspondiente por servicio.

El espectáculo, denominado como “la gran antesala de la Cordillera”, invita a los asistentes a vivir una jornada destacada en uno de los recintos más emblemáticos de la capital colombiana. La convocatoria al público, explícita en los mensajes oficiales, se resume en la pregunta directa:

“El maestro @fitopaezmusica será el encargado de dar vida a la gran antesala de la Cordillera”, puntualizó la producción, subrayando el carácter especial de esta apertura y la expectativa por una jornada significativa en el marco del Festival Cordillera.

La presentación de Fito Páez tendrá lugares disponibles en las diferentes áreas del teatro, como platea delantera, platea posterior, palco, y balcón delantero y posterior, según informó el mismo anuncio.

La apertura del festival en
La apertura del festival en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán destaca la relevancia cultural de la música latinoamericana y anticipa un encuentro significativo entre tradición artística y nuevas generaciones en la capital colombiana - crédito Paramo

Así, la programación abre camino al festival con el protagonismo de una figura icónica y un formato intimista, dando inicio a lo que fue definido como “el gran carnaval entre las montañas”.

Festival Cordillera 2025 anuncia fechas y artistas

El impacto económico del Festival Cordillera en Bogotá ha alcanzado cifras notables: 59.000 millones de pesos generados, de los cuales 45.000 millones corresponden a efectos directos y 14.000 millones a efectos multiplicadores, según el Observatorio de Desarrollo Económico de la ciudad.

Este volumen representa el 0.02% del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital colombiana, consolidando al evento como un motor relevante para la economía local.

La organización del Festival Cordillera 2025 confirmó oficialmente la realización de su cuarta edición, que tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar.

Se revelaron las fechas oficiales
Se revelaron las fechas oficiales del festival cordillera 2025 y los primeros artistas confirmados - crédito Festival Cordillera

El anuncio, realizado en la mañana del 9 de mayo, incluyó la revelación de los primeros artistas principales y detalles sobre la venta de entradas.

Entre los nombres destacados figura el regreso del cantautor argentino Fito Páez, quien se presentará el domingo 14 de septiembre en el parque metropolitano Simón Bolívar.

De acuerdo con la página oficial del artista, esta actuación marca su retorno al festival tras haber cancelado su participación en 2024 debido a una lesión. La presencia de Páez resulta especialmente significativa, ya que es considerado uno de los máximos exponentes del rock en español y su regreso genera gran expectativa entre sus seguidores.

Además, la banda argentina La Mosca Tsé-Tsé, reconocida por su fusión de ska, rock, pop y ritmos latinos, también confirmó su participación a través de sus redes sociales.

El festival, que desde su creación en 2022 se celebra en el parque Simón Bolívar, ha consolidado este espacio como el escenario predilecto para eventos masivos de música latina.

La etapa para clientes aval
La etapa para clientes aval estará disponible desde el 12 de mayo y el 14 de mayo para el público general - crédito festival Cordillera

La edición de 2025 promete mantener la tradición de combinar artistas consagrados con nuevas propuestas musicales, reforzando su posición como cita anual imprescindible para los amantes de la música en español y los sonidos latinoamericanos.

En cuanto a la venta de entradas, la organización introdujo la modalidad Sudamerican Rockers, que permite adquirir boletos a un precio preferencial antes de conocer el cartel completo. Esta opción, similar a la etapa Creyentes del Festival Estéreo Picnic, busca incentivar la compra anticipada.

El historial del Festival Cordillera evidencia su rápido posicionamiento en la región. En su primera edición participaron artistas como Caifanes, Julieta Venegas y Andrés Calamaro, marcando el inicio de un evento que ha reunido a exponentes destacados de la música latinoamericana. En 2023, la segunda edición mantuvo esta línea, y en 2024, cerca de 70.000 personas asistieron para disfrutar de presentaciones de figuras como Juan Luis Guerra, Hombres G y Los Fabulosos Cadillacs.

Temas Relacionados

Fito PáezJorge Eliecer GaitánRock en EspañolConciertos Bogotá 2026Inauguración Festival CordilleraColombia-Noticias

Más Noticias

Consejo de Estado mantiene investidura de Miguel Polo Polo pese a presunta indebida destinación de salarios de sus asesores

La Sala Plena del alto tribunal descartó la pérdida de investidura del representante tras considerar que los salarios de los miembros de su UTL dejan de ser dineros públicos una vez ingresan al patrimonio de los trabajadores

Consejo de Estado mantiene investidura

Abelardo de la Espriella se refirió a su exclusión de la consulta interna del uribismo para elegir candidato presidencial para el 2026: “No quiero estar en el Centro Democrático”

El precandidato presidencial independiente, identificado como uribista, aseguró que no participará en las dinámicas internas de ese partido político. Además, responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el asesinato de Miguel Uribe

Abelardo de la Espriella se

Ídolo del América de Cali, preocupado por la actualidad deportiva de la Mechita: “Necesitamos jugadores de experiencia”

El exlateral izquierdo y referente del club pidió a la directiva invertir en jugadores experimentados, tras la derrota ante Fluminense: “Uno no juega un torneo internacional con los muchachos”

Ídolo del América de Cali,

Sentencia de la Corte Constitucional permite recibir pensión a cónyuges que vivan en ciudades distintas

La decisión judicial reconoce que la distancia geográfica no impide acceder a la pensión, si se demuestra la vigencia de la relación y el compromiso entre los miembros de la pareja

Sentencia de la Corte Constitucional

Declararon toque de queda en Melgar en pleno puente festivo: la medida afectará a decenas de turistas

El toque de queda se aplicará en todo el área urbana y rural del municipio tolimense y restringirá la libre circulación de personas y vehículos desde las 11:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del 14 al 16 de agosto,

Declararon toque de queda en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón revela que no

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

Mabel Cartagena reveló qué es lo peor que ha hecho para superar una tusa, y tiene que ver con Silvestre Dangond: “Estaba con el alma hecha pedazos”

Yina Calderón le dijo a Andrea Valdiri que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultar a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

Deportes

Ídolo del América de Cali

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”