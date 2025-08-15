Colombia

Famoso producto mexicano, muy apetecido por colombianos, sería riesgo para la salud: reconocida asociación de consumidores emitió alerta

La organización advirtió que el consumo excesivo de este producto, ampliamente distribuido en Colombia, podría tener riesgos para la salud debido a su contenido de dióxido de silicio y altos niveles de sodio

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

El Tajín es un condimento
El Tajín es un condimento muy apetecido en Colombia, y cada vez más, los supermercados lo integran a sus estanterías, en todo el país

La reconocida asociación civil mexicana El Poder del Consumidor emitió una alerta sanitaria tras detectarse que el condimento Tajín, reconocido por su uso en frutas, dulces y bebidas, y ampliamente vendido en Colombia, contiene un aditivo potencialmente riesgoso para la salud si se consume en grandes cantidades.

Esta advertencia coincidió con otro llamado de alerta emitido por la Procuraduría Federal del Consumidor mexicana (Profeco), de manera que cobra relevancia también en Colombia, así como otros países latinoamericanos donde el producto ha ganado popularidad, especialmente, en los últimos años.

La investigación liderada por la organización señaló que, además del elevado contenido de sodio, el Tajín incorpora dióxido de silicio como antiaglutinante para evitar que el polvo se apelmace.

Aunque este compuesto químico es de uso autorizado en la industria alimentaria, incluso en Colombia, y presente en numerosos productos procesados, la exposición prolongada y en cantidades significativas puede acarrear diversos problemas de salud, según el llamado que realizó la organización.

El informe precisó que la combinación de sodio elevado y dióxido de silicio incrementa el riesgo de hipertensión arterial, daños pulmonares, alteraciones en el proceso de regeneración celular e incluso problemas cardíacos.

