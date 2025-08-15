Director de la Policía condena asesinato de dos patrulleros en Morales y anuncia ofensiva contra disidencias

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Carlos Fernando Triana. | REUTERS/Luisa González

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, rechazó enérgicamente el ataque ocurrido en Morales, Cauca, que dejó como saldo la muerte de dos patrulleros de la institución.

El oficial señaló que hechos como este obligan a intensificar las operaciones contra las estructuras ilegales que operan en distintas regiones del país.

En declaraciones a través de su cuenta en la red social X, el alto mando calificó el hecho como una “acción demencial” y afirmó que no habrá lugar donde puedan esconderse quienes participaron en el crimen de los uniformados Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles. Según informó, los cuerpos de los patrulleros serán trasladados en las próximas horas a sus ciudades de origen para las ceremonias fúnebres.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmamos el compromiso de utilizar todas las capacidades de inteligencia e investigación criminal para identificar y capturar a los responsables de este acto criminal”, manifestó el general Triana.

El ataque tuvo lugar en un punto del municipio donde los uniformados cumplían con sus labores. De acuerdo con la información preliminar, dos hombres armados se acercaron al sitio y dispararon directamente a la cabeza de los policías, provocando su muerte inmediata. Los agresores emprendieron la huida a pie.

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que los responsables serían miembros del frente Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esta estructura ha sido señalada en varias oportunidades por su participación en acciones armadas contra la fuerza pública y por su presencia en diferentes zonas del departamento del Cauca.

En coordinación con tropas del Ejército Nacional, la Policía adelanta un operativo en la región para dar con el paradero de los atacantes. Las labores de búsqueda se apoyan en imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el sector, las cuales habrían permitido identificar a los presuntos autores.

El general Triana recalcó que las operaciones en Morales y áreas cercanas no se detendrán hasta lograr la captura de los responsables y reiteró que el trabajo conjunto con las Fuerzas Militares es fundamental para contrarrestar la violencia en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.

El hecho ha generado preocupación en la comunidad local y en las autoridades, que han advertido sobre la persistencia de riesgos en municipios del Cauca debido a las confrontaciones entre organizaciones ilegales. La zona donde ocurrió el ataque es reconocida por ser un corredor estratégico para actividades ilícitas, lo que ha motivado el despliegue constante de unidades de la fuerza pública.

La muerte de los patrulleros Trujillo Garrido y Rosado Salles se suma a otros casos de violencia contra uniformados registrados en el suroccidente del país en lo corrido del año. Las autoridades han insistido en que este tipo de ataques buscan afectar la presencia institucional y generar temor en la población, pero han asegurado que mantendrán las operaciones para garantizar la seguridad ciudadana.

Los cuerpos de los dos policías serán recibidos por sus familiares en ceremonias privadas, con la participación de compañeros de la institución y autoridades locales. La Policía Nacional informó que brindará acompañamiento a las familias en todo el proceso y que se activaron los protocolos de apoyo psicológico y social para los allegados de las víctimas.

El general Triana concluyó su pronunciamiento enfatizando que la institución “utilizará todas las capacidades” disponibles para llevar ante la justicia a los implicados y que se reforzarán las estrategias de seguridad en la región. Las operaciones de rastreo y los dispositivos de control se mantendrán activos en Morales y en áreas rurales del Cauca mientras avanza la investigación.