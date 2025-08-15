Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Carlos Vives y Grupo Niche lanzan versión salsera de La Tierra del Olvido - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

En un acontecimiento que ya se perfila como uno de los hitos musicales de 2025, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche unieron sus talentos para dar vida a una nueva versión de La tierra del olvido.

La canción, que en 1995 revolucionó el vallenato moderno y el sonido caribeño, renace ahora con la fuerza, elegancia y cadencia de la salsa del Pacífico colombiano en una colaboración que forma parte del lanzamiento de La tierra del olvido – 30 Años (Remastered & Expanded), un álbum conmemorativo que celebra tres décadas de uno de los discos más influyentes de la música latinoamericana.

La primera presentación de esta versión salsera se dio en un escenario tan simbólico como imponente: la serenata por los 500 años de Santa Marta, en ese espacio frente a más de cien mil personas y con el mar Caribe como telón de fondo, Vives y Niche ofrecieron una interpretación cargada de emoción, sabor y orgullo nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La tierra del olvido nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa. Es una celebración a lo que somos como colombianos, a nuestra diversidad, a nuestra riqueza cultural”, expresó Carlos Vives.

La Tierra del Olvido renace en salsa con Vives y Niche - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Desde Cali, el Grupo Niche, bajo la dirección musical de José Aguirre, aportó su toque inconfundible: “Vamos a darle este regalo a los seguidores de los dos. Es un honor para nosotros hacer esta colaboración, un sueño cumplido, dos mundos que terminan siendo uno solo… Estamos felices de compartir la historia del maestro Carlos Vives con esta versión universal”, aseguró Aguirre.

Esta unión no es solo un experimento sonoro, sino un gesto que trasciende lo artístico. El vallenato renovado de Vives y la salsa de Niche representan dos vertientes musicales que han puesto a Colombia en el mapa cultural del mundo.

De acuerdo con las imágenes y la información compartida, la grabación de la canción y el video se llevó a cabo en los estudios GML Studios, La torre de lata, donde también se registraron las imágenes que acompañarán el lanzamiento en YouTube, el cual salió para el público a las 8:00 de la mañana del 15 de julio.

Colombia celebra 30 años de La Tierra del Olvido con colaboración histórica - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

En el material audiovisual se aprecia la camaradería, la energía creativa y la complicidad entre artistas que, aunque provienen de universos distintos, comparten una misma raíz: el amor por su país.

La Tierra del Olvido fue una revolución musical lanzada originalmente en 1995, Vives junto a varios músicos y productores combinó vallenato tradicional con pop, rock y ritmos caribeños, dando vida a un sonido fresco, emocional y universal.

Ahora esta versión en salsa junto al Grupo Niche se convierte en una interpretación cargada de emoción, sabor y memoria, de igual forma que se suma a la serie de conmemoraciones que incluyen nueva música, versiones especiales, conciertos y contenido inédito, celebrando los 30 años del álbum que transformó la música colombiana.

Carlos Vives y Grupo Niche sorprenden con una versión salsera de La Tierra del Olvido para celebrar 30 años de historia - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

Además, es una producción que está disponible en las plataformas digitales y también en formato vinilo conmemorativo.

Entre las novedades más destacadas del nuevo álbum está el lanzamiento del sencillo 500, un homenaje a los 500 años de Santa Marta, la ciudad natal de Vives y el punto de partida de su visión artística. Una canción que convoca a una poderosa generación de artistas samarios como Lalo Ebratt, Bomba Estéreo, Yera, Estereobeat, Laura Maré, Olga Lucía Vives, L’Omy, Gloria Torres, Paola Lacera, Rashid Zawady y niños arhuacos.

Adicionalmente, De acuerdo con la información entregada por la oficina de prensa de Carlos Vives, el relanzamiento musical también incluye dos colaboraciones inéditas: Déjala correr (Agua), junto a Martín Velilla, Renate y Fabi Hernández, y Ahí llego yo (Pa’ Mayte), con Martin Velilla, Renate y Presi On.

La Tierra del Olvido renace en salsa: Carlos Vives y Grupo Niche emocionan a miles en la serenata de los 500 años de Santa Marta - crédito @carlosvives/IG