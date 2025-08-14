Colombia

Piden suspensión provisional por el acto de elección de Ana Paola Agudelo como vicepresidenta del Senado

Según el escrito, los notificados tienen cinco días hábiles para exponer sus consideraciones sobre los fundamentos de la medida cautelar

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

Ana Paola Agudelo García primera
Ana Paola Agudelo García primera vicepresidente del Senado de la República, para el periodo 2025-2026 - crédito @AnaPaolaAgudelo/X

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del acto de elección de la senadora Ana Paola Agudelo García como vicepresidenta del Senado de la República para el periodo 2025-2026.

La suspensión se da por la vulneración de este a las normas superiores en que debía fundarse; y hasta tanto se adopte decisión definitiva y de fondo sobre su legalidad.

La petición fue formulada dentro del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

Jairo Alberto Cuevas Betancourt solicitó que se suspenda provisionalmente el acto de elección, considerando que la designación vulnera normas constitucionales y legales, hasta que haya una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

Pronunciamiento por parte del Consejo
Pronunciamiento por parte del Consejo de Estado - crédito Consejo de Estado

Argumentó que la elección de Agudelo García desconoce el artículo 112 de la Constitución Política y el artículo 40 de la Ley 5.ª de 1992, al asegurar la continuidad en la dignidad para la misma coalición política, representada antes por la senadora Lorena Ríos Cuéllar del partido Colombia Justa Libres, en coalición con el movimiento MIRA.

De acuerdo con la demanda, la designación de Ana Paola Agudelo para el periodo 2025-2026 mantendría a la misma coalición en la primera vicepresidencia por dos legislaturas consecutivas, contraviniendo la prohibición de reelección y la exigencia de rotación entre minorías, principios ratificados en la jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado dispuso que se notifique a la parte demandada, a la presidencia del Senado de la República y al agente del Ministerio Público sobre la solicitud del demandante.

Los notificados tendrán un plazo de cinco días para manifestar sus posturas sobre la solicitud de medida cautelar y aportar elementos de juicio.

Además, la Secretaría dirigirá oficio al Senado de la República para que remita la publicación oficial del acto de elección de la senadora Ana Paola Agudelo García.

Jairo Alberto Cuevas Betancourt solicitó
Jairo Alberto Cuevas Betancourt solicitó la nulidad del acto de elección de Ana Paola Agudelo García como primera vicepresidenta del Senado de la República para el periodo 2025-2026 - crédito Colprensa

El boletín destaca que la jurisdicción administrativa podrá adoptar una medida definitiva sobre la suspensión provisional del acto de elección, una vez finalice el trámite y se analicen los argumentos de todos los intervinientes, tal como prevé la Ley 1437 de 2011.

Presidente del Senado advierte sobre riesgo de violencia política

El presidente del Senado de Colombia, Lidio García Turbay, manifestó su inquietud ante el actual clima político del país, que calificó como el más polarizado de las últimas décadas.

El senador liberal advirtió sobre el riesgo de que se repitan episodios de violencia política similares a los vividos durante la década de 1990 y pidió al Gobierno nacional contribuir a un ambiente más tranquilo.

Durante una entrevista para El Colombiano, García Turbay sugirió que la confrontación actual, marcada por enfrentamientos personales y mensajes controversiales, amenaza con escalar en medio de la coyuntura legislativa y la preparación hacia próximas elecciones.

García hizo un análisis político
García hizo un análisis político del país - crédito Sergio Acero/Colprensa

Uno de los temas que concentró la atención en la agenda legislativa reciente fue la disputa limítrofe con Perú por una isla surgida en el río Amazonas.

García defendió que la soberanía nacional es “innegociable” y exhortó a evitar declaraciones apresuradas que puedan agravar las tensiones binacionales. Propuso que el país reúna “a los mejores defensores” para exponer la posición de Colombia ante organismos internacionales.

García, integrante de la Comisión Segunda —responsable de defensa y relaciones exteriores—, consideró que la difícil situación de límites con Perú se debe a una falta de atención institucional que no corresponde solo al actual Ejecutivo.

No obstante, criticó el manejo de estos hechos a través de redes sociales y discursos oficiales, sugiriendo que el presidente Gustavo Petro debe evitar “mensajes de división” y contribuir a debates profundos y serenos.

El presidente del Senado subrayó que dará garantías para el debate de todas las reformas durante el último año legislativo, incluidas las propuestas clave en materia de salud y tributaria.

Sobre la reforma a la salud, abogó por aprovechar los avances logrados en el sistema y no partir de cero. Con respecto a la tributaria, consideró remota su aprobación durante un ciclo electoral, debido a la impopularidad de nuevos impuestos.

El legislador, que asumió la presidencia del Senado en dos periodos distintos, concluyó que su prioridad será mantener la independencia legislativa, resistir presiones externas y garantizar debates ideológicos, evitando confrontaciones personales.

