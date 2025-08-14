Muerte de Miguel Uribe: publicaron sentido mensaje en las redes sociales del asesinado senador y precandidato presidencial, enterrado en Bogotá

Miguel Uribe murió el 11 de agosto de 2025 tras estar internado dos meses y cuatro días - crédito Prensa Centro Democrático

Un día después de que se adelantaran las exequias del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió en la madrugada del lunes 11 de agosto tras perder la batalla contra la muerte, en una lucha que se extendió por dos meses y cuatro días, las redes sociales del joven político se vistieron de luto por su partida: que sigue causando duras reacciones, incluso, en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

Con una postal, en la que se le vio durante una de sus jornadas en el legislativo y que fue utilizada para acompañar el féretro que tuvo sus honras fúnebres en el Salón Capitolio del Congreso y la Catedral Primada, se envió un nuevo mensaje a los más de 396.000 usuarios que, en la red social X, seguían al fallecido congresista, y los más de 643.000 en Instagram. Que fue interpretado como una despedida.

El mensaje desde las cuentas del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe a sus seguidores, un día después del entierro del congresista - crédito @MiguelUribeT/X

“Que tu luz siga iluminando el camino”, fue la publicación que se hizo en las plataformas digitales, con una postal en la que se recordó la fecha de nacimiento y de deceso del político, que hizo parte del Centro Democrático y que era cercano en el último tiempo al expresidente Álvaro Uribe Vélez: el mismo que no pudo acompañarlo en su sepelio debido a la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

Así han despedido a Miguel Uribe Turbay en las que eran sus redes sociales

Antes, además de esta sentida publicación, en las redes del congresista fallecido, en las que no se publicaba desde el 27 de julio, fueron replicadas las intervenciones de su viuda, María Claudia Tarazona, y de su padre, Miguel Uribe Londoño, durante la ceremonia en el recinto religioso. Y en las que hicieron un llamado a la unidad nacional para rechazar la violencia en el territorio nacional, que cegó la vida del político de 39 años.

“No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz”, afirmó el progenitor del senador asesinado, que 34 años después de haber perdido a su esposa, Diana Turbay Quintero, hoy llora a su hijo.

La tumba de Uribe Turbay quedó ubicada junto a la de figuras históricas del país - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Por su parte, la esposa del precandidato agradeció por la oportunidad de prepararse espiritualmente para su adiós. “Durante estos dos meses, recibí a Dios en mi corazón, lo conocí y aprendí la paz de su presencia, la compañía de la Virgen María. Entregada por completo a ellos, me pude preparar para el momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia De Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible”, dijo.

Los restos mortales de Uribe Turbay ya reposan en el Cementerio Central de Bogotá, en donde fue enterrado durante la tarde del miércoles 13 de agosto; siendo este un aposento en el que también se llevaron a cabo sepelios de grandes personalidades de la historia nacional. Y que fue declarado monumento nacional, inaugurado en 1836, durante los primeros años de la República, sobre la actual calle 26.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hizo un llamado a la unidad de los colombianos contra la violencia - crédito Canal del Congreso

Entre ellos, los expresidentes Rafael Núñez, Gustavo Rojas Pinilla, Carlos Lleras Restrepo, Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez,Manuel Murillo Toro, Miguel Antonio Caro, Rafael Reyes, Marco Fidel Suárez, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Virgilio Barco Vargas y Alfonso López Michelsen; además de otros personajes del ámbito político y social.

“Gracias por tu sonrisa que iluminaba mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformarlo todo. La fuerza y entereza con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor, tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación, son inigualables. No hay otro político ni ser humano como tú. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional", expresó Tarazona en otro de los apartes de su emotivo discurso.