Colombia

Muerte de Miguel Uribe: publicaron sentido mensaje en las redes sociales del asesinado senador y precandidato presidencial, enterrado en Bogotá

El joven político murió en la madrugada del lunes 11 de agosto, luego de dos meses y cuatro días de haber sufrido el cruento atentado en el parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá, en donde adelantaba un acto proselitista con algunos de los habitantes del sector

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Miguel Uribe murió el 11
Miguel Uribe murió el 11 de agosto de 2025 tras estar internado dos meses y cuatro días - crédito Prensa Centro Democrático

Un día después de que se adelantaran las exequias del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió en la madrugada del lunes 11 de agosto tras perder la batalla contra la muerte, en una lucha que se extendió por dos meses y cuatro días, las redes sociales del joven político se vistieron de luto por su partida: que sigue causando duras reacciones, incluso, en contra del Gobierno de Gustavo Petro.

Con una postal, en la que se le vio durante una de sus jornadas en el legislativo y que fue utilizada para acompañar el féretro que tuvo sus honras fúnebres en el Salón Capitolio del Congreso y la Catedral Primada, se envió un nuevo mensaje a los más de 396.000 usuarios que, en la red social X, seguían al fallecido congresista, y los más de 643.000 en Instagram. Que fue interpretado como una despedida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mensaje desde las cuentas
El mensaje desde las cuentas del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe a sus seguidores, un día después del entierro del congresista - crédito @MiguelUribeT/X

“Que tu luz siga iluminando el camino”, fue la publicación que se hizo en las plataformas digitales, con una postal en la que se recordó la fecha de nacimiento y de deceso del político, que hizo parte del Centro Democrático y que era cercano en el último tiempo al expresidente Álvaro Uribe Vélez: el mismo que no pudo acompañarlo en su sepelio debido a la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria.

Así han despedido a Miguel Uribe Turbay en las que eran sus redes sociales

Antes, además de esta sentida publicación, en las redes del congresista fallecido, en las que no se publicaba desde el 27 de julio, fueron replicadas las intervenciones de su viuda, María Claudia Tarazona, y de su padre, Miguel Uribe Londoño, durante la ceremonia en el recinto religioso. Y en las que hicieron un llamado a la unidad nacional para rechazar la violencia en el territorio nacional, que cegó la vida del político de 39 años.

“No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad, pues solo con seguridad tendremos paz”, afirmó el progenitor del senador asesinado, que 34 años después de haber perdido a su esposa, Diana Turbay Quintero, hoy llora a su hijo.

La tumba de Uribe Turbay
La tumba de Uribe Turbay quedó ubicada junto a la de figuras históricas del país - crédito @andresbarriosbernal/Instagram

Por su parte, la esposa del precandidato agradeció por la oportunidad de prepararse espiritualmente para su adiós. “Durante estos dos meses, recibí a Dios en mi corazón, lo conocí y aprendí la paz de su presencia, la compañía de la Virgen María. Entregada por completo a ellos, me pude preparar para el momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia De Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible”, dijo.

Los restos mortales de Uribe Turbay ya reposan en el Cementerio Central de Bogotá, en donde fue enterrado durante la tarde del miércoles 13 de agosto; siendo este un aposento en el que también se llevaron a cabo sepelios de grandes personalidades de la historia nacional. Y que fue declarado monumento nacional, inaugurado en 1836, durante los primeros años de la República, sobre la actual calle 26.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, hizo un llamado a la unidad de los colombianos contra la violencia - crédito Canal del Congreso

Entre ellos, los expresidentes Rafael Núñez, Gustavo Rojas Pinilla, Carlos Lleras Restrepo, Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez,Manuel Murillo Toro, Miguel Antonio Caro, Rafael Reyes, Marco Fidel Suárez, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Virgilio Barco Vargas y Alfonso López Michelsen; además de otros personajes del ámbito político y social.

“Gracias por tu sonrisa que iluminaba mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformarlo todo. La fuerza y entereza con la que trabajabas sin descanso por construir un país mejor, tu disciplina, tu fortaleza, tu templanza, tu determinación, son inigualables. No hay otro político ni ser humano como tú. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional", expresó Tarazona en otro de los apartes de su emotivo discurso.

Temas Relacionados

Muerte Miguel UribeMagnicidio Miguel UribeMiguel Uribe TurbayCentro DemocráticoCongreso ColombiaSenado Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se despachó contra la Andi y Mac Master por incidente con Daniel Quintero en su congreso: “Quieren gente que se arrodille”

El exalcalde de Medellín y precandidato apareció en un conversatorio de la asociación exponiendo una bandera de Palestina. Fue abucheado y los asistentes exigieron su salida

Petro se despachó contra la

Disminuyó la tarifa del recibo de la luz de la empresa Air-e: así quedó la reducción para los hogares en Atlántico, Magdalena y La Guajira

En el cambio del monto de la tarifa, que es una de las más costosas del país, se eliminó el cobro de pérdidas en la red eléctrica

Disminuyó la tarifa del recibo

Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de falso heredero de Silvio Berlusconi capturado en Cartagena

La Sala de Casación Penal del alto tribunal aprobó la entrega a Italia de Marco Di Nunzio, detenido en Colombia en mayo de 2024

Corte Suprema de Justicia avaló

Las graves acusaciones del expresidente de Hocol, filial de Ecopetrol, a Ricardo Roa: “Corre riesgo mi vida”

El exdirectivo cuestionó a la alta dirección de la empresa estatal petrolera y vinculó sus señalamientos a hechos ocurridos durante su gestión y a irregularidades en contratos de venta de gas

Las graves acusaciones del expresidente

Daniel Quintero reaccionó a decisión de Perú de considerarlo persona no grata: “Fue por defender nuestra patria. Colombia se respeta”

El exmandatario distrital sostuvo que si llega a la Presidencia de la República no cederá ni un solo milímetro del territorio colombiano

Daniel Quintero reaccionó a decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera dejó con la

Jorge Herrera dejó con la boca abierta a Claudia Bahamón al criticar su look en ‘MasterChef Celebrity’

Cazzu cuestionó gesto de Maluma con fan que llevó a su bebé a uno de sus conciertos: “Está muy contento dentro de sus privilegios”

Yina Calderón seguirá los pasos de Karina Garcia y hará su debut como presentadora en un programa de chismes

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska confesó por qué no continuó su relación con Zambrano, “Fue mi momento humilde”

Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín: la actriz reveló el “detrás de escenas”

Deportes

Rigoberto Urán sufrió un accidente

Rigoberto Urán sufrió un accidente y será intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Hora y dónde ver en Colombia el UFC 319: la oportunidad del “Lobo de Chechenia” para conseguir el título mundial

Jugador del Cali se unió a los cánticos de la hinchada tras victoria frente al Unión Magdalena

Alexei Rojas se ganó la confianza de Arteta en el Arsenal: fue confirmado en la nómina oficial de los Gunners

Habría acuerdo para la llegada de Carlos Cuesta al futbol brasileño: iría a uno de los grandes de Río de Janeiro