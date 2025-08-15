Vendedora informal se está viralizando por reacción a la muerte de Miguel Uribe: “No me dejaron camellar porque el señor se murió”

La comerciante informal se mostró molesta porque no pudo trabajar debido a los cierres que se realizaron en el centro de Bogotá - crédito @GermnAndrs92683/X

Durante los eventos para darle el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, que se realizaron en el centro de Bogotá, una vendedora ambulante manifestó su inconformidad por el cierre de la zona, que afectó a quienes dependen de la venta diaria para subsistir.

En entrevista con Germán Rodríguez, mayor de la Reserva Activa, Militar y Policial, que además es un viral opositor de Gustavo Petro y seguidor de Uribe Turbay, la trabajadora ambulante lamentó la imposibilidad de ejercer su actividad comercial.

“A mí no me importa, me perjudicó porque no me dejaron trabajar”, dijo, desfiante.

La entrevistada explicó que la jornada de cierre le representó una pérdida significativa en sus ingresos.

“Nos jodieron el día de camellón. Ustedes no tienen que doler, porque el gobierno no me da de comer. Los que están allá, que cerraron todo esto, van a dar para lo que uno necesita hoy. ¿Sí o qué, no?”.

Frente a las preguntas sobre si sentía tristeza por la muerte del líder político, la vendedora fue directa: “No me da dolor de nada. Ni feliz ni contenta, me perjudicó porque no me dejaron camellar. A todo el mundo matan, todos mueren todos los días. Nosotros no teníamos la culpa”.

Vendedora informal se quejó de los cierres viales por honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay - crédito @GermnAndrs92683/X

Incluso dijo: “¿Qué me va a doler? ¿Es que acaso a ustedes les duele cuando a uno le matan a alguien?. No, pa’ nosotros sí es muy triste, ¿no ve que me jodieron el día de camello la semana que el señor se murió? ¿Qué le va a doler el velorio de mi prima?"

Reiteró que su sentir no se vinculaba con la situación política o social: “No espere de mí que le diga: Ay, no, qué dolor tan hijueputa, porque es mentira (sic)”.

Por último, ante cuestionamientos sobre la situación de violencia en Colombia, señaló con escepticismo la posibilidad de alcanzar la paz y lamentó que las decisiones tomadas durante el sepelio hayan impactado a quienes trabajan en la informalidad.

Incluso, le dijo al entrevistador: “Tres mil personas reunidas y encontró dos para joder. Vaya, siga entrevistando el payaso, ¿oíste?“; entonces el entrevistador le dijo: ”Bueno, listo, eso es. Yo sí le deseo a Colombia que en algún momento haya paz en Colombia. Tanto los de derecha como los de izquierda, tiene que haber paz. En algún momento tiene que haber paz".

Los actos de honras fúnebres significaron el cierre de varias vías en el centro de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La respuesta de la vendedora fue: “pues cuando cierren esta mierda, sí, así como muere un pobre cualquiera (sic)”, dijo.

Proponen renombrar parque El Golfito, en Bogotá, como homenaje a Miguel Uribe Turbay

En el Concejo de Bogotá, la cabildante María Clara Name, de la Alianza Verde, radicó oficialmente una propuesta para que el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, pase a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay.

La solicitud se presenta como un homenaje póstumo al senador, asesinado en ese lugar tras un atentado que impactó profundamente a la ciudad y al país.

La iniciativa contempla incluir el cambio de nombre como un artículo nuevo en el proyecto de acuerdo que busca rendir homenaje a la memoria de Uribe Turbay en la capital.

Así se encuentra el parque El Golfito, en el barrio Modelia occidental - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Name argumentó que la acción tiene un valor que va más allá del gesto simbólico: “La partida de Miguel, quien luchó por su vida hasta el último minuto, dañó a una familia; primero apagaron la vida de su madre y ahora dejan a su hijo de 4 años sin su padre. Siempre lo recordaremos como una gran persona y compañero en el Cabildo Distrital, siempre trabajando por una mejor ciudad”.

El proyecto también fue respaldado en el Congreso, donde distintas voces abogaron por que su memoria perdure en espacios de relevancia pública. “Nos duele Colombia, por ello, queremos reconocer el trabajo de un gran líder político que hoy tristemente perdió la nación”, agregó Name, quien espera recibir el visto bueno de sus colegas en el cabildo distrital.

Si la propuesta prospera, la administración distrital deberá adelantar los trámites administrativos y jurídicos necesarios para formalizar la modificación y consignar el nuevo nombre como parque Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.).