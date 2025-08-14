Ministro de Defensa afirmó que el despliegue militar de Estados Unidos “siempre será bienvenido”

El ministro respaldó la decisión del Gobierno Trump - crédito Dreamstime/Ministerio de Defensa

Desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, el republicano ha reafirmado la intención de apoyar de manera directa la lucha contra el narcotráfico con intervención en países del Caribe.

Es por ello que no generó sorpresa la orden de que las fuerzas aéreas y navales de este país serán desplegadas para combatir el narcotráfico, medida que hace parte de una directriz del presidente Donald Trump para actuar contra carteles y grupos armados de México, Venezuela y otras naciones.

Al respecto, desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la operación autoriza el uso de la fuerza militar en el mar y, en caso de ser necesario, en territorio extranjero.

La intención del despliegue en el Caribe es ayudar en la lucha contra el narcotráfico - crédito Dreamstime

De acuerdo con Rubio, la decisión se basa en una orden ejecutiva firmada por Trump, que argumenta que los carteles representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos e incluye el arresto y la deportación de presuntos miembros de estas organizaciones.

Además, se incluye una campaña de recompensas en la que se ofrecen 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el cartel de los Soles y de colaborar con estructuras criminales mexicanas.

Hasta el momento, la dictadura de Venezuela rechazó la medida, calificándola como un intento de intervención y un acto de imperialismo, mientras que el ministro de Defensa de Colombia declaró todo lo contrario.

Sánchez se pronunció tras anuncio del despliegue de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe - crédito Ministerio de Defensa

El 14 de agosto, el ministro Sánchez respaldó la decisión de que las fuerzas militares de Estados Unidos sean desplegadas en el mar Caribe, indicando que cualquier acción internacional de cooperación “siempre será bienvenida”.

Pedro Sánchez indicó que esta situación no debe ser tomada con asombro, puesto que es normal que existan operaciones conjuntas con diferentes naciones, mencionando entre ellas la estrategia marítima Orión, en la que participa Estados Unidos y Francia.

“El despliegue que hagan los diferentes países respetando la soberanía y acorde a los protocolos de cooperación internacional siempre será bienvenido, y es clave aquí que la cohesión entre las naciones afecta radicalmente el crimen organizado internacional”, dijo el ministro Sánchez.

De la misma forma, el ministro recordó que el 95% del tráfico de drogas se registra en el mar y que en lo corrido del año se han incautado más de 600 toneladas de cocaína en el país.

Sánchez también habló de la seguridad de las elecciones de 2026

El ministro indicó que uno de sus objetivos a corto plazo es garantizar la seguridad de los candidatos a la presidencia - crédito Ministerio de Defensa

Además del despliegue de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, el ministro Sánchez indicó que ya se está trabajando en la estrategia para que las elecciones de 2026 se lleven a cabo sin sobresaltos.

Sánchez explicó que la estrategia contempla medidas colectivas, orientadas a generar un ambiente de tranquilidad en los territorios, y particulares, que responden a riesgos específicos de candidatos y dirigentes políticos.

“Nuestras fuerzas militares están desplegadas para garantizar el libre desarrollo de la actividad democrática. En 24 departamentos ya están los diferentes precandidatos o los diferentes congresistas para adelantar toda su actividad política y eso corresponde a 81 municipios en las zonas más priorizadas para ello”.

El jefe de la cartera de Defensa anunció que la próxima semana se reunirá con las bancadas de distintos partidos políticos para exponer un diagnóstico de posibles alertas de seguridad, por parte del Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral.

Entendiendo que es un tema ligado a la seguridad de los políticos de cara a los comicios, el ministro concluyó al indicar que tras las primeras pesquisas de las autoridades para dar con los responsables del atentado al representante a la Cámara Julio César Triana, están próximos a confirmar que se trató de un accionar por parte de las disidencias de “Iván Mordisco”.