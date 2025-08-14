Karol G liderará el primer show de medio tiempo de la NFL desde São Paulo, Brasil: “Es verdaderamente un honor”

La cantante colombiana será la figura central durante la transmisión inaugural de la NFL en Brasil - crédito @nfl @karolg / Instagram

Karol G encabezará el espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión en vivo y exclusiva de la NFL en Youtube, que tendrá lugar en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025.

El anuncio, realizado este jueves por Youtube y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), marca un hito en la convergencia entre deporte, música y plataformas digitales. El partido enfrentará a los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el denominado NFL São Paulo 2025, correspondiente a la semana inaugural de la próxima temporada.

La artista paisa fue elegida figura estelar en una jornada centrada en celebrar “los Sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”, según informó la NFL en un comunicado.

Karol G, quien trabaja en la promoción de su nuevo álbum Tropicoqueta, compartió su entusiasmo por este reconocimiento global. “Estoy muy emocionada de ser parte de la primera transmisión en vivo de la NFL por YouTube, es verdaderamente un honor y un momento del que estoy muy orgullosa de formar parte”, expresó la cantante a través de un comunicado de la NFL.

Agregó: “He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años, y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí. No puedo esperar para celebrar con todos en São Paulo y con los fans alrededor del mundo”.

Como complemento al show de Karol G en el medio tiempo, la artista brasileña Ana Castela fue confirmada para interpretar el himno nacional de Brasil, mientras que el compositor y saxofonista estadounidense Kamasi Washington hará lo propio con el himno nacional de Estados Unidos.

Ambos espectáculos formarán parte de una jornada de apertura con fuerte presencia musical y artística. “Esta transmisión es un momento histórico en nuestra asociación con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores colisionarán de manera poderosa”, declaró Angela Courtin, vicepresidenta de marketing de deportes y entretenimiento en YouTube.

La transmisión exclusiva del NFL São Paulo 2025 por YouTube será gratuita y estará disponible para una audiencia global, iniciando con el programa previo al juego a las 6:00 p.m hora Colombia, seguido por el partido principal y el espectáculo musical.

Ante el inesperado anuncio de la paisa, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar celebrando el nuevo éxito de Karol G. “Qué manera de darme los buenos días”, “estaremos viendo”, “Ese medio tiempo no me lo pierdo aunque se me valla la luz pongo plata”, “La Tropicoqueta volverá a romper en Brasil”, “A poner a sufrir a los haterssss 😍😍😍“, ”Eres imparable mi Reina 🔥 Como tu ninguna 👑“, ”que maravilla 🤩 la Reina calladita trabajando y sorprendiendo", fueron las reacciones.

Karol G celebra récords de su documental en Netflix

Karol G continúa conquistando la industria del entretenimiento global tras el éxito arrollador de su documental, Mañana Fue Muy Bonito, estrenado en Netflix. La producción, dirigida por la ganadora del Emmy Cristina Costantini, no solo se posicionó entre los contenidos más vistos en español de la plataforma, sino que ha generado un fenómeno cultural y cifras históricas en varios mercados.

El debut del documental en Netflix supuso una marca inmediata pues, alcanzó 13 millones de visualizaciones a nivel global y se ubicó como el documental en español más visto en la historia del servicio, informó la plataforma, citada por AS.com. Solo en su primera semana, la película superó los 7,8 millones de visualizaciones y logró el puesto número 4 del Top 10 global de películas no habladas en inglés.

Mañana Fue Muy Bonito ingresó al Top 10 de 27 países y conquistó el primer lugar en mercados clave como Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina y Chile. Paralelamente, el equipo de la artista reportó que las búsquedas de su nombre aumentaron un 119% en Colombia y un 101% a nivel internacional después del lanzamiento.

El documental también revela el impacto de la colaboración con Shakira, quien compartió confidencias personales que influyeron en la canción “TQG”. Sobre el proceso creativo, Karol G apunta en el filme: “Shakira me confió aspectos íntimos de su vida, lo que dio un nuevo significado a nuestra colaboración”.