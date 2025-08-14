Colombia

Judicializan a abuela por explotar sexualmente a su nieta de 13 años: facilitaba los encuentros con un profesor universitario

Informes médicos revelaron que la menor padece de una enfermedad de transmisión sexual

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La menor fue víctima de abusos, que su propia abuela facilitaba - crédito Freepik

El abuso de menores de edad sigue representado uno de los principales retos para las autoridades a nivel nacional, teniendo en cuenta que los pequeños son víctimas de ataques sexuales en los lugares que deberían ser considerados seguros para ellos: sus propias viviendas, colegios y sitios de esparcimiento.

Por esta razón, la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) continúan trabajando para evitar que más pequeños sean víctimas de estas situaciones. Uno de los casos que indignó a la comunidad ocurrió en el departamento de Atlántico, donde una niña fue víctima de explotación sexual por parte de su propia abuela, que facilitaba los encuentros para que un docente universitario la accediera carnalmente en el barrio Evaristo Sourdís de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor de edad fue trasladada al médico por complicaciones de salud y tras realizarle varios estudios, los especialistas la diagnosticaron con una enfermedad de transmisión sexual. Este hallazgo encendió las alarmas y desencadenó una investigación que expuso una trama de explotación sexual en la que, según las autoridades, la propia abuela de la niña de 13 años jugaba un papel fundamental.

El agresor no aceptó los cargos - Colprensa

La investigación llevó a que los vecinos del sector reportaran que notaron movimientos inusuales en la vivienda donde residía la menor. Estas sospechas, sumadas al diagnóstico médico, lograron que se avanzara con la denuncia ante las autoridades competentes.

En medio de las pesquisas, funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), acudieron al domicilio de la abuela de la menor de edad afectada y procedieron a su captura.

Así se cometían los abusos

Durante el proceso, los investigadores establecieron que la abuela entregaba a la adolescente a Pablo Rambal Pacheco, docente de la Universidad del Atlántico, que habría accedido sexualmente a la menor en varias ocasiones entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Las pruebas recolectadas permitieron identificar la presunta participación del docente, lo que llevó a su detención y posterior envío a un establecimiento carcelario.

El juez encargado del caso imputó a Rambal Pacheco los delitos de acceso carnal violento en circunstancias de agravación y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, los dos en circunstancias agravadas. Sin embargo, el docente no aceptó los cargos que se le atribuyen.

Entre tanto, se confirmó la decisión judicial en contra de Ingrid María Meza Cantillo, de 59 años, pariente directa de la menor, que fue señalada de proxenetismo agravado con menor de edad y debe permanecer en prisión preventiva. Así lo determinó un juez con función de control de garantías, que consideró que existían elementos suficientes para dictar la medida de aseguramiento, según la información que brindaron las autoridades.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad se mostró indignada por la vulnerabilidad de la víctima y la presunta participación de un familiar directo, así como que el atacante sea un profesional universitario. Aunque la intervención de las autoridades judiciales y policiales evitaron que el caso escalara aún más.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Dónde denunciar los casos de violencia sexual?

Las autoridades invitan a la comunidad a estar atentas a cada una de las señales de cambios en sus hijos y denunciar en caso de hallar irregularidades. Para este fin pueden dirigirse a:

  • Fiscalía General de la Nación
  • Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - Caivas
  • Centro de Atención Penal Integral a Víctimas - Capiv
  • Unidades de Reacción Inmediata - URI
  • Salas de Atención al Usuario - SAU
  • Policía Judicial
  • Policía de Infancia y Adolescencia
  • Comisarías de Familia

