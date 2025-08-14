Expareja de Karina García habló sobre su paso por la cárcel: “Fue lo más hostil que un ser humano puede pasar”

SMAYV habla sobre su paso por prisión y revela cómo cambió su vida - crédito @smayv_/IG

El cantante Smayv, conocido en el mundo del entretenimiento también por haber sido pareja de la influencer Karina García y tener con ella a su hijo Valentino, decidió hablar por primera vez sobre su experiencia tras haber estado en prisión.

En un mensaje publicado en su perfil de Instagram junto a varias fotografías, el artista describió esta etapa de su vida como uno de los momentos más difíciles y reveló que aún sigue en proceso legal, aunque confía en recuperar pronto su libertad absoluta.

“He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. ¡Cuidado!, porque la entrada es fácil, pero difícil la salida. Gracias a Dios ya estoy en casa, sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido, lo real de corazón que he sido, y más temprano que tarde tendré mi libertad absoluta”, aseguró el artista urbano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El músico señaló que este episodio le dejó una enseñanza profunda y que jamás desea repetirlo, mientras compartía imágenes del lugar en el que estuvo, dónde durmió y cómo salió el día que recobró su libertad.

La emotiva confesión de SMAYV: el músico agradece el apoyo tras su liberación y promete volver más fuerte - crédito @smayv_/IG

“Dios tiene un propósito y conmigo fue enseñarme y mostrarme el lugar a donde nunca quiero volver”, expresó, agradeciendo además a las personas que lo apoyaron durante su reclusión: “Independientemente de todo, gracias a mis parceros presos que me ayudaron a sostener esos días tan duros”.

De esa manera, Smayv dedicó palabras especiales a sus compañeros de celda, a quienes calificó como un pilar fundamental para sobrellevar los días más duros, así como a su familia y amigos, los cuales —según dijo— le demostraron un amor recíproco en medio de la adversidad.

“Gracias a mi familia y amigos por qué me demostraron mucho amor, saben que todo es recíproco”, expresó el cantante.

Con una nueva perspectiva y energías renovadas, afirmó estar listo para retomar su carrera musical con la determinación que lo caracterizaba desde su adolescencia.

SMAYV anuncia su regreso a la música tras superar uno de los momentos más duros de su vida - crédito @smayv_/IG

“Vengo más fuerte que nunca, con las ganas de ese niño de 15 años que soñaba y sueña con devorarse el mundo. Pronto contaré los detalles de todo este caos. Dios los bendiga a todos”, concluyó.

La confesión del artista deja en evidencia el impacto emocional y personal que tuvo este capítulo en su vida, marcando un antes y un después en su camino profesional y personal.

La declaración del artista salió a la luz luego de que fuera vinculado a un caso por presunto porte ilegal de armas, según el portal Rechismes reveló el 24 de julio, citando una fuente confidencial, que el artista habría sido detenido durante una fiesta.

Según esa versión, Smayv recibió para guardar una pistola Glock y, en medio de una pelea, intervino y sacó el arma y la llegada de la Policía habría derivado en su captura. La fuente añadió que el cantante permanecía retenido en un búnker y que podría enfrentar una condena de hasta nueve años de prisión.

No obstante, el propio Smayv desmintió la información días después con una publicación en sus historias de Instagram donde le respondió a un seguidor asegurando: “Solo estudio y cerrando mil cosas!!!”.

Además, publicó un comunicado firmado por su abogado, Andrés F. Montes, del bufete Edicta Grupo Jurídico, donde se explicó que los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2025 en el barrio Boyacá Las Brisas de Medellín, durante un procedimiento de requisa. El documento enfatizó que el artista “no participó en ninguna riña o altercado” y que “no es propietario del arma ni tenía intención de portarla o utilizarla”. La defensa señaló que trabaja para esclarecer lo sucedido ante la Fiscalía General de la Nación.