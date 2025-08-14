Colombia

Expareja de Karina García habló sobre su paso por la cárcel: “Fue lo más hostil que un ser humano puede pasar”

El cantante urbano se refirió a uno de los momentos más complicado que ha atravesado en su vida y aseguró que espera pronto salir totalmente de ese proceso

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
SMAYV habla sobre su paso
SMAYV habla sobre su paso por prisión y revela cómo cambió su vida - crédito @smayv_/IG

El cantante Smayv, conocido en el mundo del entretenimiento también por haber sido pareja de la influencer Karina García y tener con ella a su hijo Valentino, decidió hablar por primera vez sobre su experiencia tras haber estado en prisión.

En un mensaje publicado en su perfil de Instagram junto a varias fotografías, el artista describió esta etapa de su vida como uno de los momentos más difíciles y reveló que aún sigue en proceso legal, aunque confía en recuperar pronto su libertad absoluta.

He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. ¡Cuidado!, porque la entrada es fácil, pero difícil la salida. Gracias a Dios ya estoy en casa, sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido, lo real de corazón que he sido, y más temprano que tarde tendré mi libertad absoluta”, aseguró el artista urbano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El músico señaló que este episodio le dejó una enseñanza profunda y que jamás desea repetirlo, mientras compartía imágenes del lugar en el que estuvo, dónde durmió y cómo salió el día que recobró su libertad.

La emotiva confesión de SMAYV:
La emotiva confesión de SMAYV: el músico agradece el apoyo tras su liberación y promete volver más fuerte - crédito @smayv_/IG

Dios tiene un propósito y conmigo fue enseñarme y mostrarme el lugar a donde nunca quiero volver”, expresó, agradeciendo además a las personas que lo apoyaron durante su reclusión: “Independientemente de todo, gracias a mis parceros presos que me ayudaron a sostener esos días tan duros”.

De esa manera, Smayv dedicó palabras especiales a sus compañeros de celda, a quienes calificó como un pilar fundamental para sobrellevar los días más duros, así como a su familia y amigos, los cuales —según dijo— le demostraron un amor recíproco en medio de la adversidad.

Gracias a mi familia y amigos por qué me demostraron mucho amor, saben que todo es recíproco”, expresó el cantante.

Con una nueva perspectiva y energías renovadas, afirmó estar listo para retomar su carrera musical con la determinación que lo caracterizaba desde su adolescencia.

SMAYV anuncia su regreso a
SMAYV anuncia su regreso a la música tras superar uno de los momentos más duros de su vida - crédito @smayv_/IG

Vengo más fuerte que nunca, con las ganas de ese niño de 15 años que soñaba y sueña con devorarse el mundo. Pronto contaré los detalles de todo este caos. Dios los bendiga a todos”, concluyó.

La confesión del artista deja en evidencia el impacto emocional y personal que tuvo este capítulo en su vida, marcando un antes y un después en su camino profesional y personal.

La declaración del artista salió a la luz luego de que fuera vinculado a un caso por presunto porte ilegal de armas, según el portal Rechismes reveló el 24 de julio, citando una fuente confidencial, que el artista habría sido detenido durante una fiesta.

Según esa versión, Smayv recibió para guardar una pistola Glock y, en medio de una pelea, intervino y sacó el arma y la llegada de la Policía habría derivado en su captura. La fuente añadió que el cantante permanecía retenido en un búnker y que podría enfrentar una condena de hasta nueve años de prisión.

No obstante, el propio Smayv desmintió la información días después con una publicación en sus historias de Instagram donde le respondió a un seguidor asegurando: “Solo estudio y cerrando mil cosas!!!”.

Además, publicó un comunicado firmado por su abogado, Andrés F. Montes, del bufete Edicta Grupo Jurídico, donde se explicó que los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2025 en el barrio Boyacá Las Brisas de Medellín, durante un procedimiento de requisa. El documento enfatizó que el artista “no participó en ninguna riña o altercado” y que “no es propietario del arma ni tenía intención de portarla o utilizarla”. La defensa señaló que trabaja para esclarecer lo sucedido ante la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Expareja de Karina GarcíaPapá hijo Karina GarcíaEx Karina GarcíaExnovio Karina GarcíaSmayvColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Santander: se registró un sismo de magnitud 3.1

El Servicio Geológico Colombiano es el encargado de monitorear y analizar la actividad sísmica en el país, así como la evaluación de una posible amenaza a causa de un movimiento telúrico

Santander: se registró un sismo

Él es ‘Mi Pez’, el líder de la disidencia Dagoberto Ramos que habría dirigido el ataque contra el congresista Julio César Triana en Huila

Las investigaciones apuntan a ‘Mi Pez’, con historial de homicidios y acciones violentas en Cauca y Valle del Cauca, como responsable intelectual del ataque contra el congresista

Él es ‘Mi Pez’, el

“Soy una marica, no soy gay”, aseguró la ministra de Igualdad Juan Carlos Florián: cuál es la diferencia

Infobae Colombia consultó el polémico tema con un experto, el cual desmenuzó las declaraciones de la nueva ‘ministra’ de Igualdad en una reciente entrevista

“Soy una marica, no soy

Campesino en el Quindío aseguró que el celular le explotó en el bolsillo: “Tenía quemadas las piernas”

El hombre sufrió quemaduras en piernas y genitales cuando su teléfono detonó dentro del bolsillo de su pantalón

Campesino en el Quindío aseguró

Abogado de Gustavo Petro solicitó celeridad a la Fiscalía y al fiscal especializado en investigación contra el excanciller Álvaro Leyva

La petición busca avanzar en la investigación por presunta conspiración e injuria, tras denuncias de filtración mediática y afectación a la Presidencia

Abogado de Gustavo Petro solicitó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reveló qué pasó

Yina Calderón reveló qué pasó con su ingreso a la cárcel para visitar a Epa Colombia y se refirió a la polémica por haber regalado la cadena de su amiga: “Es un tema sensible”

Yeison Jiménez reveló la millonada que gana vendiendo gorras: “Ni yo lo creí”

Yudisa del ‘Desafío Siglo XXI’ recibió atención médica tras incidente en prueba de alta exigencia: qué le pasó

Murió reconocida periodista colombiana: había trabajado en CityTV, Red+ y RCN

Karol G reveló el detrás de escena de su próximo video musical junto a Marco Antonio Solís: mostró su lado mexicano

Deportes

Exjugador histórico de Millonarios habló

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez comienza nueva era en Europa: fichó con el Racing de Estrasburgo de Francia

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Independiente Santa Fe se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “No hay evidencia de dichos comportamientos”