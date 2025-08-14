“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá, Diana”: Miguel Uribe Londoño vio cómo se repite la historia con su nieto

El sepelio de Diana Turbay finalizó en el cementerio Jardines de Paz, ubicado en el norte de la capital del país. En tanto que el féretro de Miguel Uribe Turbay reposará en el Cementerio Central de Bogotá - crédito @patfilmcolombia/IG | GOS Televisión

La frase “en esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro, a su mamá, Diana” resonó en la Catedral Primada de Bogotá durante el funeral del senador Miguel Uribe Turbay, celebrado el miércoles 13 de agosto. Las palabras, pronunciadas por su padre, Miguel Uribe Londoño, marcaron el momento más simbólico de una jornada que recordó no solo la pérdida reciente, sino un hecho ocurrido hace más de tres décadas.

Uribe Londoño tomó la palabra al lado de María Claudia Tarazona, viuda del senador, y de sus cuatro hijos, entre ellos Alejandro, de cuatro años, hijo de Miguel Uribe Turbay. Con voz pausada, relató cómo la tragedia que vive su familia ahora guarda un paralelismo con la muerte de la periodista Diana Turbay, madre del senador, ocurrida en 1991.

“La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió. Y tocó nuevamente la puerta de mi familia, primero llevándose la vida de mi esposa, Diana Turbay, y ahora, la de mi hijo, Miguel”, expresó.

Durante el funeral de Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, recordó que en la misma Catedral Primada despidió a su esposa, Diana Turbay, hace más de tres décadas - crédito Carlos Ortega/EFE

En su intervención, el mismo que se desempeñó como presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros se dirigió también a María Claudia Tarazona: “Con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos, gracias. Continuarás teniendo un hogar maravilloso. Te quiero mucho a ti, a tus hijas y cuenta conmigo mientras yo viva”. Sus palabras aludieron a la nueva realidad que enfrentará la viuda, que, como recordó Uribe Londoño, deberá asumir el rol de padre y madre para su hijo, tal como él lo hizo con Miguel cuando perdió a su madre.

Durante el homenaje, Uribe Londoño reiteró un mensaje político que su hijo había defendido en vida: “Este país nunca saldrá de donde está sin seguridad (…), en los próximos meses escojamos el triunfo abrumador de ese liderazgo, que tome las banderas de Miguel para que en Colombia vuelva la seguridad”.

La similitud entre ambas despedidas despertó recuerdos y fue registrada en imágenes y archivos históricos. Tras la muerte de Diana Turbay, secuestrada por el cartel de Medellín, en una orden de Pablo Escobar, y fallecida durante un intento de rescate en 1991, su hijo, de entonces cinco años, acompañó el féretro hasta la Catedral Primada, cargado por su padre.

En la ceremonia de este 13 de agosto, el protagonista de aquella imagen es Alejandro, que, con casi con la misma edad que tenía su padre en aquel entonces, vio partir a su progenitor.

Diana Turbay junto a su hijo Miguel Uribe, en una de las últimas fotografías que se tomaron antes del secuestro de la periodista - crédito Colprensa

El Patrimonio Fílmico Colombiano compartió un fragmento de la grabación del sepelio de Diana Turbay, tomado de los archivos de GOS Televisión, donde se observa a un Miguel niño caminando junto a sus abuelos: el expresidente Julio César Turbay Ayala, fallecido el 13 de septiembre de 2005, y Nydia Quintero Turbay, que dirigió por décadas la Fundación Solidaridad por Colombia y murió el 30 de junio de 2025, a los 93 años.

En redes sociales, usuarios evidenciaron la coincidencia de escenas, separadas por más de treinta años, que refleja el peso de la historia familiar.

Durante la homilía quedó grabado un momento en la memoria de los asistentes, y es que Alejandro, sin comprender del todo la magnitud de la ceremonia, dejó caer una rosa que llevaba en la mano. María Claudia le indicó lo ocurrido y el niño, con un gesto espontáneo, recogió la flor y la colocó sobre el ataúd. Acto seguido, invitó a otros niños presentes a hacer lo mismo, hasta que más de cinco rosas reposaron sobre el féretro.

La escena de Alejandro, hijo de cuatro años de Miguel Uribe Turbay, despidiendo a su padre en la Catedral Primada de Bogotá, revivió la misma escena con Diana Turbay - crédito Colprensa - Luisa Gonzalez/Reuters

Con estas imágenes de despedida, la familia y los colombianos acompañaron el sepelio de Miguel Uribe Turbay, que falleció a los 39 años, después de permanecer dos meses en condición crítica a causa del atentado ocurrido el 7 de junio. Su trayectoria en la vida pública abarcó su labor en el Congreso y una postulación a la Presidencia. Al igual que el fallecimiento de su madre, su partida quedó registrada en la memoria colectiva del país por hechos vinculados a la violencia política.