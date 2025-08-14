Colombia

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

En el material audiovisual compartido por el representante a la Cámara se observan los daños ocasionados por los disparos, que afectaron tres vidrios de la camioneta en la que se movilizaba

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Con visible temor, el representante Julio César Triana denunció un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles - crédito @TrianaCongreso/X

El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció en un video que fue víctima de un ataque armado junto con su comitiva en el departamento de Huila, cuando se desplazaba en una camioneta.

La declaración, grabada mientras se dirigía hacia el municipio de Paicol, revela la gravedad del incidente y la urgencia con la que solicitó la intervención de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar su seguridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. El congresista subrayó la ausencia total de la fuerza pública en la carretera donde ocurrió el atentado, lo que, según su testimonio, incrementó el riesgo para todos los ocupantes del vehículo.

La denuncia pública de Triana,
La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. - crédito captura de video @TrianaCongreso/X

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo: nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol; la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la Fuerza Pública.”, relató el representante Triana, con visible temor.

A pesar de la gravedad del incidente, Triana y su equipo resultaron ilesos, aunque la situación dejó en evidencia la soledad de la ruta y la ausencia de respaldo inmediato por parte de las fuerzas públicas, como él mismo lo denunció en su mensaje.

En el material audiovisual compartido por el propio Triana se observan los daños ocasionados por los disparos, que afectaron tres vidrios de la camioneta. El impacto de las balas dejó huellas visibles en el vehículo, aunque, como enfatizó el representante, no se registraron heridos entre los miembros de su equipo.

La reacción inmediata del legislador incluyó un llamado explícito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de salvaguardar la integridad de funcionarios en riesgo, para que refuerce las medidas de seguridad y evite que situaciones similares deriven en consecuencias fatales. a solicitud de apoyo se extendió también a las autoridades militares y policiales, ante la evidente vulnerabilidad en la zona.

El representante Julio César Triana
El representante Julio César Triana y su equipo resultaron ilesos, aunque la situación dejó en evidencia la soledad de la ruta y la ausencia de respaldo inmediato por parte de las fuerzas públicas, como él mismo lo denunció en su mensaje - crédito Colprensa

Cambio Radical se pronunció por el atentado

En un comunicado oficial, Cambio Radical expresó su rechazo a los hechos y recordó que las amenazas contra Triana ya habían sido denunciadas previamente, sin que hasta el momento se hubieran implementado medidas efectivas para protegerlo. La colectividad lamentó la falta de respuesta institucional y advirtió sobre la escalada de violencia que afecta a los representantes políticos.

Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista (...). Pensar diferente no puede ser motivo para silenciar la voz ni la vida de los colombianos.”, indicaron.

En su pronunciamiento, la colectividad insistió en que las autoridades no han respondido con la celeridad ni la contundencia necesarias, a pesar de las reiteradas advertencias sobre el riesgo que enfrentan sus miembros.

- crédito @PCambioRadical/X
- crédito @PCambioRadical/X

La colectividad política también estableció un vínculo entre el atentado contra Triana y el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señalando que ambos casos ilustran una tendencia alarmante de ataques contra figuras públicas.

“Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”, aseguraron desde la colectividad.

Desde la oposición, las críticas se centraron en la distancia entre los compromisos asumidos por el Gobierno y la realidad en materia de seguridad. El partido recordó que el Ejecutivo había prometido la “paz total”, pero hasta la fecha no ha atendido las amenazas ni se ha pronunciado sobre los hechos recientes

Temas Relacionados

AtentadoJulio César TrianaHuilaLa PlataCamionetaColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado a cuatro implicados en el crimen

El ente acusador añadió otro delito para dos de los procesados: el de concierto para delinquir agravado

Magnicidio de Miguel Uribe: Fiscalía

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta un nuevo y exigente reto por equipos el 13 de agosto

Los participantes tendrán que unir fuerzas y colaborar en un nuevo desafío del “reality” de cocina

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

Petro reaccionó al atentado contra el representante Julio César Triana en Huila: “La zona tiene presencia del grupo de ‘Iván Mordisco’”

El jefe de Estado aseguró que envió un helicóptero para evacuar el legislador y su grupo de trabajo

Petro reaccionó al atentado contra

El relato de joven que fue abusada por desconocidos y familiares cuando era una bebé: así podría denunciar ahora que tiene 26 años

Lorena tomó la decisión de ir tras sus abusadores, desde su padre hasta su abuelo, tíos, primos, vecinos, amigos y amigas de la familia. En su relato afirmó que también fue víctima de trata de personas

El relato de joven que

Así es como las familias colombianas están sosteniendo la economía del país con el salario y mínimo y las remesas

Factores externos e internos se combinan para fortalecer el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, la dependencia de estos impulsos plantea nuevas preguntas sobre la resiliencia del crecimiento

Así es como las familias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Temor en Valle y Cauca:

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta un nuevo y exigente reto por equipos el 13 de agosto

Yeferson Cossio admitió haberle sido infiel a Jenn Muriel y mentirle con una de sus propiedades: la creadora de contenido reaccionó

Las guerreras K-pop suben puestos en el ranking de películas en Netflix Colombia

Diva Jessurum pasó un momento incómodo durante concierto de Yeison Jiménez: “¡Que porquería!"

Shakira volvió a cantar “Día de Enero” por primera vez en 18 años, en su regreso a Latinoamérica

Deportes

Mario Alberto Yepes sorprendió con

Mario Alberto Yepes sorprendió con pulla a la dirigencia del Deportivo Cali durante su etapa como entrenador: “No iba a servir de carne de cañón”

Hinchas de Millonarios podrán ingresar pancartas de protesta contra dirigentes: Tribunal tomó decisión

Perra fue captada celebrando autogol de Yerson Candelo en la victoria de Fluminense contra América por Copa Sudamericana

Nacional salió en defensa de Cardona tras los penales errados en la Copa Libertadores: “La valentía es para los grandes”

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán