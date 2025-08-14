El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Con visible temor, el representante Julio César Triana denunció un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles - crédito @TrianaCongreso/X

El representante a la Cámara Julio César Triana, del partido Cambio Radical, denunció en un video que fue víctima de un ataque armado junto con su comitiva en el departamento de Huila, cuando se desplazaba en una camioneta.

La declaración, grabada mientras se dirigía hacia el municipio de Paicol, revela la gravedad del incidente y la urgencia con la que solicitó la intervención de la Policía Nacional y el Ejército Nacional para garantizar su seguridad.

La denuncia pública de Triana, realizada a través de su cuenta de X, detalla que el vehículo oficial en el que se desplazaba junto a su equipo fue atacado con pistolas y fusiles al salir de La Plata, Huila. El congresista subrayó la ausencia total de la fuerza pública en la carretera donde ocurrió el atentado, lo que, según su testimonio, incrementó el riesgo para todos los ocupantes del vehículo.

“Quiero contarle a todos que estamos en el vehículo: nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol; la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la Fuerza Pública.”, relató el representante Triana, con visible temor.

A pesar de la gravedad del incidente, Triana y su equipo resultaron ilesos, aunque la situación dejó en evidencia la soledad de la ruta y la ausencia de respaldo inmediato por parte de las fuerzas públicas, como él mismo lo denunció en su mensaje.

En el material audiovisual compartido por el propio Triana se observan los daños ocasionados por los disparos, que afectaron tres vidrios de la camioneta. El impacto de las balas dejó huellas visibles en el vehículo, aunque, como enfatizó el representante, no se registraron heridos entre los miembros de su equipo.

La reacción inmediata del legislador incluyó un llamado explícito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), organismo encargado de salvaguardar la integridad de funcionarios en riesgo, para que refuerce las medidas de seguridad y evite que situaciones similares deriven en consecuencias fatales. a solicitud de apoyo se extendió también a las autoridades militares y policiales, ante la evidente vulnerabilidad en la zona.

Cambio Radical se pronunció por el atentado

En un comunicado oficial, Cambio Radical expresó su rechazo a los hechos y recordó que las amenazas contra Triana ya habían sido denunciadas previamente, sin que hasta el momento se hubieran implementado medidas efectivas para protegerlo. La colectividad lamentó la falta de respuesta institucional y advirtió sobre la escalada de violencia que afecta a los representantes políticos.

“Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista (...). Pensar diferente no puede ser motivo para silenciar la voz ni la vida de los colombianos.”, indicaron.

En su pronunciamiento, la colectividad insistió en que las autoridades no han respondido con la celeridad ni la contundencia necesarias, a pesar de las reiteradas advertencias sobre el riesgo que enfrentan sus miembros.

La colectividad política también estableció un vínculo entre el atentado contra Triana y el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, señalando que ambos casos ilustran una tendencia alarmante de ataques contra figuras públicas.

“Agradecemos que nuestro congresista se encuentre fuera de peligro; sin embargo, el vehículo en el que se movilizaba quedó totalmente destruido. Nos solidarizamos con él, su familia y su equipo de trabajo ante este difícil momento”, aseguraron desde la colectividad.

Desde la oposición, las críticas se centraron en la distancia entre los compromisos asumidos por el Gobierno y la realidad en materia de seguridad. El partido recordó que el Ejecutivo había prometido la “paz total”, pero hasta la fecha no ha atendido las amenazas ni se ha pronunciado sobre los hechos recientes