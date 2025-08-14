Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Katiuska confesó por qué no continuó su relación con Zambrano, “Fue mi momento humilde”

La joven sorprendió al revelar que salió con el deportista antes de entrar al programa

Jenny Alejandra Bustos Granados

La cercanía de la pareja no era desconocida por todos los participantes, pero Gero no tenía idea - crédito katiuskabulam / Instagram

La participante del Desafío Siglo XXI Katiuska le contó a Gero los motivos que la llevaron a distanciarse de Zambrano tras dos meses de salir con él en plan romántico. La sorpresiva confesión fue trasmitida a través de la aplicación ditu, debido a que los dos se quedaron con la Suite. Su testimonio sorprendió a su compañero, teniendo en cuenta que es una historia que pocos conocen y que se convirtió en uno de los momentos más comentados por los seguidores del programa.

La polémica barranquillera fue tajante al calificar su relación con Zambrano como su “momento humilde”, una expresión que utilizó en dos ocasiones para subrayar la falta de relevancia que le atribuye a ese episodio de su vida: “Con todo el respeto que Zambrano se merece, fue mi momento humilde. Por algo yo nunca lo mostré”, explicó la joven.

Del mismo modo, fue enfática en asegurar que, aunque Zambrano se comportó como un caballero durante el tiempo que salieron, mostró actitudes que la llevaron a poner fin al vínculo: “Salimos durante dos meses. No tengo nada malo que decir de él porque se portó como un caballero conmigo; sin embargo, dejamos de salir porque vi cosas y actitudes que no me gustaron. Y yo soy así, dije: ‘acá no me meto’”, relató Katiuska en la transmisión.

Los seguidores y haters de la joven no dudaron en volver tendencia el clip en el que relata la situación por la sinceridad y la claridad con la que ella expuso sus límites personales, pues se refirió a la importancia de la exclusividad en sus relaciones.

Zambrano ya había hablado de
Zambrano ya había hablado de su pasada relación con Katiuska, pero ella no se había pronunciado - crédito Caracol Televisión/Youtube

Uno de los aspectos que Katiuska sí valoró de Zambrano fue la persistencia con la que la buscó antes de iniciar la relación. Sin embargo, esa percepción positiva se desvaneció al descubrir que ese interés no era exclusivo: “Cuando vi que era con todas las viejas, dije: ‘no, no me gusta, a mí me gusta la exclusividad’”, insistió sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de alejarse.

La reacción de Gero ante estas revelaciones fue de asombro y los televidentes están a la espera de la repercusión que pueda tener esta información en el juego si él decide compartirla, teniendo en cuenta que pocos participantes conocen la verdadera historia detrás de este romance fugaz.

Zambrano también contó que salió con Katiuska

Por su parte, Zambrano, integrante de Gamma, también ofreció su versión sobre el vínculo con Katiuska. En una conversación con sus compañeros del reality, el atleta olímpico recordó que la conoció mucho antes de ingresar al programa: “Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, relató entre risas.

Incluso recordó una cita en la que, tras recogerla en su camioneta, se atrevió a besarla de forma espontánea: “Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira, acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”.

Katiuska y Zambrano han tenido
Katiuska y Zambrano han tenido desacuerdos en el 'Desafío 2025' - crédito Caracol Televisión/Youtube

Los televidentes ya tienen las dos versiones, tanto la de Katiuska como la de Zambrano y no han dejado de comentar en las redes sociales sobre esa inesperada unión. Aunque uno de los puntos que más sorprendió fue que la joven contó que tomó la decisión de no contarle este episodio a su pareja actual: “No se lo conté a mi novio porque, con todo el respeto que se merece Zambrano, es mi momento humilde. Por eso no lo mostré ni nada, porque definitivamente no conectamos”.

