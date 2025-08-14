Colombia

Datos oficiales revelaron que más de un millón de colombianos residen en España marcando récord histórico

El flujo constante de ciudadanos colombianos, sumado a sus descendientes nacidos en España, redefine el panorama migratorio y el mercado laboral en diversas regiones españolas

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

La migración de colombianos a
La migración de colombianos a España superó el millón de residentes, marcando un hito demográfico - crédito Jesús Hellín/Europa Press

La comunidad colombiana en España alcanzó una cifra inédita: por primera vez, más de un millón de personas de origen colombiano residen en el país europeo, de acuerdo con cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato fue compartido por Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU Cefas en Madrid destacó que este es un hito sin precedentes en la historia reciente de la migración colombiana.

Según el recuento oficial, hasta el 1 de julio, la población colombiana alcanza los 1.030.000 residentes en España.

“Ese millón es más o menos el 2% de la población, tanto de Colombia como de España”, según explicó Macarrón al programa Tarde, pero llego de La FM.

Este incremento en el número de migrantes se vuelve aún más relevante si se toma en cuenta que no solo comprende a los adultos: a ese grupo se suman más de cien mil hijos nacidos en territorio español, descendientes directos de padres colombianos.

Más de 100.000 hijos de
Más de 100.000 hijos de colombianos nacidos en España amplían la presencia de la comunidad, según Alejandro Macarrón - crédito Ceu-Cefas

El experto señaló que la migración colombiana hacia España atraviesa un periodo de expansión sostenida, ubicándose por encima de otras comunidades migrantes latinoamericanas.

“Ahora mismo con diferencia la comunidad que más está creciendo”, expuso Macarrón, al precisar que la llegada anual se calcula en alrededor de 100.000 personas cada año durante los últimos tres o cuatro años.

Los informes indican que el flujo de migrantes colombianos supera al de los venezolanos, tradicionalmente uno de los grupos de mayor crecimiento en España.

Esta dinámica convierte a los colombianos en el principal colectivo latinoamericano en términos de nuevas llegadas, fenómeno que se sostiene desde hace un trienio, confirmó el coordinador del Observatorio Demográfico CEU Cefas.

La percepción social sobre la inmigración en España también fue abordada. El especialista observó que, aunque parte de la población española suele expresar inquietud frente a la inmigración desde África y el norte de Marruecos debido a las noticias de embarcaciones irregulares, la mayoría de la inmigración reciente proviene de Sudamérica y Centroamérica, con una presencia fundamental de latinoamericanos en el contexto nacional.

Macarrón detalló que la distribución geográfica revela una preferencia inicial por Madrid, donde reside la mayoría de la comunidad colombiana.

Sin embargo, Barcelona representa otro foco de llegada, al igual que diversas ciudades de la geografía española. “En Madrid hay una comunidad especialmente nutrida, pero están en toda España”, afirmó el investigador.

El flujo migratorio desde Sudamérica
El flujo migratorio desde Sudamérica y Centroamérica redefine la composición de extranjeros en España, según Alejandro Macarrón, coordinador del Centro Demográfico de España CEU-Cefas - crédito CEU-Cefas

El acceso al empleo constituye una de las preguntas recurrentes para quienes observan el fenómeno migratorio. Alejandro Macarrón respondió que los colombianos se insertan en diversos sectores económicos, incluyendo los servicios, la construcción y el comercio.

“Yo creo que están trabajando un poco en todo”, manifestó, aludiendo a la versatilidad y dinamismo mostrados por los migrantes en la economía española.

Durante la entrevista relató una experiencia reciente en un servicio de montaje de muebles, donde los trabajadores eran originarios de Colombia.

Madrid y Barcelona concentran la
Madrid y Barcelona concentran la mayor llegada de migrantes colombianos en España - crédito Aeronáutica Civil/Europa Press

Sobre el proceso de integración social, el experto precisó que en términos de vida familiar y matrimonial, la mayoría de los colombianos forman pareja con personas compatriotas, aunque también se evidencian matrimonios mixtos con españoles y otros hispanoamericanos.

“Sigue habiendo sesgo de afinidad, a lo mejor del 50% así son con los del propio país”, explicó el coordinador del observatorio. Así mismo, agregó que esta pauta resulta común en todas las comunidades nacionales, aunque atenuada en el caso de hispanoamericanos, en la que es menos marcada que en grupos como el paquistaní, donde el matrimonio con personas del mismo origen llega hasta el 98%.

Para ilustrar los patrones de afinidad, Macarrón relató un ejemplo concreto: “Tenía un portero en la casa donde vivía antes, colombiano, que estaba casado con una peruana”.

Según sus palabras, para los españoles puede parecer que las diferencias entre países latinoamericanos son pequeñas, aunque en la práctica las relaciones sociales tienden a organizarse en torno a la nacionalidad de origen.

Un aspecto subrayado durante la entrevista fue la relativa facilidad de integración cultural. A juicio de expertos la inserción de los colombianos —y de los hispanoamericanos en general— encuentra menos obstáculos en comparación con otras comunidades extranjeras, favorecida por el idioma común y rasgos culturales compartidos.

