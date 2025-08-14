Colombia

Corte Suprema de Justicia habría dado aval a la extradición de falso heredero de Silvio Berlusconi capturado en Cartagena

La Sala de Casación Penal del alto tribunal aprobó la entrega a Italia de Marco Di Nunzio, detenido en Colombia en mayo de 2024

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Silvio Berlusconi tuvo su funeral
Silvio Berlusconi tuvo su funeral en Milán, Italia, el 14 de junio de 2023 y luego salió a la luz el supuesto nuevo heredero - crédito Yara Nardi/REUTERS

En un reciente fallo conocido por W Radio, la Corte Suprema de Justicia habría dado luz verde al proceso de extradición de Marco Di Nunzio, al considerar que los delitos que se le imputan en Italia —falsedad documental e intento de extorsión— tienen equivalencia en la legislación colombiana y cumplen los requisitos exigidos en los tratados bilaterales.

La decisión, que ahora pasaría a manos del Ministerio de Justicia para su trámite final, fue respaldada por la evidencia aportada por la Fiscalía de Milán y por las investigaciones adelantadas en Colombia.

El alto tribunal habría considerado que se trata de un caso de fraude transnacional que involucró el uso de documentos falsos con el objetivo de reclamar millonarias sumas de dinero y propiedades vinculadas a la herencia del fallecido ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.

El inicio del engaño y las sospechas en Colombia

El caso involucra cooperación judicial
El caso involucra cooperación judicial entre Colombia e Italia para su judicialización - crédito @markilleroficia/IG

El 22 de mayo de 2024, en un operativo realizado por las autoridades en Cartagena, fue capturado Marco Di Nunzio, un ciudadano italiano de 55 años que fingía ser heredero de Berlusconi. La historia que había construido empezó a desmoronarse semanas antes, cuando se conoció que la Registraduría Nacional del Estado Civil había anulado su registro civil de nacimiento bajo el nombre de “Marco Di Sierra” en noviembre de 2023.

En esa resolución, la entidad ordenó “compulsar copia de la presente resolución junto con sus anexos y certificaciones con destino a la Fiscalía General de la Nación”. Este hecho activó las alarmas y dio paso a un rastreo más exhaustivo de sus actividades en Colombia.

Las autoridades italianas señalan que Di Nunzio creó tres testamentos holográficos falsos, supuestamente firmados el 21 de septiembre de 2021 en una notaría de Cartagena por Berlusconi, en los que el magnate le habría cedido “liquidez, acciones empresariales, embarcaciones e inmuebles”.

El italiano creó tres testamentos
El italiano creó tres testamentos falsos para reclamar millonarias herencias - crédito Procuraduría General de la Nación

Según uno de esos documentos, el falso heredero recibiría el 2% de las acciones de Fininvest —equivalentes a unos 26 millones de euros— además de propiedades en el Caribe, un yate llamado “Principessa VaiVia” y otras embarcaciones.

La investigación, adelantada por los fiscales italianos Roberta Amadeo y Marcello Viola, derivó en cargos por falsedad documental e intento de extorsión contra los cinco hijos de Berlusconi, herederos legítimos de su fortuna.

Identidades falsas, negocios dudosos y presuntos vínculos mediáticos

Marcos Alexandro Di Nunzio publicó
Marcos Alexandro Di Nunzio publicó pruebas de su salida a Guatapé con Nataly Umaña - crédito Nataly Umaña y markilleroficial/Instagram

Antes de su captura, el nombre de Marco Di Nunzio ya había llamado la atención en Colombia. En octubre de 2023 fue víctima de un millonario robo en Medellín, cuyo valor se estimó en 1.200 millones de pesos. En ese momento, el italiano fue presentado como un diplomático, aunque la Embajada de Italia en Colombia desmintió rotundamente que tuviera un cargo oficial.

Además, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en los trámites que le permitieron obtener documentos de identidad colombianos, lo que fortaleció la hipótesis de que se trataba de un esquema de suplantación.

Marco Di Nunzio, nacido en Torino, sostenía públicamente que era heredero de Berlusconi y que parte de la recaudación de un libro que llevaba su nombre sería donada a fundaciones sin ánimo de lucro en Colombia. Esta narrativa le sirvió para ganarse la confianza de particulares e instituciones, aprovechando la fama del líder político y empresario italiano para construir una fachada creíble.

En medio de la polémica, también salió a la luz que su hijo, Marcos Alexandro Di Nunzio, conocido artísticamente como Markiller, había sido noticia por supuestamente mantener un romance con la actriz Nataly Umaña durante su participación en el programa de entretenimiento La casa de los famosos Colombia.

