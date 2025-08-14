Capturan a ‘Eykon El Cole’, influenciador y prestamista ‘gota a gota’ acusado de disparar a deudor en Barranquilla

José Manuel Albino Barrios, conocido como “Eykon El Cole”, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Barranquilla, señalado de disparar a un deudor en mayo de 2024 - crédito Fiscalía

El cobradiario e influencer barranquillero José Manuel Albino Barrios, conocido en redes sociales como “Eykon El Cole”, fue capturado el miércoles 13 de agosto en el barrio San Luis de Barranquilla, señalado de haber disparado contra un hombre que le debía dinero en mayo de 2024.

La detención se produjo en un operativo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Fiscalía 38 Seccional, Unidad de Vida.

El procedimiento respondió a una orden judicial emitida tras reunir pruebas que lo vinculan con el ataque a Waimer De Jesús Alandete Guerra, ocurrido el 28 de mayo en el barrio Siete de Abril.

Ese día, según la investigación, Alandete atendía su negocio de sopas en su vivienda cuando “Eykon El Cole” llegó a exigir el pago de una deuda de entre 350.000 y 360.000 pesos.

Ante la negativa, el cobradiario habría sacado un arma de fuego y disparado contra la víctima, para luego huir en motocicleta.

El ataque dejó a Alandete gravemente herido, por eso, fue trasladado al Camino Santa María y después remitido al Hospital General de Barranquilla, donde logró recuperarse.

Un familiar de la víctima relató que el agresor “le disparó porque no tenía el dinero para pagarle”.

La Fiscalía imputará a Albino Barrios los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Según el ente acusador, el creador de contenidos combinaba su actividad en redes sociales con el préstamo de dinero a cuotas diarias.

Tras su captura, el procesado fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y espera las audiencias preliminares que definirán su situación jurídica.

Además de dedicarse a préstamos gota a gota, Albino Barrios era creador de contenidos de comedia.

En su principal plataforma, TikTok, acumulaba cerca de 76.000 seguidores. También subía videos en su canal de Youtube y en su cuenta de Instagram, aunque esta última fue bloqueada recientemente.

El caso ha causado conmoción en Barranquilla por la popularidad del capturado y la violencia del ataque.

Otros homicidios evidencian la violencia vinculada al ‘gota a gota’ en Barranquilla

El temor se ha instalado en Barranquilla tras una serie de asesinatos que han sacudido la vida cotidiana de sus habitantes y puesto en jaque a las autoridades locales.

La violencia ha afectado la vida diaria, limitando la movilidad y afectando sectores económicos enteros.

La situación se intensificó luego de que, en menos de 24 horas, se registraran dos homicidios con características similares, ambos vinculados a actividades económicas informales y a la acción de bandas criminales.

La mañana del miércoles 30 de julio de 2025, la violencia se manifestó con el asesinato de Mauricio Miguel Bossio, un hombre conocido por su dedicación al préstamo informal de dinero.

Según El Espectador, el crimen ocurrió dentro de un establecimiento comercial en el barrio Buena Esperanza.

Dos hombres descendieron de una motocicleta y uno disparó cinco veces contra la víctima, alcanzándola en el tórax, la cabeza y la mano izquierda. Bossio fue trasladado al Hospital Nazaret, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La noche anterior, martes 29 de julio, otro homicidio similar ocurrió en el barrio Villate.

La víctima, Álvaro Ricardo Mendoza, fue abordada en la vía pública por dos individuos en motocicleta. El pasajero disparó y dejó a Mendoza en estado crítico; falleció al día siguiente pese a los esfuerzos médicos.

Las autoridades consideran que estos asesinatos podrían estar relacionados con la actividad informal de préstamos y disputas entre bandas delictivas, ya que la modalidad sicarial y el contexto económico sugieren una conexión con el fenómeno del “gota a gota”.

Comerciantes y residentes han manifestado su preocupación por la proliferación de la violencia, que incluye extorsiones, ajustes de cuentas y venganzas que afectan incluso a personas inocentes.

En respuesta, la Policía de Barranquilla ha reforzado la presencia de uniformados en las zonas más afectadas y desplegado operativos de inteligencia.