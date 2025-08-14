Abelardo de la Espriella dijo cómo sería su gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales: “Quien no entregue resultados se va”

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

En una entrevista en Olímpica Stereo el 14 de agosto de 2025, el precandidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella anticipó como sería su gobierno en caso de ganar las elecciones presidenciales del año 2026.

“No voy a prometer lo que no puedo cumplir. Por eso, me comprometo con el país a no salir de Colombia durante los próximos 4 años“, señaló.

El abogado también dijo que en su gobierno el que no entregue resultados no podrá continuar y que todo será respaldado por una táctica efectiva.

“Desde cada uno de los 32 departamentos, estableceré un Puesto de Mando Unificado con una tabla de resultados clara y transparente. Quien no entregue resultados, se va. Y, por supuesto, todo esto respaldado con una táctica efectiva”, afirmó.