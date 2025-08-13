Colombia

“Que la gente buena de Colombia sepa que no están solos”: el mensaje de Christopher Landau tras su visita a Colombia

El subsecretario de Estado de Estados Unidos asistió al funeral de Miguel Uribe Turbay, aunque el presidente Gustavo Petro indicó que podría evitarlo si así lo quisiera

El subsecretario afirmó que Colombia
El subsecretario afirmó que Colombia no está sola - crédito Presidencia/@DeputySecState/X

Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay era velado en el Capitolio Nacional, el presidente Gustavo Petro fue protagonista de una nueva polémica por afirmar que pensó en no permitir el ingreso al país del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que acompañó a la familia Uribe Tarazona en los homenajes registrados durante el 13 de agosto.

“De Miami, donde solo han creado ideologías del odio que quieren imponernos, dice el subsecretario de Estado que va a venir esta noche. Yo podría impedirlo. Y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, declaró Gustavo Petro.

Es por ello que ha llamado la atención de que después de finalizado el funeral del precandidato presidencial, Landau publicó un mensaje para los colombianos desde su cuenta de X, que fue tomado como una posible indirecta contra el presidente Gustavo Petro.

En primer lugar, agradeció al presidente Donald Trump por permitirle ser el representante de Estados Unidos, junto al secretario de Estado, Bernie Moreno, en las exequias de Uribe Turbay.

“Fue un honor representar a @POTUS y @SecRubio en el emotivo servicio conmemorativo del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, asesinado hoy en Bogotá, junto con mi amigo, el senador @berniemoreno“.

Landau envió un mensaje a
Landau envió un mensaje a Colombia en sus redes sociales - crédito @DeputySecState/X

En la parte final de la publicación indicó que tenía un objetivo su visita al país e indicó que a pesar del momento difícil, la gente del país “no está sola”.

“Este breve viaje tenía un objetivo simple: rendir homenaje a la familia y al pueblo colombiano. En un momento difícil, quería que la buena gente de Colombia supiera que no están solos“, escribió el norteamericano.

Este no fue el único mensaje dejado por Landau al respecto, ya que luego de que se confirmó el fallecimiento de Uribe Turbay, pidió que las autoridades colombianas resolvieran todo lo ligado al crimen registrado el 7 de junio.

“Acabo de enterarme de que, tras luchar por su vida durante más de dos meses tras ser gravemente herido en un mitin de campaña, el senador opositor colombiano Miguel Uribe ha fallecido a causa de sus heridas. Al igual que muchos otros en Estados Unidos que se preocupan profundamente por Colombia, envío mis condolencias a su familia y al pueblo colombiano, y pido a las autoridades colombianas una resolución rápida y transparente de este asesinato político. Que Dios descanse en paz a este valiente hombre”.

Landau lamentó la muerte del
Landau lamentó la muerte del precandidato presidencial - crédito @DeputySecState/X

¿Por qué Petro afirma que el funcionario lo insultó?

El mandatario colombiano se refirió a una entrevista otorgada por Landau a Donald Trump Jr, en la que afirmó que le sorprendía en similitudes registradas en atentados a candidatos de derecha en varios países durante los últimos años.

“Es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”.

Durante la conversación, el subsecretario recordó que antes de recibir tres disparos en un evento público, Miguel Uribe Turbay se había consolidado como uno de los opositores más destacados del Gobierno Petro.

Estaba hablando contra el presidente de Colombia, el cual fue un miembro de la guerrilla comunista, y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, indicó Landau al respecto.

El funeral se registró el
El funeral se registró el 13 de agosto en el Cementerio Central - crédito Reuters

Además de las declaraciones de Landau, el presidente Petro cuestionó la forma con la que miembros del Gobierno de Estados Unidos han expresado su apoyo a la familia de Uribe Turbay, como si se tratará de un crimen registrado como consecuencia por la diferencia política con el mandatario colombiano, algo que ha sido rechazado en repetidas ocasiones por Gustavo Petro.

Lo que he hecho en la práctica no es más monseñor que seguir ciertas tesis de Jesús”, declaró el presidente de Colombia al respecto.

