Protección social y salud se ‘comen’ el presupuesto: así se usaron los $611 billones del Gobierno

El centro de estudios económicos Anif analiza el impacto de la protección social en la distribución de los recursos nacionales. Su informe reveló desafíos para la sostenibilidad y la flexibilidad presupuestaria del país

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

El gasto público en Colombia
El gasto público en Colombia creció 5,8% en 2024 y alcanzó $611,5 billones, según el Dane - crédito Colprensa

El gasto público en Colombia durante 2024 creció un 5,8% frente al año anterior y alcanzó la cifra de $611,5 billones, según el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Pero, más allá del dato general, el análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló una realidad presupuestal marcada, buena parte de estos recursos se concentró en rubros de muy baja flexibilidad de ajuste, como la protección social y la salud, lo que reduce el margen de maniobra para atender otras áreas estratégicas.

La protección social no solo fue la finalidad con mayor participación en el gasto total —26,7 %— también experimentó uno de los mayores crecimientos, con un alza del 14,5% respecto a 2023. En total, este rubro alcanzó $163,3 billones, impulsado sobre todo por el pago de pensiones, que sumó $103,4 billones durante el año. “La protección social sigue siendo el rubro más alto en el gasto público, con un peso relevante en la estructura presupuestal”, señaló Anif en su informe.

La salud también se mantuvo como un pilar del presupuesto, y, junto con la protección social, representó el 45,3% del gasto del Gobierno nacional. Este predominio, según el centro de estudios, reflejó un problema estructural, puesto que, son partidas difíciles de recortar o reorientar, lo que limita la capacidad del Estado para destinar más recursos a sectores productivos o emergentes.

Entre las finalidades que registraron mayor dinamismo, la protección al medio ambiente lideró el crecimiento porcentual, con un incremento del 19,3% anual, alcanzando $11,2 billones. Este salto se explica principalmente por mayores inversiones en consumo intermedio y en formación bruta de capital fijo, una señal de que el país empieza a destinar más fondos a políticas y proyectos ambientales.

En segundo lugar, en términos de crecimiento se ubicó la defensa, con un aumento del 18,3% para totalizar $18,6 billones. La defensa militar absorbió la mayor parte de estos recursos, siendo la remuneración de asalariados el componente más importante, con $12,3 billones.

Sin embargo, el panorama no fue homogéneo. Algunos sectores vieron caer sus asignaciones. El caso más significativo fue el de los asuntos económicos, que retrocedieron un 8,1%, al pasar de $79,9 billones en 2023 a $73,5 billones en 2024. La reducción se concentró en áreas como combustibles, energía y transporte, lo que podría tener consecuencias a mediano y largo plazo en la capacidad de crecimiento económico y de infraestructura del país.

La protección social y la
La protección social y la salud concentraron el 45,3% del presupuesto, limitando la flexibilidad fiscal - crédito Google maps

También el servicio de la deuda pública registró una contracción, del 5,9%, quedando en $74,9 billones. Aunque el pago de intereses continuó siendo el componente más alto de esta finalidad, su monto se redujo respecto al año anterior, aliviando parcialmente la carga financiera.

Incluso sectores como las actividades recreativas sufrieron recortes, con una disminución del 3,5%, atribuida a menores asignaciones en deporte. En este caso, el consumo intermedio fue la transacción más relevante dentro del gasto.

Otros, como la educación, el orden público, la seguridad y los servicios públicos generales, sí tuvieron incrementos, aunque a ritmos más moderados que los sectores líderes en crecimiento. Pese a ello, conservaron un peso significativo dentro de la distribución total de los recursos.

Para Anif, la estructura actual del gasto confirma un dilema de largo aliento. La elevada proporción de recursos comprometidos en finalidades como la protección social y la salud limita la capacidad de reacción del Gobierno frente a nuevas prioridades o crisis económicas. “Este es un problema estructural que requiere medidas importantes para garantizar la sostenibilidad fiscal del país en el mediano plazo”, advirtió el centro de estudios.

Sectores como educación, orden público
Sectores como educación, orden público y servicios públicos crecieron, pero a un ritmo más moderado - crédito Colprensa

En particular, los pagos de pensiones representan un reto creciente, ya que absorben una porción considerable del presupuesto y su peso tiende a aumentar con el envejecimiento de la población. Esto obliga a que el resto de los sectores compita por un espacio reducido de recursos, generando tensiones en áreas como infraestructura, ciencia y tecnología, o desarrollo productivo.

La disminución en los asuntos económicos, por ejemplo, no solo refleja un ajuste coyuntural, también una menor inversión directa en sectores clave como energía y transporte, que son motores de competitividad. Y aunque la reducción del gasto en deuda pública libera cierto margen, no compensa la presión que ejercen los rubros inflexibles.

En suma, el balance del gasto de 2024 deja claro que, aunque hubo avances en áreas específicas como el medio ambiente y la defensa, la estructura sigue dominada por compromisos rígidos. El reto para los próximos años será encontrar un equilibrio que permita sostener las obligaciones sociales y, al mismo tiempo, financiar políticas que impulsen el crecimiento y fortalezcan la resiliencia económica del país.

